Хаби Алонсо возглавил «Челси» — он получит в клубе особенный статус. Главное

«Челси», конечно, мощно перехватил повесточку у «Ростова» и «Оренбурга» в день завершения сезона РПЛ. Клуб объявил о назначении Хаби Алонсо!

Тут всё развивалось стремительно. Первые новости о возможном назначении испанского тренера в «Челси» появились в начале недели. В середине – об очень активных переговорах. Вчера, в субботу, было подтверждение от главных мировых инсайдеров – Фабрицио Романо и Давида Орнштейна. И вот утром в воскресенье, после поражения «Челси» в финале Кубка Англии от «Сити» (0:1) – официальное объявление.

В этом тексте мы собираем главное о назначении Хаби в английский топ-клуб.