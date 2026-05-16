Сегодня раскромсали «Ливерпуль»

Вчистую уступили «Астон Вилле» в битве за топ-4 и теперь больше всех в АПЛ пропускают со стандартов. Зато ван Дейк оформил дубль.

Ещё несколько лет назад майская встреча «Астон Виллы» и «Ливерпуля», если учитывать их положение в таблице, стала бы мегапринципиальной. Но сейчас в Лигу чемпионов от Англии проходят минимум пять клубов, так что и тем, и другим в оставшихся двух турах нужно было просто не растерять преимущество в четыре очка над «Борнмутом». Теперь известно: это точно получилось у «Виллы».

У «Ливерпуля» в заявку не попали Фримпонг с Исаком, поскольку не тренировались среди недели. Но вряд ли бы и они помогли кризисной команде Арне Слота стартовать сегодня намного увереннее. К 20-й минуте мерсисайдцы ни разу не пробили даже в сторону ворот (против трёх попыток) и совершили в чужой штрафной всего два касания (против пяти). Только потом Гомес, поскользнувшись, нанёс дальний удар аж на 0,02 ожидаемого гола.

«Астон Вилла» после бодрого начала упустила инициативу, но и соперникам позволяла немногое. Те в первом тайме беспокоили её только дальнобойными выстрелами, например, от Рио Нгумоа. А ещё Мартинес в безобидной ситуации не смог зафиксировать мяч после не особо коварного удара Гравенберха. Бирмингемцам повезло, что карауливший добивание Гакпо находился в офсайде. Позже аргентинский вратарь исправился и среагировал на заряд Собослаи.

Ну а перед самым перерывом «Вилла» взбодрила трибуны. Динь разыграл угловой, получил ответную передачу и отдал на край штрафной Роджерсу, чтобы тот идеально и беспрепятственно закрутил в дальний угол. Мамардашвили мог и не прыгать.

Ни для кого не секрет, как умеет бить и забивать Морган. Особенно из таких позиций. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: нужно ли было его опекать? Ответит после матча господин Слот. И заодно пусть расскажет, как так получилось, что теперь больше «Ливерпуля» в АПЛ со стандартов не пропускал никто. А именно 19 раз. Сразу спойлер: про 20-й прочтёте чуть ниже.

Гол Роджерса Фото: Кадр из трансляции

В начале второго тайма на помощь пришёл кто? Правильно, ван Дейк! Замкнув навес Собослаи. Гол тоже принёс стандарт. Вскоре гениальность включил и Нгумоа: сместился в центр мимо Макгинна и шарахнул в дальнюю штангу.

«Ливерпуль» реально взбодрился. И, надо же, снова пропустил! Из-за несчастного случая: Собослаи поскользнулся на ровном месте и дал возможность Роджерсу результативно прострелить на Уоткинса. Можно было бы сравнить такую ошибку с культовой джеррардовской, однако тогда всё-таки уровень ответственности гораздо превышал нынешний. Ведь боролись за чемпионство.

Скольжение Собослаи Фото: Кадр из трансляции

Тут же Уоткинсу позволили вывалиться на дуэль с Мамардашвили. Георгий прочитал эпизод и перекидку Олли. Но в целом второй пропущенный гол максимально деморализовал «Ливерпуль»: бирмингемцы и дальше продолжили кошмарить мерсисайдцев острыми забеганиями. Буэндия вот попал в перекладину. Из той же зоны, откуда ранее забил Роджерс. А Уоткинс простить уже не мог.

Угадаете, что привело к дублю Олли? Правильно, стандарт! Снова угловой! Парни Слота бросили Мамардашвили на растерзание: поочерёдно били Тилеманс, Торрес и Уоткинс. Ну вот не обучен вышедший на замену Кьеза создавать офсайдную линию, что тут можно поделать?

Проваленная офсайдная линия Кьезы Фото: Кадр из трансляции

Ну а окончательный приговор поставил шикарным кручёным ударом из-за штрафной Макгинн – положил четвёртый. Связка Собослаи и ван Дейка после углового лишь перечеркнула разгром. 4:2! «Ливерпуль» ужасен и может занести себе в актив только стартовые минуты второго тайма. Повезло, что дальше «Борнмуту» играть со сверхмотивированным «Манчестер Сити». Но если вдруг «Борнмут» победит – вплотную приблизится к «Ливерпулю».

Пока переговоры Хаби Алонсо и «Челси» не завершились подписанием соглашения, кажется, мерсисайдским боссам стоит постучаться к своей легенде. На «Вилла Парк» после матча символично включили гимн Лиги чемпионов. «Астон Вилла» сыграет в ней независимо от исхода финала ЛЕ.