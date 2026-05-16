Топ-события воскресенья: «золотой» тур в РПЛ, Кубок Гагарина, теннис и бой Роузи — Карано

Горячее 17 мая: «Ростов» — «Зенит» и «Краснодар» — «Оренбург», дерби Парижа в Лиге 1, «Ак Барс» — «Локомотив», Кубок Стэнли и ЧМ по хоккею!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: узнаем ли мы последнего полуфиналиста НХЛ?

Молодая атака «Монреаля» куражится в этой серии: за пять матчей забит уже 21 гол. А вот у «Баффало» разочаровывают оба вратаря, а также лидеры: у Алекса Така нет очков и показатель полезности «-8», у Тейджа Томпсона — «-9». «Канадиенс» могут закрыть серию дома и впервые за пять лет выйти в полуфинал НХЛ: их будет гнать вперёд самая большая арена Северной Америки.

👊 4:00: Фрэнсис Нганну — Филипе Линс, MVP

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Нганну возвращается в ММА

Громкий переход Фрэнсиса Нганну в промоушен PFL стал спортивным провалом: за несколько лет Хищник лишь раз выступил по правилам ММА. Теперь экс-чемпион UFC перебрался в лигу MVP, где в ближайшем будущем практически наверняка попытается провести боксёрский бой с Джейком Полом. Но пока нужно выступить в смешанных единоборствах, чтобы сбросить ржавчину. Соперник вполне подходящий — у Филипе Линса нет глобальных достижений, он весит на полтора десятка килограммов меньше и почти наверняка проиграет досрочно.

👊 4:30: Ронда Роузи — Джина Карано, MVP

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: возвращение забытых звёзд

В своё время Ронда Роузи была самым громким именем в женских ММА и несколько лет считалась реальной суперзвездой UFC. Потом Ронда дважды улетела в нокауты и взяла длительную паузу — не выступала почти 10 лет. Вернуть легенду в смешанные единоборства сумел Джейк Пол, на чьём турнире и выступит Ронда. Соперница — Джина Карано: тоже большая спортивная звезда прошлого, пусть и рангом пониже. Джина давно превратилась в крутую актрису и не дралась целых 17 лет. Тем не менее бой должен получиться как минимум интересным.

🏀 13:00: «Зенит» — УНИКС, плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто захватит преимущество?

В Казани команды обменялись победами. Правда, «Зенит» был очень близок к успеху и в первой встрече, когда всё решалось в овертайме. Дома питерцы заберут своё? Или же УНИКС готов биться до последнего? Узнаем уже в воскресенье!

🏆🎾 13:00*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес, парный разряд, Рим, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станут ли МиДи чемпионками итальянского «тысячника»?

Мирра Андреева с Дианой Шнайдер попали в парную сетку римского турнира серии WTA-1000 без посева, но достойно прошли весь путь и добрались до решающего матча. В прошлом году на этом же турнире девушки вместе остановились на стадии полуфинала. Теперь МиДи поборются за третий совместный трофей. В соперницах на этот раз — седьмые сеяные Кристина Букша и Николь Меликар-Мартинес.

🏒 13:20: Великобритания — США, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: какой будет разница в счёте?

После олимпийского золота США привезли на чемпионат мира относительно скромный состав с большим количеством молодых игроков. Мэттью Ткачук, главная звезда этого созыва, первые встречи группового этапа вообще пропустит, ну а первый матч турнира американцы проиграли Швейцарии, собравшей почти всех своих энхаэловцев. Однако британцы, пропустившие пять шайб от Австрии, не должны доставить больших проблем.

🏆🏒 14:30: «Ак Барс» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, финал, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сравняет ли казанский клуб счёт в серии?

«Локомотив» в первом гостевом матче финала умножил на «0» всю мощь казанской атаки, не позволив «Ак Барсу» дотянуться даже до отметки в 20 бросков. Такого перформанса от команды Анвара Гатиятулина никто не ждал, а чемпионы впервые в финале смогли вдавить педаль в пол с самого начала. Вторая победа в гостях ещё не принесёт Кубок Гагарина, но резко увеличит шансы на это.

