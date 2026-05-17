Как «Краснодару» взять золото, а «Спартаку» — попасть в топ-3? Все сценарии 30-го тура РПЛ

Через несколько часов очередной сезон в Мир РПЛ будет завершён. Перед заключительным туром интрига есть как в верхней части таблицы, так и в нижней. Изучили все сценарии в борьбе за чемпионский титул, рубке за попадание в топ-3 и сохранении места в РПЛ.

Положения регламента

В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех встречах;

— по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей в матчах;

— по наибольшему числу побед во всех гостевых встречах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех гостевых матчах;

— по меньшему количеству дисциплинарных очков с учётом только жёлтых и красных карточек, полученных игроками команды в матчах. Удаление в том числе за две жёлтые карточки = три очка, предупреждение = одно очко.

«Краснодар» станет чемпионом только при одном раскладе

«Зенит» и «Краснодар» — только два клуба претендуют на чемпионский титул. Шансы команды Сергея Семака гораздо выше, чем у соперника. Чтобы стать чемпионом, ей достаточно не проиграть в 30-м туре. В соперниках — немотивированный «Ростов». Донской клуб сохранил место в РПЛ на будущий сезон, так что основная задача выполнена. «Краснодар» примет «Оренбург», который также остаётся в главном дивизионе российского футбола.

Команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом, если не проиграет в Ростове-на-Дону. В случае равенства очков «Зенит» будет выше за счёт преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Команда из Санкт-Петербурга останется на первом месте, если проиграет, а конкурент не наберёт три очка во встрече с «Оренбургом». Есть только один вариант, который устроит «Краснодар». Нужно побеждать и рассчитывать на то, что «Зенит» проиграет на юге России. Если два этих условия будут реализованы, то «Краснодар» завоюет трофей во второй раз подряд. Остальные расклады — в пользу «Зенита».

«Спартак» займёт третье место только с помощью ЦСКА

Ситуация в борьбе за бронзовые медали очень похожа на ту, что сложилась в рубке за чемпионство. «Локомотив» за тур до финиша опережает «Спартак» на два очка. У команды Михаила Галактионова есть преимущество по «личкам» (4:2, 1:2). Следовательно, «Локо» останется на третьем месте в случае равенства со «Спартаком» по очкам. Плюс станет третьим, если проиграет, а соперник не наберёт три очка в 30-м туре.

«Спартак», кстати, поедет в гости к махачкалинскому «Динамо», а «Локо» зарубится в дерби с ЦСКА. Команду Хуана Карседо устроит только один расклад. Ей нужно обязательно побеждать в Дагестане. Если при этом «Локо» проиграет в дерби, то бронзовые медали достанутся футболистам «Спартака» При любом другом варианте «Локо» сохранит третье место в таблице по итогам сезона.

Поможет ли ЦСКА «Спартаку» в 30-м туре РПЛ? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон» может финишировать как на 11-м месте, так и на 14-м. А у «Пари НН» ещё есть шанс залететь в стыки

«Крылья Советов» и «Акрон» решат в очном матче, кто избежит переходных встреч. Самарская команда опережает соседа на два очка, поэтому в заключительном туре её устроит ничья. «Акрон» вытащит себя из стыков только в случае победы в дерби Самарской области. Так что здесь с раскладами всё достаточно просто.

При каком варианте «Акрон» упадёт с 13-го места на 14-е? Если он уступит, а махачкалинское «Динамо» одолеет «Спартак». Тогда «Акрон» окажется 14-м и сыграет в стыках с «Уралом», а не с «Ротором». В случае равенства очков придётся считать разницу мячей. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» дважды поделили очки в этом сезоне (1:1, 1:1). Плюс у них будет по шесть побед. Пока разница мячей у «Акрона» («-15») лучше, чем у конкурента («-18»).

Махачкалинское «Динамо» ещё не обезопасило себя от прямого вылета из РПЛ. Но «Пари НН» будет выше в таблице только при одном раскладе: если нижегородский клуб обыграет «Рубин» в Казани, а конкурент уступит дома «Спартаку». Тогда команды наберут одинаковое количество очков, однако «Пари НН» опередит «Динамо» по результатам личных встреч (2:0, 1:0). Если команда Вадима Гаранина не победит в Казани, то гарантированно попрощается с РПЛ.