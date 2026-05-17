Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Первая лига, обзор матчей 34-го тура сезона-2025/2026, видео голов, турнирная таблица, результаты: Факел, Родина, Урал, Ротор

«Родина» «сожрала» «Факел», а «Черноморец» — на грани вымирания. Разбор финиша Первой лиги
Александр Симбирский Артём Шувалов
Гонка закончена. Однако у «Ротора» и «Урала» впереди ещё стыки.

Лига PARI – ВСЁ. Долгие 34 тура остались позади. Весна подарила нам увлекательную развязку – чемпионская интрига жила до последних туров. Как и борьба за выживание. Теперь уже официально – «Родина» обогнала «Факел» и вышла в Мир РПЛ с первого места. Все детали заключительного игрового дня – в свежем обзоре «Чемпионата».

«СКА-Хабаровск» на позитиве закончил сезон

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алькальде – 7'     2:0 Алиев – 26'    

Уникальная финишная серия Михаила Семёнова. Сменщик Алексея Поддубского набрал семь очков из девяти возможных. Причём СКА не пропустил ни одного мяча. Особенно впечатлила разгромная победа над «Уфой» (3:0) – как мы знаем, соперник даже не вышел на поле.

Все детали по нашумевшему «технарю»:
«СКА-Хабаровск» разобрался с «Нефтехимиком» уже в первом тайме. В начале встречи Степан Глотов вывел Хакобо Алькальде один на один с Андреем Голубевым – испанец точно пробил в угол. Гости ответили своим моментом на 15-й минуте, когда с ударом Дениса Титова спокойно справился Руслан Имамов.

На 25-й минуте хабаровчане удвоили преимущество: Камран Алиев переиграл Андрея Голубева в ближнем бою. Во втором тайме «Нефтехимик» так и не проснулся. Алькальде мог оформить дубль, но пробил рядом со штангой. Потом Голубев выручил команду после удара Глотова.

Хозяева спокойно довели матч до победы (хотя в самой концовке Имамова едва не пробили со штрафного – голкипер СКА перевёл мяч на угловой). Для «Нефтехимика» эта встреча стала завершением эпохи Кирилла Новикова – тренер покидает клуб вместе с большой группой игроков.

«Родина» взяла первое место

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 4
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 15'     0:2 Максименко – 19'     0:3 Максименко – 41'     0:4 Бакаев – 49'     1:4 Максимов – 51'    

Команда Хуана Диаса на кураже примчалась в Тулу, чтобы укатать в газон местный «Арсенал». Дмитрий Гунько был даже и не против – его коллектив уже откровенно доигрывал крайне странный для себя год. Фестиваль голов открыл Иван Тимошенко, замкнувший на 15-й минуте передачу Андрея Егорычева. Вскоре отличился Артём Максименко. В конце первого тайма «Родина» заработала пенальти – Кирилла Ушатова сбили в штрафной. К «точке» подошёл Максименко, который уверенно переиграл вратаря. 17 голов «тольяттинского Златана» – обогнал Белайди Пуси из «Факела» (16) и забрал звание лучшего бомбардира сезона.

Всё о новичках РПЛ следующего сезона. Главные герои, поворотные точки и тренерские идеи
После перерыва «Родина» продолжила атаковать. Тимошенко попал в перекладину, однако минуту спустя Солтмурад Бакаев всё-таки отправил мяч в сетку после обреза Алана Цараева. «Арсенал» быстро отыграл один гол – Максим Максимов на всякий случай напомнил о своём существовании (первый мяч в сезоне). К слову, в концовке Максимов тоже отметился, но в противоречивом формате – упал на ленточку ворот «Родины» и заблокировал удар одноклубника Даниила Пенчикова. Видимо, не захотел лишний раз расстраивать Сергея Волкова, который чуть позже потащил выстрел Кирилла Большакова со штрафного.