⚽️ 14:30: «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» забронирует третье место в АПЛ?

По сути, оно забронировано и так, ведь по разнице мячей «Астон Вилла» отстаёт практически безнадёжно. Тем не менее досрочно гарантировать себе место в топ-3 «Юнайтед» может ещё и математически. Для этого достаточно не проиграть «Ноттингем Форест» — тогда «Астон Вилла» не поднимется выше четвёртой строчки. Заодно можно отметить контракт Кэррика — тренера оставляют главным, нужно только дождаться объявления об утверждении в должности.

⚽️ 18:00: «Рубин» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» отправит «Нижний» в Первую лигу?

Ситуация у нижегородцев патовая. Во многом из-за аномального поражения от ЦСКА неделю назад, когда при 1:0 не затолкали второй и умудрились пропустить два. Отставание от махачкалинского «Динамо» — три очка, но есть преимущество по личным встречам. Так что расклад для спасения от прямого вылета один — победа в Казани и поражение конкурента в параллельном матче. Впрочем, мечта может погибнуть быстрее, если «Рубин» захочет красиво закрыть сезон перед своими болельщиками и включится на полную.

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Акрон», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто улетит в стыки по итогам дерби?

Несмотря на относительно скромную вывеску, это один из главных матчей тура. Всё дело в турнирных раскладах: «Крылья» идут 12-ми, а «Акрон» с отставанием в два очка обитает в зоне стыков. Ситуация простая: команде Тедеева нужно побеждать любой ценой, чтобы гарантированно остаться в РПЛ. «Крыльям» же хватит и ничьей. Кого ждёте в стыках?

⚽️ 18:00: «Балтика» — «Динамо» Москва, РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: заползёт ли «Балтика» напоследок в топ-5?

Главная сенсация сезона шла к бронзовым медалям, но всё же не выдержала. Теперь потолок «Балтики» — пятое место, что, несомненно, по-прежнему невероятно престижно. Вы же не забыли, что эта команда ещё год назад играла в Первой лиге? Для финиша в топ-5 «Балтике» нужно побеждать «Динамо» и ждать, что «Локомотив» справится с ЦСКА. Звучит как вполне реальный сценарий: команда Галактионова мотивирована удержать бронзу, а «Динамо» уже особо ничего не нужно.

⚽️ 18:00: ЦСКА — «Локомотив», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» удержит бронзу?

Московское дерби в последнем туре! Зимой казалось, что этот матч может стать чуть ли не чемпионским, но реальность оказалась суровее. ЦСКА весну провалил и даже уволил Челестини, а «Локо» вновь не выдержал и растерял немало очков. Тем не менее команда Галактионова третья и опережает «Спартак» на два очка. По личным встречам преимущество, кстати, у «Локо», так что для бронзы достаточно и ничьей. Хотя вдруг ЦСКА попробует закончить сезон хоть на каком-то позитиве?

⚽️ 18:00: «Ростов» — «Зенит», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» вернёт себе титул?

Максимально комфортный расклад для команды Семака: после осечки «Краснодара» в матче с «Динамо» для чемпионства достаточно ничьей в Ростове-на-Дону. У «Ростова» же мотивации, по сути, не осталось: вероятность вылета уже исключили, а сильно выше в таблице явно не поднимутся. Так что всё идёт к тому, что «Зенит» вновь станет чемпионом после прошлогоднего триумфа «Краснодара». С другой стороны, в футболе возможно всё.

⚽️ 18:00: «Динамо» Махачкала — «Спартак», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: спасение Махачкалы или шанс «Спартака» на бронзу?

Мотивация есть у обеих команд, хотя у хозяев она, наверное, всё же посильнее. «Динамо» нужно избежать поражения — тогда прямого вылета не случится вне зависимости от результата «Пари НН». «Спартак» же только в случае победы сможет финишировать третьим — правда, для этого ещё нужно поражение «Локомотива» от ЦСКА. Впрочем, команда Карседо наверняка всеми мыслями в Суперфинале Кубка, где предстоит бодаться с «Краснодаром».

