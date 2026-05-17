«Родина» «сожрала» «Факел», а «Черноморец» — на грани вымирания. Разбор финиша Первой лиги

Лига PARI – ВСЁ. Долгие 34 тура остались позади. Весна подарила нам увлекательную развязку – чемпионская интрига жила до последних туров. Как и борьба за выживание. Теперь уже официально – «Родина» обогнала «Факел» и вышла в Мир РПЛ с первого места. Все детали заключительного игрового дня – в свежем обзоре «Чемпионата».

«СКА-Хабаровск» на позитиве закончил сезон

Уникальная финишная серия Михаила Семёнова. Сменщик Алексея Поддубского набрал семь очков из девяти возможных. Причём СКА не пропустил ни одного мяча. Особенно впечатлила разгромная победа над «Уфой» (3:0) – как мы знаем, соперник даже не вышел на поле.

«СКА-Хабаровск» разобрался с «Нефтехимиком» уже в первом тайме. В начале встречи Степан Глотов вывел Хакобо Алькальде один на один с Андреем Голубевым – испанец точно пробил в угол. Гости ответили своим моментом на 15-й минуте, когда с ударом Дениса Титова спокойно справился Руслан Имамов.

На 25-й минуте хабаровчане удвоили преимущество: Камран Алиев переиграл Андрея Голубева в ближнем бою. Во втором тайме «Нефтехимик» так и не проснулся. Алькальде мог оформить дубль, но пробил рядом со штангой. Потом Голубев выручил команду после удара Глотова.

Хозяева спокойно довели матч до победы (хотя в самой концовке Имамова едва не пробили со штрафного – голкипер СКА перевёл мяч на угловой). Для «Нефтехимика» эта встреча стала завершением эпохи Кирилла Новикова – тренер покидает клуб вместе с большой группой игроков.

«Родина» взяла первое место

Команда Хуана Диаса на кураже примчалась в Тулу, чтобы укатать в газон местный «Арсенал». Дмитрий Гунько был даже и не против – его коллектив уже откровенно доигрывал крайне странный для себя год. Фестиваль голов открыл Иван Тимошенко, замкнувший на 15-й минуте передачу Андрея Егорычева. Вскоре отличился Артём Максименко. В конце первого тайма «Родина» заработала пенальти – Кирилла Ушатова сбили в штрафной. К «точке» подошёл Максименко, который уверенно переиграл вратаря. 17 голов «тольяттинского Златана» – обогнал Белайди Пуси из «Факела» (16) и забрал звание лучшего бомбардира сезона.

После перерыва «Родина» продолжила атаковать. Тимошенко попал в перекладину, однако минуту спустя Солтмурад Бакаев всё-таки отправил мяч в сетку после обреза Алана Цараева. «Арсенал» быстро отыграл один гол – Максим Максимов на всякий случай напомнил о своём существовании (первый мяч в сезоне). К слову, в концовке Максимов тоже отметился, но в противоречивом формате – упал на ленточку ворот «Родины» и заблокировал удар одноклубника Даниила Пенчикова. Видимо, не захотел лишний раз расстраивать Сергея Волкова, который чуть позже потащил выстрел Кирилла Большакова со штрафного.

«Родина» провела блестящую весну и буквально «сожрала» «Факел» в чемпионской гонке. Ждём в РПЛ и поздравляем с титулом.

«Факел» напоследок разобрался с «Волгой»

Воронежцы завершили сезон уверенной победой перед возвращением в РПЛ. Уже на третьей минуте Мераби Уридия мог открывать счёт, однако мяч после его удара прошёл рядом со штангой. На 24-й минуте форвард «Факела» вновь оказался в центре внимания — после удара головой «Волгу» уже выручил Егор Бабурин. Под занавес первого тайма Уридия всё-таки забил, но мяч отменили из-за фола в атаке.

После перерыва давление «Факела» наконец-таки дало результат. На 64-й минуте после прострела Николая Гиоргобиани счёт открыл Альберт Габараев. А дальше матч превратился в бенефис Максима Турищева. Форвард вышел на замену в стиле Уле-Гуннара Сульшера: сначала на 76-й минуте замкнул передачу Ильнура Альшина, а на 87-й подстроился под прострел Акселя Гнапи. Перед началом матча появилась информация, что «Факел» не планирует выкупать Турищева из «Ростова». Может, ещё есть время передумать?

«Волга» закончила сезон на 14-м месте. Достойный результат для новичка лиги – избавили себя от приключений в «Золоте» и показали стильный футбол. Ну а Премьер-Лига снова готовится к воронежским болельщикам и песням «Сектора газа».

«Уфа» сохранила прописку в Первой лиге!

