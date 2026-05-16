Кто проклял Роналду?! Бестрофейная серия продолжается — теперь слили аутсайдеру в финале!

За 3,5 года в «Аль-Насре» у Криштиану ни одного выигранного официального турнира. В матче с «Гамба Осака» — 0 ударов в створ!

Криштиану Роналду проиграл очередной трофей с «Аль-Насром». Что за невезение! В финале Лиги чемпионов АФК 2 его команда уступила японской «Гамба Осака».

Хотя турнир подают как «Лигу чемпионов АФК», стоит обратить внимания на цифру «2» в его названии. То есть речь на самом деле идёт о втором по значимости клубном соревновании в Азии. Можно сказать, это аналог Лиги Европы.

«Аль-Наср» и «Гамба Осака» двигались к финалу Лиги чемпионов АФК 2 разными путями. Саудовцы сначала выиграли свою группу Западного региона. Одержали шесть побед в квартете с иракским «Аль-Завраа», «Истиклолом» из Таджикистана и индийским «Гоа». В 1/8 финала победили «Аркадаг» из Туркменистана – дважды по 1:0. Четвертьфинал и полуфинал состояли из одного матча. Команда Жорже Жезуша разгромила «Аль-Васл» (4:0) из ОАЭ и катарский «Аль-Ахли» (5:1).

«Гамба Осака» шла по пути Восточного региона. Японцы тоже одержали шесть побед и стали первыми в группе с «Ратчабури» из Таиланда, вьетнамским «Намдинем» и гонконгским «Истерн». В 1/8 финала «Гамба Осака» одолела южнокорейский «Пхохан Стилерс» (1:1 в гостях и 2:1 – дома), в четвертьфинале – тот же «Ратчабури» (1:1 на своём поле и 2:1 – на выезде), а в полуфинале – «Бангкок Юнайтед» из Таиланда (0:1 дома и 3:0 – в гостях).

«Аль-Наср» был 100-процентным фаворитом финала. Во-первых, саудовцы играли дома – матч проходил в Эр-Рияде. Кроме того, состав «Аль-Насра» (€ 135,4 млн, по версии Transfermarkt) почти в 10 раз дороже, чем состав «Гамба Осака» (€ 15,4 млн). У девятой команды Японии по итогам сезона-2025 всего пара легионеров – малоизвестные турок и тунисец в атаке. Нет действующих футболистов сборной страны. А у саудовцев на поле вышли такие звёзды, как Роналду, Жоау Феликс, Садио Мане, Иньиго Мартинес и Мохамед Симакан. Да и вратарь – игрок сборной Бразилии Бенто. Правда, несмотря на статус, этот парень иногда чудит.

Тем не менее «Гамба Осака» начала матч лучше – очень смело! Гости больше владели мячом, шли вперёд крупными силами и комбинировали на половине поля «Аль-Насра». После потерь японцы быстро возвращали мяч себе. Едва не заработали пенальти. В стартовые 15 минут ошиблись по большому счёту только однажды, когда хозяева улетели в контрвыпад три в три, но 18-летний голкипер Руй Араки совершил сейв.

Лишь к середине тайма «Аль-Наср» перехватил инициативу и стал создавать голевые моменты. Тогда и Роналду впервые пробил – со штрафного. Позиция для удара была хорошей – левее центра, в 17-18 метрах от ворот. Но Криштиану зарядил в стенку. Затем команда Жезуса провела две похожие атаки с разных флангов, которые завершались кроссами на открывшегося по центру Роналду. 41-летний форвард в одном случае не попал толком по мячу, а в другом угодил в закрывавшего створ защитника.

Казалось, ещё чуть-чуть, и «Аль-Наср» дожмёт японцев. Но «Гамба Осака» снова подняла голову и ответила голом на исходе получаса! Команда немца Йенса Виссинга ещё раз закрепилась на чужой трети, устроила перепасовку и вывела по центру на удар Дениза Хуммета. Шведский турок избежал офсайда, так как глубину своей позицией создал Айман Яхья. Форвард забил – судья, подождав решения VAR, засчитал. Роналду же перед перерывом загубил очередной шанс, когда атаковал с воздуха и промахнулся. Четыре удара за тайм у Криштиана – все мимо цели.

Автор гола Хуммет по каким-то причинам не появился на поле после перерыва. «Гамба Осака» стало ещё труднее, тем не менее трудолюбивые японцы держались за счёт хорошей организации и работы в обороне всей команды. Переключались из среднего блока в низкий, закрывали зоны. «Аль-Насру» не хватало скорости движения мяча, чтобы вскрыть такую защиту, нестандартных действий. Роналду продолжал и в глубину опускаться в поисках мяча и стремлении завязывать комбинации, однажды здорово ассистировал Мане, но в целом ничего не клеилось.

Жезуш выпускал легионера за легионером в атаку – бразильца Анжело, экс-вингера «Баварии» Кингсли Комана. «Аль-Наср» совсем раскрылся. Хозяева пытались забить любыми способами. Давили на судью, требуя в любом спорном эпизоде пенальти. Тем временем и на скамейке «Гамба Осака» нашёлся свежий бразилец Велтон (последний иностранец в заявке японского клуба). Получил 20 минут, несмотря на заметный лишний вес. И только за четверть часа до конца «Аль-Наср» записал в свою статистику голевой момент, когда Феликс бабахнул издали – в штангу.

В концовке в центре внимания был Роналду. Сперва нападающий сделал тонкий пас пяткой в штрафной на Феликса, но Жоау не решил эпизод. Затем, когда «Гамба Осака» увлеклась собственной атакой и внезапно пропустила контрвыпад, Криштиану пробил из выгодной позиции выше ворот. Как же оценить перформанс Роналду в этом финале? Для 41-летнего «старичка» он играл сильно. Для футболиста, претендующего на роль основного форварда сборной Португалии на чемпионате мира, – слабовато. Криштиану завершил матч с семью касаниями в чужой штрафной и пятью ударами, однако ни разу не попал в створ. И вновь не помог «Аль-Насру» выиграть трофей.