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Оренбург», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» защитит титул или попрощается с ним?

Ещё недавно казалось, что всё идёт ко второму титулу команды Мусаева подряд. Та долго шла на первом месте, набирала очки при любых сценариях. Однако поражение от «Динамо» неделю назад всё испортило: теперь судьба чемпионства в руках «Зенита», а «Краснодару» может не помочь даже победа над «Оренбургом». Тем не менее свою часть работы выполнять надо: если не будет трёх очков дома в последнем туре, то о каком титуле вообще можно говорить? Плюс надо как следует поблагодарить болельщиков за поддержку дома. Даже если не будет чемпионства (для этого нужно поражение «Зенита» от «Ростова»), впереди Суперфинал Кубка со «Спартаком».

🏆🎾 18:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 23), Рим, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: заберёт ли Синнер шестой «Мастерс» подряд?

Лидер рейтинга Янник Синнер на турнирах категории ATP-1000 уже побил несколько рекордов, продлив свою победную серию до 32 матчей и пяти турниров кряду. В Риме итальянец может вновь переписать историю и выиграть последний, недостающий «Мастерс» из тех девяти, что есть в мужском туре. Для этого осталось только в пятый раз в карьере одолеть 25-ю ракетку мира Каспера Рууда.

⚽️ 19:00: «Рома» — «Лацио», Серия А, 37-й тур

Интрига: «Лацио» испортит жизнь главному врагу?

У команды Сарри сезон в любом случае не удался: в финале Кубка проиграли «Интеру», а в чемпионате завязли в середине таблицы. Но фанатам много для радости не нужно — достаточно испортить жизнь «Роме». А та как раз претендует на выход в Лигу чемпионов. «Рома» отстаёт от «Милана» при равенстве очков, однако конкурент сыплется в последних матчах и вполне может растерять ещё. Так что «Роме» нужно брать все возможные очки — тогда выход в ЛЧ более чем реален. Но у «Лацио» мотивация, как вы уже поняли, не менее мощная.

⚽️ 20:00: «Севилья» — «Реал» Мадрид, Примера, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» снова разозлит своих болельщиков?

«Севилья» после провальной осени вовремя ожила, выдала серию удачных результатов и оторвалась от зоны вылета. Отрыв теперь составляет четыре очка — если он не уменьшится перед последним туром, можно поздравлять со спасением. А теперь представьте, как приятно будет оформить прописку на новый сезон перед своими болельщиками в матче с «Реалом»? Мадридцы вообще не в порядке: в команде драки, тренер точно уходит, полно травм, сезон завален, задач больше нет. У «Севильи» же три победы в чемпионате подряд — четвёртая стала бы особенным поводом для радости.

⚽️🎦 22:00: «Париж» — «ПСЖ», Лига 1, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Все матчи последнего тура Лиги 1 с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «ПСЖ» закрепит чемпионство победой в дерби?

Команда Луиса Энрике теперь такого калибра, что чемпионский титул во Франции её уже не радует — по крайней мере, так показалось неделю назад после решающего матча с «Лансом». «ПСЖ» ещё предстоит во второй раз подряд выступить в финале Лиги чемпионов, и все мысли явно о нём. Но кто же откажется напоследок взять дерби? «Парижу» как раз ничего не надо — в Лиге 1 он закрепился. С другой стороны, Энрике наверняка побережёт лидеров. Не факт, что на поле окажется и Сафонов.

⚽️ 22:15: «Барселона» — «Бетис», Примера, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» исправится за поражение и красиво проводит Левандовского?

Условная, зато сразу двойная мотивация. «Барселона» уже чемпион, причём титул взяли в «класико» с «Реалом». Правда, потом на радостях умудрились влететь аутсайдеру «Алавесу». А теперь объявлено об уходе Левандовского по окончании сезона — истекающий контракт поляка продлевать не стали. Вот и выходит, что в матче с «Бетисом» можно и исправиться за неудачу, и красиво проводить Роберта. Ведь для него это последняя встреча на «Камп Ноу» — с «Валенсией» в последнем туре играть уже в гостях.