Мультикаст 30-го тура РПЛ, все матчи онлайн: Ростов — Зенит, Краснодар — Оренбург, ЦСКА — Локомотив, Динамо Мх — Спартак, 17 мая

Развязка сезона РПЛ! Решается судьба чемпионства, бронзы и мест в элите — все матчи онлайн
Никита Паглазов
Онлайн 30-го тура РПЛ
Следим за последним туром чемпионата России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Этот день настал — в Мир РПЛ состоится завершающий, 30-й тур. Все восемь матчей пройдут в одно время, начало — в 18:00 мск. А мы предлагаем следить за ними вместе с нами!

«Рубин» и «Пари НН» — пара, где чёткая задача есть только у одной команды. Нижегородцам для спасения от прямого вылета необходимо побеждать в Казани и надеяться на поражение махачкалинского «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Сочи» против «Ахмата» — уникальная встреча для этого тура, но со знаком минус, ведь тут никому ничего не нужно. Сочинцы в следующем сезоне точно сыграют в Первой лиге, а грозненцы зафиксировались в середине таблицы.

Сочи
Сочи
Не начался
Ахмат
Грозный
Дерби «Крыльев Советов» с «Акроном» — матч жизни. Если команда Тедеева выиграет, то избежит стыков. Любой иной результат гарантирует место в РПЛ «Крыльям».

Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
«Балтика» ещё может финишировать в топ-5, если одолеет «Динамо», а ЦСКА уступит «Локомотиву». В любом случае Талалаеву было бы приятно закрыть такой сезон положительным результатом.

Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Теоретически победа ЦСКА может позволить команде обойти «Спартак» и стать четвёртой в РПЛ, однако мотивация «Локомотива» посерьёзнее — для гарантированной бронзы нужна минимум ничья.

ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
«Зениту» для чемпионства достаточно сыграть вничью, а «Ростову» как раз ничего не нужно — от вылета спаслись, выше особо не поднимутся. Лёгкий титул для Питера или случится чудо?

Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Махачкалинскому «Динамо», чтобы обезопаситься от прямого вылета, хватит одного очка. «Спартак» же, если хочет бронзу, должен побеждать (правда, для этого ещё нужно поражение «Локомотива» от ЦСКА).

Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Наконец, «Краснодар» сохраняет шансы на титул. Разумеется, нужно побеждать дома уже спасшийся от вылета «Оренбург», но этого может оказаться недостаточно. Команде Мусаева также нужно поражение «Зенита» от «Ростова».

Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