Второй год подряд клуб из Башкортостана падает в борьбу за выживание. И второй год подряд какими-то невероятными усилиями остаётся в лиге. Команду не сломала даже история с техническим поражением после срыва матча в Хабаровске. Можно по-разному относиться к «Уфе» (особенно после истории с пенальти во встрече с «Ротором» в прошлом туре), но они забрали пачку важных очков на финише. И не подпустили к себе «Черноморец».

А вот костромской «Спартак» весной впал в кафкианский хаос. После зимних трансферов казалось, что команда поборется за топ-4, но в итоге клуб растерял кучу очков, отказался от лицензирования под РПЛ и убрал прежний тренерский штаб во главе с Евгением Таранухиным. Судя по инсайдам, на финишном отрезке тактику и выбор состава определял чуть ли не Дмитрий Хотимский (совладелец «Спартака»).

При этом Кострома была настроена на победу над «Уфой». Хозяева сразу поджали гостей на первых минутах – несколько раз свою команду выручил Александр Беленов.

Ключевой эпизод случился на 23-й минуте. После подачи Алана Хабалова Денис Кучин пяткой эффектно переправил мяч в ворота и вывел «Уфу» вперёд. Этого гола команде Омари Тетрадзе хватило, чтобы удержать нужный результат. Но «Спартак» был очень близок к голу – на 81-й минуте Беленов потащил удар Сергея Бугриёва. Вскоре свой шанс упустил Денис Жилмостных. Ну и апогей – выстрел Никиты Супрановича в перекладину.

Причём «Уфа» после этого безумного отрезка едва не сделала счёт 2:0 – Алексей Барановский не переиграл Дениса Терехова (к слову, это уже четвёртый человек в воротах «Спартака» в нынешнем сезоне). Кострома откатилась на седьмое место. Впереди – выбор нового тренера и строительство нового стадиона. Для первого сезона после Второй лиги – отличный результат. «Уфу» поздравляем со счастливой концовкой.

«Черноморец» обыграл «Урал», но всё равно вылетел

Команда из Новороссийска совершила подвиг – взяла три очка в матче с одним из самых крепких клубов лиги. Однако «Уфа» тоже выполнила свою норму. Где была точка невозврата? Тут отмотаем на несколько недель назад — и увидим необъяснимое домашнее поражение от «Сокола» (0:1). Грустно, ведь ещё в прошлом сезоне казалось, что «Черноморец» станет серьёзным игроком на рынке. В итоге с командой случился российский футбол.

Уже на 16-й минуте «Черноморец» разрезал оборону «Урала» быстрой комбинацией, после которой Олег Николаев отправил мяч в пустые ворота — 1:0. После гола игра надолго ушла в вязкую борьбу без большого количества моментов.

Во втором тайме «Урал» сравнял счёт. На 68-й минуте отличился Тимофей Маргасов. Однако концовка осталась за хозяевами — на 83-й минуте Александр Хубулов забил победный мяч и подарил Новороссийску надежду. Многие зрители на трибунах, скорее всего, следили за трансляцией из Костромы, где «Уфа» терпела с помощью Беленова и каркаса ворот. Чуда не произошло.

Более того – под вопросом вообще дальнейшая судьба «Черноморца». «Трудно сказать и найти основную причину такого резкого падения, – рассказал гендиректор клуба Константин Гордиюк «Чемпионату». – Сейчас будут организационные моменты, лицензирование. Будем собираться и решать будущее клуба. Экономическая ситуация непростая. Все прекрасно помнят, что случилось в конце прошлого сезона — клуб потерял основного спонсора. Говорить, что это главная причина вылета, неправильно, ведь команда играла и была укомплектована. Но такое иногда случается. Нужно проанализировать и сделать выводы. Я бы очень хотел сказать, что в следующем году «Черноморец» обязательно вернётся в Первую лигу, но, к сожалению, не могу».

Что касается «Урала» – банда под командованием Василия Березуцкого взяла бронзовые медали. Не без помощи багажа, оставшегося от уволенного зимой Мирослава Ромащенко. Впереди – стыки за право играть в РПЛ.

«Сокол» снова победил

Позднее зажигание – именно так можно охарактеризовать финишный отрезок «Сокола». Евгений Харлачёв за четыре тура до конца объявил о своём уходе. Потом остался. И набрал 10 очков из 12 возможных. Уже после того, как Саратов официально отправился во Вторую лигу.

Первый тайм превратился в небольшой челнинский артхаус – мало моментов и много борьбы. После перерыва всех разбудил удар Сурхайхана Абдуллаева в штангу. Форвард «Сокола» Владислав Шпитальный, почувствовав небывалый приток адреналина в кровь, побежал забивать. Собственно, его гол на 64-й минуте и остался единственным в матче. В концовке у «КАМАЗа» был шанс отыграться, однако Антон Рощин пробил прямо в Тимура Крайкова.

