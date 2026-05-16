«Краснодар» верит в «Ростов» против «Зенита», «Спартак» — в ЦСКА. Интриги 30-го тура РПЛ

«Локо» нужно не уступить, чтобы остаться в тройке, «Крылья» и «Акрон» определят, кто сыграет в стыках. А «Пари НН» верит в чудо.

17 мая — день, когда завершится очередной сезон в Мир РПЛ. Перед последним туром осталось понять, кто станет чемпионом (хотя, кажется, шансов на изменения таблицы – минимум), кто возьмёт бронзу, кто окажется в стыках. Плюс мы узнаем вторую команду, которая напрямую вылетит из РПЛ.

«Зенит» благодаря осечке «Краснодара» в прошлом туре оказался в очень выгодном положении. Команде Сергея Семака достаточно не уступить в Ростове-на-Дону, чтобы вернуть себе чемпионский титул. Кажется, что задача не самая сложная, ведь хозяева уже сохранили место в РПЛ. А ещё «Зенит» ни разу не проигрывал «Ростову» на выезде с 2019 года. Речь, конечно, о чемпионате страны.

К слову, «Ростов» ещё не одержал ни одной домашней победы в 2026-м. Печальная статистика для фанатов команды. Три победы в чемпионате после рестарта, все — в гостях. А дома команда Джонатана Альбы, к примеру, проигрывала и «Сочи» (0:1), и «Оренбургу» (0:1). А знаете, сколько мячей забил «Ростов» в пяти домашних матчах после зимнего перерыва? Всего два. Один, из них, кстати, влетел в ворота «Спартака».

«Зенит» провёл пять гостевых встреч в РПЛ в 2026 году. Да, было неожиданное поражение в Оренбурге (1:2), но сине-бело-голубые справились с московским «Динамо» (3:1), махачкалинским «Динамо» (1:0) и ЦСКА (3:1). А вот матч с «Локомотивом» завершился без голов. Если опираться на все эти факты, то вероятность чемпионства «Зенита» достаточно высока. В Ростов не поедет Джон Дуран (он улетел из России), но в остальном дисквалифицированных у команд нет.

«Краснодар» в прошлом туре уступил московскому «Динамо» (1:2) и практически прикончил чемпионскую интригу. Нет, шансы на титул ещё остаются, однако вероятность итогового успеха команды Мурада Мусаева очень низкая. Во-первых, нужно самим обыгрывать дома «Оренбург». Вроде бы не самая сложная задача, поскольку сопернику ничего не нужно в турнирном плане. Во-вторых, необходимо, чтобы «Зенит» обязательно проиграл в Ростове-на-Дону.

«Оренбург» совершил отличный рывок — три победы в четырёх прошлых турах. Благодаря таким результатам команда Ильдара Ахметзянова сохранила место в РПЛ на новый сезон. Кстати, «Оренбург» никогда не обыгрывал «Краснодар» в гостевых матчах чемпионата. Сначала соперники трижды делили очки, после чего клуб с юга России трижды побеждал. В состав «Краснодара» возвращается Джованни Гонсалес — фланговый защитник отбыл дисквалификацию. «Оренбургу» же не поможет Фахд Муфи — легионер схватил четвёртую жёлтую карточку в прошлом туре.

«Локомотив» — главный претендент на третье место в РПЛ. Перед заключительным туром он опережает «Спартак» на два очка. «Локо» достаточно не проиграть в дерби, чтобы обеспечить себе бронзовые медали. В случае равенства очков со «Спартаком» красно-зелёные опередят соперника по личным встречам (4:2, 1:2). «Локо» в последнее время хорошо играет против ЦСКА в гостевых матчах РПЛ — три победы в пяти прошлых встречах.

Похоже, главная задача ЦСКА — просто как можно скорее завершить провальную весеннюю часть сезона. Зимой красно-синих считали одним из претендентов на чемпионский титул. Однако перед последним туром понятно, что команда точно не поднимется выше четвёртого места. На прошлой неделе ЦСКА прервал длительную серию без побед в РПЛ — одолел на выезде «Пари НН» (2:1). Но это было похоже на отскок, нежели на что-то внятное.

Сразу два футболиста «Локомотива» отбыли дисквалификацию — Жерзино Ньямси и Алексей Батраков вернулись в состав. А вот Егор Погостнов и Зелимхан Бакаев не помогут команде Михаила Галактионова в предстоящем дерби. Причина — перебор жёлтых карточек. У ЦСКА в этом плане всё хорошо.

