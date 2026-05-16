Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея

«Челси» и «Сити» подошли к финалу Кубка Англии в разном состоянии. Если команда Гвардиолы набрала хорошую форму в последний месяц, то «Челси», наоборот, резко сбавил. А победа в Кубке Англии была важнее как раз для лондонцев, которые через АПЛ вряд ли пробьются в еврокубки.

«Челси» добрался до финала, встретившись лишь с одной командой из АПЛ – «Лидсом». В свою очередь, «Сити» прошёл «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Во всех матчах Кубка Гвардиола выпускал второго вратаря Траффорда. И на этот раз не изменил себе. Отсутствие Доннаруммы не удивило, а вот Шерки на скамейке – это казалось неожиданностью. Что касается «Челси», команда продолжает существовать без выбывших вингеров, поэтому ширину атаке давали Кукурелья и Гюсто.

Честно говоря, первый тайм немного разочаровал в плане зрелищности. Опасных моментов у «Сити» было мало, а у «Челси» – ещё меньше. Хотя по каким-то второстепенным показателям давление на лондонцев ощущалось. Энцо Фернандес и Кукурелья уже в середине первого тайма получили по жёлтой карточке за грубую игру.

На 27-й минуте Холанд забил, однако гол был сразу же отменён из-за достаточно явного положения вне игры у Нунеса. За первые 45 минут «Челси» ни разу не пробил в створ и в основном мог рассчитывать разве что на пенальти за фол на Жоао Педро. Однако повтор показал, что Хусанов сыграл корпус в корпус. Едва ли не главное впечатление от первого тайма – вратарь «Челси» Санчес в шлеме (из-за столкновения с Гиббс-Уайтом в 35-м туре). Отсылка к Петру Чеху напрашивается.

Второй тайм начался с замены у «Сити» – вместо Мармуша вышел Шерки. И практически сразу команда Гвардиолы создала отличный момент. Правда, дело там было вовсе не в Шерки. С левого фланга навесил О’Райли, а Семеньо перепрыгнул Хато и пробил головой – чуть выше ворот.

«Челси» и после перерыва ещё несколько раз претендовал на пенальти. Один раз – после попадания мяча в прижатый локоть О‘Райли, а другой – после очередного единоборства Жоао Педро и Хусанова. Был ещё и третий, когда тот же Хусанов боролся с Хато. Во всех случаях ни главный арбитр, ни VAR фола не увидели.

«Сити» в конце концов дожал соперника. Причём сделал это красиво. Прострел Холанда низом – и Семеньо ударом пяткой с разворота поразил ворота. Если каких-то голов можно ждать всю игру, то именно таких. Причём «Сити», поведя в счёте, стал атаковать только больше. В том числе Нунес попал в штангу, а Шерки смачно приложился под перекладину, но Санчес потащил.

Пожалуй, самый яркий момент в концовке – злость Холанда на Шерки, который не поделился мячом. И это на 90+5-й минуте, когда его команда вела в счёте и голы не то чтобы очень требовались «Сити». Кажется, норвежец держит в голове тот факт, что ещё ни разу не забивал на «Уэмбли». Тем не менее «Сити» забрал второй кубок в этом году. Неплохо для сезона, в котором у команды идёт перестройка.