Провожаем «Сокол» в «Золото» и ждём новую главу романа «Нет цели, есть только путь» от «КАМАЗа» в следующем сезоне.

«Ротор» уничтожил «Чайку»

Ещё один весёлый разгром от раскрепощённой команды. «Чайка» держалась хорошо – первыми создали опасный момент (Глеб Пополитов не переиграл Никиту Чагрова), а потом закрыли ворота на замок. В перерыве Дмитрий Комбаров зачем-то заменил Александра Роспутько – лучшего разрушителя «Чайки». Без него гости развалились на молекулы.

На 55-й минуте розыгрыш аута закончился голом Александра Трошечкина. Чуть позже забил Сергей Макаров. На 67-й минуте Саид Алиев сделал счёт 3:0. Вскоре 27-летний форвард оформил дубль – суммарно наколотил в этом сезоне 15 голов за «Черноморец» и «Ротор». Точку на 86-й минуте поставил Александр Хохлачёв. Дмитрий Парфёнов обкатал резерв перед стыковыми матчами и порадовал волгоградскую публику.

По «Чайке» – будущее команды находится в большом тумане. Однако скажем спасибо за весёлый сезон, в котором команда Комбарова пропустила аж 76 голов в 34 встречах. Почти «Бавария», но только наоборот.

«Шинник» не проиграл и на этот раз

12 матчей без поражений подряд. Вот такую серию выдал «Шинник» Артёма Булойчика. У «Челябинска» всё не так радужно – всего две победы весной, а третью отобрал Денис Миронов, у которого до игры на «Центральном» был всего лишь один гол в сезоне (зато какой – победный на последних секундах с «Черноморцем» в первом круге).

С обороной «Челябинска» в последнее время творилось что-то странное. Сначала на скамейку присел опытный Александр Жиров. Затем началась вратарская чехарда – Роман Пилипчук критиковал вратарей и посадил в запас Даниила Голикова. Сменивший его Илья Тусеев подкинул новую порцию ошибок – в прошлом туре, например, потерял ворота в матче с «Родиной» (0:2) после удара Егорычева.

В заключительном туре «туман» накрыл всех. Даже капитана Дениса Самойлова, который на третьей минуте подарил мяч Миронову. Тот в падении отправил мяч в сетку. Отметим, что у «Челябинска» не играли основные Хетаг Кочиев и Руслан Байтуков – в центре обороны вышли Булат Гатин и молодой зимний новичок Игорь Русяев.

Впрочем, «Челябинск» не потерялся и сразу же перевернул ход встречи. Тимур Жамалетдинов внезапно вспомнил свои времена в ЦСКА. Сначала выдал эстетский голевой пас на Гаррика Левина. Затем вколотил мяч под перекладину после передачи Константина Кертанова.

На помощь «Шиннику», как всегда, пришли стандарты. На 75-й минуте Тусеев промазал мимо мяча после подачи Артура Галояна. Миронов воспользовался отскоком и сравнял счёт. Боевая ничья. «Челябинск» финишировал на 10-й строчке. «Шинник» остался в топ-8. Хотя в случае победы мог бы вырваться на пятое место.

Кононов сломал Ташуева

По идее, все встречи в заключительном туре должны играться в одно время. Но в Первой лиге немного отошли от этих правил. Во-первых, матч в Хабаровске начался в 10 утра по московскому времени – игра уже ничего не решала. Во-вторых, встречу «Торпедо» и «Енисея» сдвинули на вечер, поскольку дневной слот на «Арене Химки» занял костромской «Спартак».

Отметим, что «Енисей» играл без Егора Иванова, который выбыл из-за травмы. Ну и вообще Сергей Ташуев выставил экспериментальный состав – с Родионом Печурой и Артуром Гилязетдиновым в старте. На шестой минуте Даниил Уткин попал в штангу. Вскоре хозяева вышли вперёд – Глеб Шевченко переиграл Егора Шамова. «Енисей» в конце первого тайма был близок к голу, но Астемира Хашкулова подвела точность.

В перерыве Ташуев подкинул экстравагантные замены – выпустил запасного вратаря Станислава Антипина и убрал с поля Оливье Кенфака, который в самом начале встречи вынужденно вышел вместо травмированного Амира Батырева. «Енисей» в игру так и не вернулся. Более того, у «Торпедо» были шансы на второй гол, однако Уткин, Алексей Каштанов и Руслан Апеков не реализовали свои моменты.

«Енисей» – шестой. «Торпедо» вкатилось на девятую строчку. Ждём от этих команд чего-то интересного уже в следующем сезоне.