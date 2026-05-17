Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Хаби Алонсо, Челси — английский клуб объявил о назначении испанского тренера, подробности, детали, инсайды, трансферы, 17 мая 2026

Хаби Алонсо возглавил «Челси» — он получит в клубе особенный статус. Главное
Максим Пахомов
Главное о назначении Алонсо в «Челси»
Собрали основное о мощном назначении.

«Челси», конечно, мощно перехватил повесточку у «Ростова» и «Оренбурга» в день завершения сезона РПЛ. Клуб объявил о назначении Хаби Алонсо!

Тут всё развивалось стремительно. Первые новости о возможном назначении испанского тренера в «Челси» появились в начале недели. В середине – об очень активных переговорах. Вчера, в субботу, было подтверждение от главных мировых инсайдеров – Фабрицио Романо и Давида Орнштейна. И вот утром в воскресенье, после поражения «Челси» в финале Кубка Англии от «Сити» (0:1) – официальное объявление.

В этом тексте мы собираем главное о назначении Хаби в английский топ-клуб.

Хаби Алонсо

А кто ещё мог возглавить клуб? Каких трансферов ждать от «Челси» при Алонсо? Инсайды о будущем «Челси» при Алонсо от BBC Инсайды о подписании контракта Первые слова Алонсо в «Челси» Важная оговорка в объявлении «Челси» и срок контракта
Live Максим Пахомов

А кто ещё мог возглавить клуб?

Здесь выделяется одна фамилия – Андони Ираола. Он боссов клуба впечатлил во время переговоров, но всё-таки там сделали выбор в пользу Алонсо.

11:47 Максим Пахомов

Каких трансферов ждать от «Челси» при Алонсо?

Здесь, опять же, пока информация BBC:

Хаби состав клуба нравится. Но его надо улучшать, и это понимает и Хаби, и боссы клуба. Хотят взять опытных футболистов. Приоритетные позиции: центральный защитник, полузащитник и форвард.

В Sky sports же делают акцент на подписании центрального защитника. И отмечают, что к схеме с тремя защитниками Алонсо жёстко привязываться не будет.

11:45 Максим Пахомов

Инсайды о будущем «Челси» при Алонсо от BBC

Тут несколько важных моментов:

  • Боссы «Челси» готовы признать ошибки прошлого, довериться Алонсо и дать ему время построить команду;
  • Боссы «Челси» особенно ценят победный опыт Хави в завоевании трофеев и умении выстраивать чёткую систему в команде;
  • Несколько источников, близких к команде, передают: футболисты в восторге от назначения Алонсо;
  • Алонсо, как мы уже отмечали раньше, получит больше полномочий при комплектовании команды;
  • В клубе надеются, что Алонсо поможет опыт, авторитет и статус. В первую очередь – исправить разногласия между игроками и клубом, наладить отношения с болельщиками.
11:38 Максим Пахомов

Инсайды о подписании контракта

Инсайд от Мэтта Лоу: переговоры прошли быстро, а контракт подписали буквально сразу после финального свистка финального матча за Кубок Англии с «Сити».

11:37 Максим Пахомов

Первые слова Алонсо в «Челси»

Так тренер прокомментировал своё назначение:

«Челси» — один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость от того, что стал тренером такого великого клуба. Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи. В команде много талантливых игроков, и у этого футбольного клуба огромный потенциал. Для меня будет большой честью возглавить его. Сейчас главное — упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев».

11:36 Максим Пахомов

Важная оговорка в объявлении «Челси» и срок контракта

Во-первых, соглашение рассчитано на четыре года. Во-вторых и в главных – формулировка клуба: «Челси» заявил не о назначении «главного тренера» (head coach), а о назначении «менеджера». Алонсо, по инсайдам, получит гораздо больше полномочий, например, при трансферах. Это подтверждено и на бумаге. Главное, чтобы так получилось и в жизни.