«Родина» провела блестящую весну и буквально «сожрала» «Факел» в чемпионской гонке. Ждём в РПЛ и поздравляем с титулом.

«Факел» напоследок разобрался с «Волгой»

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 3
Факел
Воронеж
0:1 Габараев – 64'     0:2 Турищев – 77'     0:3 Турищев – 87'    

Воронежцы завершили сезон уверенной победой перед возвращением в РПЛ. Уже на третьей минуте Мераби Уридия мог открывать счёт, однако мяч после его удара прошёл рядом со штангой. На 24-й минуте форвард «Факела» вновь оказался в центре внимания — после удара головой «Волгу» уже выручил Егор Бабурин. Под занавес первого тайма Уридия всё-таки забил, но мяч отменили из-за фола в атаке.

После перерыва давление «Факела» наконец-таки дало результат. На 64-й минуте после прострела Николая Гиоргобиани счёт открыл Альберт Габараев. А дальше матч превратился в бенефис Максима Турищева. Форвард вышел на замену в стиле Уле-Гуннара Сульшера: сначала на 76-й минуте замкнул передачу Ильнура Альшина, а на 87-й подстроился под прострел Акселя Гнапи. Перед началом матча появилась информация, что «Факел» не планирует выкупать Турищева из «Ростова». Может, ещё есть время передумать?

«Волга» закончила сезон на 14-м месте. Достойный результат для новичка лиги – избавили себя от приключений в «Золоте» и показали стильный футбол. Ну а Премьер-Лига снова готовится к воронежским болельщикам и песням «Сектора газа».

«Уфа» сохранила прописку в Первой лиге!

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Кутин – 23'    

Второй год подряд клуб из Башкортостана падает в борьбу за выживание. И второй год подряд какими-то невероятными усилиями остаётся в лиге. Команду не сломала даже история с техническим поражением после срыва матча в Хабаровске. Можно по-разному относиться к «Уфе» (особенно после истории с пенальти во встрече с «Ротором» в прошлом туре), но они забрали пачку важных очков на финише. И не подпустили к себе «Черноморец».

А вот костромской «Спартак» весной впал в кафкианский хаос. После зимних трансферов казалось, что команда поборется за топ-4, но в итоге клуб растерял кучу очков, отказался от лицензирования под РПЛ и убрал прежний тренерский штаб во главе с Евгением Таранухиным. Судя по инсайдам, на финишном отрезке тактику и выбор состава определял чуть ли не Дмитрий Хотимский (совладелец «Спартака»).

При этом Кострома была настроена на победу над «Уфой». Хозяева сразу поджали гостей на первых минутах – несколько раз свою команду выручил Александр Беленов.

Ключевой эпизод случился на 23-й минуте. После подачи Алана Хабалова Денис Кучин пяткой эффектно переправил мяч в ворота и вывел «Уфу» вперёд. Этого гола команде Омари Тетрадзе хватило, чтобы удержать нужный результат. Но «Спартак» был очень близок к голу – на 81-й минуте Беленов потащил удар Сергея Бугриёва. Вскоре свой шанс упустил Денис Жилмостных. Ну и апогей – выстрел Никиты Супрановича в перекладину.

Причём «Уфа» после этого безумного отрезка едва не сделала счёт 2:0 – Алексей Барановский не переиграл Дениса Терехова (к слову, это уже четвёртый человек в воротах «Спартака» в нынешнем сезоне). Кострома откатилась на седьмое место. Впереди – выбор нового тренера и строительство нового стадиона. Для первого сезона после Второй лиги – отличный результат. «Уфу» поздравляем со счастливой концовкой.

«Черноморец» обыграл «Урал», но всё равно вылетел

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Николаев – 16'     1:1 Маргасов – 71'     2:1 Хубулов – 83'    

Команда из Новороссийска совершила подвиг – взяла три очка в матче с одним из самых крепких клубов лиги. Однако «Уфа» тоже выполнила свою норму. Где была точка невозврата? Тут отмотаем на несколько недель назад — и увидим необъяснимое домашнее поражение от «Сокола» (0:1). Грустно, ведь ещё в прошлом сезоне казалось, что «Черноморец» станет серьёзным игроком на рынке. В итоге с командой случился российский футбол.

