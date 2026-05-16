Чуда «Байера» не случилось — он мимо Лиги чемпионов! Как закончилась Бундеслига

Чемпионской интриги в этом сезоне Бундеслига не подвезла. Зато до последнего тура была неясна судьба еврокубковых мест и тех, кто вылетит. На четвёртую путёвку в ЛЧ претендовали сразу «Штутгарт», «Хоффенхайм» и «Байер», который отставал от конкурентов на три очка.

Ну и самая мякоть – битва за выживание между «Вольфсбургом», «Хайденхаймом» и «Санкт-Паули». У всех перед финальными матчами набралось по 26 очков! Причём первая и третья команды играли друг с другом! А в стыки за сохранение прописки должен был попасть кто-то один. Ух, жаришка! Подводим её итоги.

Как менялась таблица по ходу последнего тура

Для начала оценим расклады до стартовых свистков во всех встречах. Они, разумеется, прошли одновременно. Разве что с разницей в несколько минут: здесь спасибо организационным моментам. Стандартное упоминание: при равенстве очков в Германии решает лучшая разница мячей.

Здесь мы рассмотрим только ключевые встречи, поскольку результат нескольких не имел большого турнирного значения. Ещё сохранялась конкуренция за место в Лиге конференций, однако её ход подробно рассматривать не будем – только расскажем об итогах в конце.

«Хайденхайм» пропустил от немотивированного «Майнца» уже на шестой минуте: Потульскому дали пройти по левому краю и навесить на Тица, который вколотил уже в пустые ворота. Это порадовало болельщиков «Вольфсбурга»: их любимцам для стыков при таком исходе хватило бы ничьей в разборке с «Санкт-Паули».

Далее всё сложилось для «Штутгарта»: Андрес прошил головой ворота «Айнтрахта» с углового от Фюриха. А «Хоффенхайм» уже к 23-й минуте дважды пропустил от мёнхенгладбахской «Боруссии»! Хотя его устраивала только победа! Так швабы укрепились на желанной четвёртой строчке. Заодно Шик не помог «Байеру» в матче с «Гамбургом»: не реализовал пенальти и временно оставил леверкузенцев шестыми.

«Вольфсбург» предпочёл решить всё сам, а не надеяться на результат параллельной встречи. На 38-й минуте Эриксен исполнил угловой, чтобы Кульеракис грамотно кивнул головой и огорчил «Санкт-Паули». Вот и плюс три очка в сравнении с двумя конкурентами. Под конец первого тайма «Хайденхайм» ещё и пустил вновь от «Майнца»! Тиц мог бить сам, но покатил под расстрел свободному Амири.

«Штутгарт» перед самым перерывом ещё сильнее прибил интригу в гонке за последнюю путёвку в ЛЧ: чудо-скидка Ундава в касание привела к голу Нартея. Если учитывать промежуточный исход параллельных матчей, всё стало ясно? Более того, «Хоффенхайм» окончательно самоустранился в начале второго тайма, когда Лемперле схватил вторую жёлтую. В меньшинстве его партнёры устроились на 0:4.

«Хайденхайм» всё ещё цеплялся за спасение, дважды попав в каркас. Однако и «Майнц» ответил тем же, так что на невезение можно сильно не ссылаться. Ну а «Санкт-Паули» на 57-й минуте сравнял счёт в игре с «Вольфсбургом»! «Бей, Сисей», – подумал Меткалф и результативно подал с углового. Ничья устраивала Эриксена с партнёрами. Тем не менее пропускать больше было нельзя.

Тут же «Байер» позволил Виейре красиво закрутить в левый угол из-за штрафной. «Гамбург» вёл в счёте и не планировал пускать леверкузенцев выше шестого места. А автогол Василя вывел вперёд «Вольфсбург»! Футболисты «Санкт-Паули» протестовали, считая, что их вратаря толкали. Арбитр даже пошёл смотреть видеоповтор. И всё равно не изменил вердикт.

Ещё одно судейское решение должно было приговорить «Санкт-Паули», а заодно и «Хайденхайм». Игра рукой, VAR, пенальти Эриксена. А нового гола не случилось! Датчанин на 77-й минуте бабахнул в перекладину! Ну и ладно, совсем скоро Пейчинович выскочил на добивание и всё-таки позволил «Вольфсбургу» почувствовать себя раскованнее.

На 79-й минуте Куанса с навеса Гарсии установил равенство между «Байером» и «Гамбургом». А Буркардт с пенальти сократил разницу между «Айнтрахтом» и «Штутгартом» до 1:2! Перед леверкузенцами замаячила надежда. Но не более.

Матч «Штутгарта» завершился позже всех. Вторым голом Буркардта с 11-метрового. Ничьей «швабам» хватило. «Байер» не опередил бы их даже в случае победы.

Что в итоге. «Штутгарт» — в ЛЧ, «Вольфсбург» — в стыках

«Штутгарт» ничьей с «Айнтрахтом» забронировал четвёртое место и билет в Лигу чемпионов, куда ранее отобрались «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг». «Хоффенхайм» и «Байер» сыграют в Лиге Европы. «Фрайбург» раскромсал «Лейпциг» (4:1) и с седьмого места сохранил квалификацию в Лигу конференций. Главный матч у него впереди: побеждай в финале ЛЕ «Астон Виллу» и попадай в ЛЧ. Хотя легко говорить, фаворитами ведь считаются англичане.

«Вольфсбург» переиграл «Санкт-Паули» и отправил его вместе с «Хайденхаймом» на понижение. Сами же «волки» загрызутся в стыках с «Эльферсбергом», «Ганновером» или «Падерборном». С кем именно, станет известно завтра вечером.

