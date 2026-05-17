Злые гении «Краснодара». Эти игроки лишали клуб трофеев

Ещё неделю назад многие были убеждены: судьба двух трофеев нынешнего сезона – в руках «Краснодара». Чтобы взять чемпионство в Мир РПЛ, требовалось побеждать «Динамо» и «Оренбург». И тогда никакой «Зенит» не был бы страшен. В Фонбет Кубке России оставался только матч со «Спартаком». Три победы, волшебное настроение и лучший сезон в истории. Однако всё сломалось. Причём очень быстро – уже в первой же игре с «Динамо». Лидеры РПЛ уступили, и теперь от них мало что зависит.

В последнем туре необходимо побеждать «Оренбург» и ждать поражения «Зенита» в Ростове-на-Дону. Только при таком раскладе команда Мурада Мусаева станет двукратным чемпионом России. Сейчас у них всего один титул, хотя могло быть больше. В некоторых случаях они уже добирались до решающих встреч, но не везло. Мы вспомнили главных персонажей, которые мешали южанам собрать на полке больше трофеев.

Сезон-2013/2014: решающий пенальти от Лоло

Игор Лоло Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

Тогда мы ещё только знакомились с «Краснодаром», видели много публичной активности от Сергея Галицкого, узнавали о его взглядах и философии, но при этом сама команда отнюдь не была грандом.

В сезоне-2013/2014 рулил Олег Кононов, а в чемпионате они заняли рекордное для себя пятое место. Опередили, кстати, «Спартак». В тот момент о команде и начали говорить как о потенциальном претенденте на медали. Хотя от тройки «Краснодар» отстал аж на девять очков. Зато классно проявил себя в Кубке России. До полуфинала сталкивался с клубами из низших лиг – «Долгопрудным», «Звездой» и «Тосно». Дальше неожиданно переиграл ЦСКА, а в финальной встрече в Каспийске ждали соседи – «Ростов», за который в тот момент выступали Дзюба, Полоз, Джано и другие известные игроки.

Основное время завершилось со счётом 0:0, матч ушёл в серию пенальти. Команды реализовали по пять ударов, промазали шестые, после чего Плетикоса взял седьмой от Газинского. У «Ростова» всё решил Игор Лоло – крайний защитник из Кот-д’Ивуара, который приехал в команду свободным агентом из «Кубани». Его удар оказался точным, Синицын не смог спасти, и «Краснодар» упустил первый титул. Надолго Лоло у дончан не задержался – в общей сложности провёл 24 матча в РПЛ за два сезона, а потом завершил карьеру в Бельгии.

Сезон-2022/2023: снова финал Кубка и спасение от Акинфеева

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Следующего реального шанса на трофей «Краснодар» ждал почти 10 лет. Команда уже оправилась от отъезда легионеров, полгода работала под руководством Владимира Ивича и сразу выдала классный результат – выход в Суперфинал Кубка. Причём добирались они туда непросто, пройдя кучу стадий Пути регионов. Там победили «Ахмат», «Ростов» (кстати, по пенальти), «Крылья» (тоже по пенальти), «Акрон» (по пенальти) и «Урал». И вот решающий матч – с ЦСКА.

Ивич не изменил себе, выпустив в стартовом составе Агкацева. Тогда мало кто предполагал, в какого вратаря тот вырастет. В остальном – все сильнейшие, часть имён мы видим и сейчас: Кордоба, Батчи, Ленини, Сперцян. Но при этом ещё играли Ионов, Рамирес, Алонсо и Олусегун. Там были и спорный (по мнению «Краснодара») пенальти в их ворота, ответный гол Кордобы и серия, которая решила исход.

Сначала не забил Мойзес, потом – Батчи. В итоге всё решилось в тех самых седьмых ударах. Заболотный реализовал свой шанс, а удар Олусегуна ногой потащил Акинфеев. Вы можете помнить его забег после этого спасения. Так «Краснодар» во второй раз упустил возможность взять трофей.

Сезон-2023/2024: Конате и Артур похоронили шансы на первое чемпионство

Мохамед Конате и Артур Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

А это уже было время Мурада Мусаева. Помните, как после 20-го тура Сергей Галицкий уволил Владимира Ивича? Хотя на тот момент команда занимала второе место, отставая от «Зенита» на одно очко. Мотивация, которая казалась странной для общественности, была полностью принята внутри и заключалась в отсутствии игры, которую хотел бы видеть владелец клуба.

Так или иначе, при новом тренере «Краснодар» просто не мог бросить якорь. Из Кубка команда на тот момент уже вылетела, но до последнего боролась в чемпионате. И даже перед 30-м туром сохраняла теоретические шансы на титул. Для этого нужно было обыгрывать «Динамо» и ждать поражения «Зенита» от «Ростова». Ничего не напоминает? Со своей задачей южане справились, а вот в Петербурге гол Артура похоронил их надежды. Того самого Артура, который в очном матче в Краснодаре в середине апреля завершил камбэк «Зенита» – важнейшие очки тогда уплыли в Питер.

Позже у Мусаева спрашивали, какой момент сезона стал определяющим. Он часто называл поражение от «Ахмата» в 27-м туре. Ведь в итоге его команде не хватило двух очков для первого места. В той встрече единственный гол забил Конате. Так что его тоже причисляем к списку злодеев для клуба. Но забывается и следующий матч в Москве, где краснодарцы с таким же счётом уступили «Спартаку». Тогда мяч забил Зобнин.

Если бы «Краснодар» свёл обе эти встречи вничью, то мог стать чемпионом уже тогда. Однако пришлось ждать год, чтобы всё-таки поднять чашку над головой.

Сезон-2025/2026: в антигероях — Тюкавин и Сергеев?

Константин Тюкавин и Иван Сергеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока мы не можем говорить, что «Краснодар» больше не чемпион. Ведь формальные шансы на это у них остаются, а расклады описаны выше. Однако если этого не случится, то в список злых гениев добавятся две фамилии: Тюкавина и Сергеева. В ничего не значащем для «Динамо» матче первый сравнял счёт в начале второго тайма, а второй забил победный уже в концовке.

Хотя если бы матч завершился ничьей, то перед 30-м туром у нас было бы больше опций в чемпионской гонке. Но итог – поражение. Поэтому головой команда Мусаева уже, возможно, в Суперфинале Кубка. А там может добавиться и ещё какой-то злодей, уже из «Спартака».