У обеих команд есть мотивация. Махачкалинское «Динамо» ещё не избежало прямого вылета из РПЛ. Если команда проиграет в 30-м туре, а «Пари НН» победит в Казани, то дагестанский клуб отправится в Лигу PARI. При равенстве очков преимущество по дополнительным показателям будет на стороне команды из Нижнего Новгорода. «Спартак» же ещё претендует на третье место, но нужно обязательно побеждать в Каспийске и рассчитывать на поражение «Локо» в дерби.

Команды всего один раз встречались друг с другом в Дагестане в РПЛ. Это было в 2024 году — тогда матч завершился со счётом 1:1. Если добавить две кубковые игры в Каспийске, то получится, что «Спартак» ни разу не уступил сопернику на выезде. У команд нет проблем с дисквалифицированными футболистами.

Матч, который очень важен для обеих команд. Один из соперников точно окажется в стыках, а второй гарантирует себе место в РПЛ на будущий сезон без лишней нервотрёпки. Шансы «Крыльев» выглядят предпочтительнее, поскольку команда занимает более высокое место в таблице. Плюс ей достаточно не проиграть, чтобы остаться в высшем дивизионе.

«Акрону» нужна только победа. Ни один другой расклад не устраивает команду Заура Тедеева. Но у клуба из Тольятти огромные проблемы на весеннем отрезке — всего одна победа в чемпионате после рестарта. А вот «Крылья» дома и в гостях — совершенно разные команды. 24 очка из 29 набраны на своём поле. В предстоящей встрече «Крылья» будут хозяевами, хотя «Акрон» играет на той же арене.

Обе команды понесли потери. Фернандо Костанца не поможет хозяевам, а Стефан Лончар — гостям. Оба исчерпали лимит на жёлтые карточки. Скорее всего, «Акрон» выйдет на поле без Артёма Дзюбы. Ветеран получил травму в матче 28-го тура и пропустил следующую встречу. Тедеев выразил сомнение, что Артём ещё сыграет в нынешнем сезоне. Его помощь очень пригодилась бы команде из Тольятти.

«Рубин» спокойно доигрывает сезон. Осталось только понять, какое место он займёт по окончании чемпионата. Варианта два — либо седьмое, либо восьмое. На весеннем отрезке сезона казанская команда впечатлила тем, что не проигрывала на протяжении девяти туров. Впрочем, в прошлом матче «Рубин» всё-таки уступил «Спартаку» (1:2).

У «Пари НН» своя задача — не вылететь в Первую лигу. Шансов на это очень мало. Нужно не только победить в Казани, но и рассчитывать на то, что «Динамо» из Махачкалы проиграет «Спартаку». Тогда «Пари НН» окажется в стыках. Любопытно, что нижегородская команда дважды одолела соперника в трёх встречах в Казани. И всегда был один и тот же счёт 1:0. Только в одном случае победа досталась хозяевам.

Илья Рожков отбыл дисквалификацию у «Рубина» Что касается «Пари НН», то сразу два футболиста точно не сыграют в 30-м туре. Даниил Лесовой перебрал с жёлтыми карточками, а голкипер Вадим Лукьянов получил красную, находясь на скамейке запасных.

«Балтика» и «Динамо» занимают шестое и восьмое места соответственно. Правда, и те и другие могут подняться на одну строчку вверх. У «Балтика» достаточно длительная серия без побед в чемпионате — семь матчей. Команда из Калининграда четыре раза подряд сыграла вничью, после чего потерпела три поражения (все — со счётом 0:1).

«Динамо» в прошлом туре изменило расклад в чемпионской гонке. Победа во встрече с «Краснодаром» (2:1) вплотную приблизила «Зенит» к завоеванию титула. Сами бело-голубые ни разу не проиграли в гостях после рестарта сезона. Бело-голубые очень удачно выступают в Калининграде — шесть побед подряд. Обе команды понесли потери из-за дисквалификации. Кевин Андраде не поможет «Балтике», и Иван Сергеев и Максим Осипенко — «Динамо».

Черноморский клуб одержал четыре победы в шести предыдущих турах. Отличный результат для команды-аутсайдера. Но даже таких подвигов не хватило, чтобы сохранить место в РПЛ. «Сочи» потерял даже математические шансы на спасение за тур до финиша. Матч с «Ахматом» превратился в формальность. Да, ещё можно завершить сезон не на последнем месте в таблице, но это не поможет остаться в РПЛ.

«Ахмат» спокойно чувствует себя в середине таблицы. С приходом Станислава Черчесова команда превратилась в грозную силу. Впрочем, «Ахмат» одержал всего две победы в семи прошлых турах. К слову, грозненская команда четыре раза уступила в пяти гостевых встречах с «Сочи». Но предыдущая игра на «Фиште» в РПЛ завершилась для «Ахмата» победой. У соперников нет проблем с дисквалификациями. Более того, в составе чеченского клуба возвращается Георгий Мелкадзе.