«Черноморец» — в шаге от РПЛ спустя 22 года! Но мечта рискует накрыться из-за регламента
Уже на 16-й минуте «Черноморец» разрезал оборону «Урала» быстрой комбинацией, после которой Олег Николаев отправил мяч в пустые ворота — 1:0. После гола игра надолго ушла в вязкую борьбу без большого количества моментов.

Во втором тайме «Урал» сравнял счёт. На 68-й минуте отличился Тимофей Маргасов. Однако концовка осталась за хозяевами — на 83-й минуте Александр Хубулов забил победный мяч и подарил Новороссийску надежду. Многие зрители на трибунах, скорее всего, следили за трансляцией из Костромы, где «Уфа» терпела с помощью Беленова и каркаса ворот. Чуда не произошло.

Более того – под вопросом вообще дальнейшая судьба «Черноморца». «Трудно сказать и найти основную причину такого резкого падения, – рассказал гендиректор клуба Константин Гордиюк «Чемпионату». – Сейчас будут организационные моменты, лицензирование. Будем собираться и решать будущее клуба. Экономическая ситуация непростая. Все прекрасно помнят, что случилось в конце прошлого сезона — клуб потерял основного спонсора. Говорить, что это главная причина вылета, неправильно, ведь команда играла и была укомплектована. Но такое иногда случается. Нужно проанализировать и сделать выводы. Я бы очень хотел сказать, что в следующем году «Черноморец» обязательно вернётся в Первую лигу, но, к сожалению, не могу».

Что касается «Урала» – банда под командованием Василия Березуцкого взяла бронзовые медали. Не без помощи багажа, оставшегося от уволенного зимой Мирослава Ромащенко. Впереди – стыки за право играть в РПЛ.

«Сокол» снова победил

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Шпитальный – 64'    

Позднее зажигание – именно так можно охарактеризовать финишный отрезок «Сокола». Евгений Харлачёв за четыре тура до конца объявил о своём уходе. Потом остался. И набрал 10 очков из 12 возможных. Уже после того, как Саратов официально отправился во Вторую лигу.

Первый тайм превратился в небольшой челнинский артхаус – мало моментов и много борьбы. После перерыва всех разбудил удар Сурхайхана Абдуллаева в штангу. Форвард «Сокола» Владислав Шпитальный, почувствовав небывалый приток адреналина в кровь, побежал забивать. Собственно, его гол на 64-й минуте и остался единственным в матче. В концовке у «КАМАЗа» был шанс отыграться, однако Антон Рощин пробил прямо в Тимура Крайкова.

Провожаем «Сокол» в «Золото» и ждём новую главу романа «Нет цели, есть только путь» от «КАМАЗа» в следующем сезоне.

«Ротор» уничтожил «Чайку»

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
5 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Трошечкин – 56'     2:0 Макаров – 63'     3:0 Алиев – 67'     4:0 Алиев – 74'     5:0 Хохлачёв – 87'    

Ещё один весёлый разгром от раскрепощённой команды. «Чайка» держалась хорошо – первыми создали опасный момент (Глеб Пополитов не переиграл Никиту Чагрова), а потом закрыли ворота на замок. В перерыве Дмитрий Комбаров зачем-то заменил Александра Роспутько – лучшего разрушителя «Чайки». Без него гости развалились на молекулы.

На 55-й минуте розыгрыш аута закончился голом Александра Трошечкина. Чуть позже забил Сергей Макаров. На 67-й минуте Саид Алиев сделал счёт 3:0. Вскоре 27-летний форвард оформил дубль – суммарно наколотил в этом сезоне 15 голов за «Черноморец» и «Ротор». Точку на 86-й минуте поставил Александр Хохлачёв. Дмитрий Парфёнов обкатал резерв перед стыковыми матчами и порадовал волгоградскую публику.

