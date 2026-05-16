Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге

Очередной сезон в Лиге PARI — почти всё. Осталось провести только матч «Торпедо» и «Енисея», но эта игра уже никак не повлияет на распределение путёвок в РПЛ и переходные встречи. Интриг перед заключительным туром было немного. Мы узнали, кто стал победителем турнира, а кто вылетел во Вторую лигу.

Исторический успех «Родины»

И «Родина», и «Факел» добились повышения в классе неделю назад. Воронежский клуб возвращается в РПЛ, а московский сыграет там впервые в истории. Перед заключительным туром оставалось понять, кто станет победителем турнира. «Родина» опережала конкурента, несмотря на равенство по очкам. Дело в том, что у московского клуба есть преимущество по личным встречам (2:0, 3:1).

«Родине» достаточно было сыграть не хуже соперника в заключительном туре. Команда Хуана Диаса гостила в Туле и решила все вопросы ещё до перерыва. Сначала футболисты «Арсенала» не уследили за Иваном Тимошенко на угловом — нападающий воспользовался скидкой Андрея Егорычева. Через четыре минуты Тимошенко опередил голкипера Александра Мелихова и отдал пас Артёму Максименко на пустые ворота. Лучший бомбардир «Родины» не промахнулся из убойной позиции.

«Арсенал» устроился на 0:2 к 19-й минуте, после чего взбодрился. Голкипер «Родины» Сергей Волков (вратарь с опытом игры в РПЛ) с большим трудом остановил мяч после удара Максима Максимова головой. Московская команда перетерпела, а потом заработала пенальти. Максименко получил удар по ноге, а затем не оставил шансов вратарю ударом с 11-метровой отметки.

С чемпионской интригой было покончено. В начале второй половины Мелихов спас «Арсенал» — перевёл мяч в перекладину после удара головой Тимошенко. Но спустя несколько секунд московская команда всё-таки добилась своего. На этот раз Солтмурад Бакаев зарядил из-за пределов штрафной площади — мяч влетел чётко в нижний угол. Спустя три минуты Максимов всё-таки пробил Волкова и не дал тому отыграть «на ноль». Но это был последний гол в матче.

В параллельной встрече «Факел» трижды огорчил «Волгу». Сначала Альберт Габарев замкнул прострел Николая Гиоргобиани, а спустя 13 минут прорыв по флангу Ильнура Альшина завершился точным ударом Максима Турищева. Чуть позже всё тот же Турищев оформил дубль. «Родина» опередила «Факел» по дополнительным показателям и стала победителем Первой лиги. Сразу после матча в Туле игроки московской команды переоделись в золотые футболки.

«Черноморец» попрощался с Первой лигой, «Уфа» спаслась от вылета

«Уфа» перед заключительным туром опережала «Черноморец» на два очка. Именно эти команды определяли, кто из них отправится во Вторую лигу. «Уфа» приехала в гости к костромскому «Спартаку» (команда проводит домашние матчи в Химках), а «Черноморец» принимал «Урал». В Подмосковье всё решил гол Дениса Кутина в середине первого тайма. Благодаря ему «Уфа» сохранила место в Первой лиге.

«Черноморец» покидает дивизион вслед за «Чайкой» и «Соколом» Да, команда из Новороссийска справилась с «Уралом» (2:1) благодаря голам Олега Николаева и Александра Хубулова (забил на 85-й минуте), но этого оказалось мало. В новом сезоне «Черноморец» сыграет во Второй лиге. Серия из девяти матчей без побед на весеннем отрезке максимально осложнила жизнь команде из Новороссийска. Да, потом она набрала шесть очков в двух турах, но слишком многое было потеряно ранее.

Что было ещё

«Ротор» раскромсал «Чайку» (5:0) в последнем туре, однако остался на четвёртом месте. Было понятно, что команда из Волгограда не поднимется выше, поскольку «Урал» прилично оторвался. Саид Алиев сделал дубль, а ещё за «Ротор» забивали Александр Трошечкин, Сергей Макаров и Александр Хохлачёв. Команда из Волгограда ждёт соперника по стыковым встречам. То же самое касается «Урала».

Артём Максименко Фото: Пресс-служба ФК «Родина»

Артём Максименко стал лучшим бомбардиром Первой лиги. В теории его ещё могут догнать торпедовец Руслан Апеков и нападающий «Енисея» Андрей Окладников. Но разве кто-то верит, что один из них забьёт шесть мячей в одном матче? Перед заключительным туром Максименко делил второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Белайди Пуси из «Факела» наколотил 16 голов, Амур Калмыков из костромского «Спартака» и Максименко — по 15. Но в 34-м туре Артём сделал дубль — этот ход позволил ему возглавить список лучших снайперов. Конкуренты же ушли с поля без голов. Интересно, как Максименко покажет себя на уровне РПЛ.