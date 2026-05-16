Главная сказка сезона закончилась драмой! А из-за фанатов «золотой» матч закрыли досрочно

Мы на «Чемпе» редко делаем отчёты по матчам чемпионата Шотландии, но тут особенный повод. В последнем туре судьба титула решалась в очной встрече между «Селтиком» и «Хартсом». Причём до последнего момента на первое место претендовали сразу три команды – был ещё и «Рейнджерс». Однако этот клуб завалил концовку сезона (четыре поражения подряд) и выбыл из чемпионской гонки.

Перед чемпионским матчем в пользу «Селтика» говорил фактор домашнего поля. А в пользу «Хартса» – турнирная таблица. Команда из Эдинбурга оторвалась на одно очко, поэтому её устраивала не только победа, но и ничья с прямым конкурентом. В результате «Хартса» чуть-чуть не хватило, чтобы стать чемпионом впервые с сезона-1959/1960.

Отдельно – про атмосферу на стадионе «Селтика». Само собой, там был аншлаг. Практически каждый зритель пришёл с шарфом и растянул его во время исполнения гимна You'll Never Walk Alone. Крупные планы болельщиков перебивались общим планом, а также видом с высоты птичьего полёта – весьма зрелищно. Особенно в такой солнечный день. Плюс фанаты заготовили баннер с изображением главного тренера «Селтика» Мартина О'Нила с чемпионским кубком. Этот трофей он брал трижды – в 2001, 2002 и 2004 годах. Само собой, с «Селтиком».

Первый тайм получился не настолько ярким в плане голевых моментов, но крайне напряжённым. Хозяева, замотивированные атмосферой и турнирной таблицей, большими силами пошли в атаку. «Хартс», в свою очередь, наоборот, не торопился. Особенно вратарь Шволов, который не спеша вводил мяч в игру.

Было близко к тому, чтобы команды ушли на перерыв без забитых мячей, однако в конце первого тайма они всё-таки обменялись голами. Сначала у гостей забил Шанклэнд на 43-й минуте. Главный бомбардир «Хартса» набежал на дальнюю штангу и в одно касание головой пробил по воротам – это 16-й гол форварда в этом чемпионате Шотландии (больше только у Масванхисе из «Мазервелла» – 17 мячей).

А затем практически сразу «Селтик» заработал пенальти за попадание мяча в руку Кизиридису. С 11 метров Энгелс пробил не лучшим образом – вратарь «Хартса» почти справился с ударом, однако мяч всё-таки зашёл в ворота. Так за мгновение до перерыва счёт стал равным – 1:1.

Второй тайм начался с замен. И если с «Селтиком» всё понятно – тренер выпустил нападающего Ихеаначо из-за необходимости побеждать, то «Хартс» отреагировал спустя маленькую паузу, выпустив защитника Кента. Редко увидишь, чтобы меняли футболиста спустя лишь одну минуту во втором тайме. Видимо, это было тактическое решение тренера, который увидел, как соперник собрался играть после перерыва. На 51-й минуте у «Хартса» Банингиме получил травму – пришлось делать ещё одну замену. И это ещё не всё! На 67-й минуте гости и вовсе провели тройную замену сразу, что было весьма рискованно – остаться на треть встречи вообще без замен.

У «Хартса» было несколько моментов во втором тайме, но в основном команде приходилось обороняться. Давление «Селтика» трансформировалось во вполне голевые моменты. Особенно на 78-й, 79-й и 80-й минутах. Однако то вратарь «Хартс» выручал, то штанга спасала гостей после удара Ихеаначо.

Развязка пришла на 87-й минуте. Дайдзэн Маэда, который попал в состав сборной Японии на ЧМ-2026, забил в одно касание, замкнув прострел с фланга. Гол был тут же отменён из-за офсайда. Только вот он был не у того футболиста, который забил, поэтому включился VAR и засчитал гол. Маэда едва не расплакался прямо по ходу игры. Судья добавил к матчу восемь минут. И там уже давил «Хартс», но, когда вратарь гостей пошёл на угловой, это закончилось выходом «Селтика» «три в ноль». После гола на поле выбежала толпа.

Третий гол «Селтик» забил, когда компенсированное время ещё не закончилось. Оставалось играть 30 секунд, но, поскольку фанаты выбежали на поле, судья решил досрочно закончить игру. Спорное решение. Особенно на фоне похожей ситуации назад в Чехии (правда, там и играть оставалось чуть дольше, и присутствовала пиротехника).

Так или иначе, «Селтик» забрал чемпионство. Пятый раз подряд. Обе команды попадают в следующий сезон Лиги чемпионов. Разница в том, что чемпиону нужно будет пройти только одного соперника в квалификации, а «Хартсу» – трёх.