По «Чайке» – будущее команды находится в большом тумане. Однако скажем спасибо за весёлый сезон, в котором команда Комбарова пропустила аж 76 голов в 34 встречах. Почти «Бавария», но только наоборот.

«Шинник» не проиграл и на этот раз

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Миронов – 3'     1:1 Левин – 13'     2:1 Жамалетдинов – 20'     2:2 Миронов – 74'    

12 матчей без поражений подряд. Вот такую серию выдал «Шинник» Артёма Булойчика. У «Челябинска» всё не так радужно – всего две победы весной, а третью отобрал Денис Миронов, у которого до игры на «Центральном» был всего лишь один гол в сезоне (зато какой – победный на последних секундах с «Черноморцем» в первом круге).

С обороной «Челябинска» в последнее время творилось что-то странное. Сначала на скамейку присел опытный Александр Жиров. Затем началась вратарская чехарда – Роман Пилипчук критиковал вратарей и посадил в запас Даниила Голикова. Сменивший его Илья Тусеев подкинул новую порцию ошибок – в прошлом туре, например, потерял ворота в матче с «Родиной» (0:2) после удара Егорычева.

В заключительном туре «туман» накрыл всех. Даже капитана Дениса Самойлова, который на третьей минуте подарил мяч Миронову. Тот в падении отправил мяч в сетку. Отметим, что у «Челябинска» не играли основные Хетаг Кочиев и Руслан Байтуков – в центре обороны вышли Булат Гатин и молодой зимний новичок Игорь Русяев.

Впрочем, «Челябинск» не потерялся и сразу же перевернул ход встречи. Тимур Жамалетдинов внезапно вспомнил свои времена в ЦСКА. Сначала выдал эстетский голевой пас на Гаррика Левина. Затем вколотил мяч под перекладину после передачи Константина Кертанова.

На помощь «Шиннику», как всегда, пришли стандарты. На 75-й минуте Тусеев промазал мимо мяча после подачи Артура Галояна. Миронов воспользовался отскоком и сравнял счёт. Боевая ничья. «Челябинск» финишировал на 10-й строчке. «Шинник» остался в топ-8. Хотя в случае победы мог бы вырваться на пятое место.

Кононов сломал Ташуева

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Шевченко – 30'    

По идее, все встречи в заключительном туре должны играться в одно время. Но в Первой лиге немного отошли от этих правил. Во-первых, матч в Хабаровске начался в 10 утра по московскому времени – игра уже ничего не решала. Во-вторых, встречу «Торпедо» и «Енисея» сдвинули на вечер, поскольку дневной слот на «Арене Химки» занял костромской «Спартак».

Отметим, что «Енисей» играл без Егора Иванова, который выбыл из-за травмы. Ну и вообще Сергей Ташуев выставил экспериментальный состав – с Родионом Печурой и Артуром Гилязетдиновым в старте. На шестой минуте Даниил Уткин попал в штангу. Вскоре хозяева вышли вперёд – Глеб Шевченко переиграл Егора Шамова. «Енисей» в конце первого тайма был близок к голу, но Астемира Хашкулова подвела точность.

В перерыве Ташуев подкинул экстравагантные замены – выпустил запасного вратаря Станислава Антипина и убрал с поля Оливье Кенфака, который в самом начале встречи вынужденно вышел вместо травмированного Амира Батырева. «Енисей» в игру так и не вернулся. Более того, у «Торпедо» были шансы на второй гол, однако Уткин, Алексей Каштанов и Руслан Апеков не реализовали свои моменты.

«Енисей» – шестой. «Торпедо» вкатилось на девятую строчку. Ждём от этих команд чего-то интересного уже в следующем сезоне.

Таблица Первой лиги. «Родина» – на первом месте, «Черноморец» – во Второй лиге
