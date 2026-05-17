Так, стоп! Неужели «Челси» круто сработал с назначением Алонсо?

За последние три-четыре года мы привыкли ругать «Челси». Оно и понятно, с новыми владельцами клуб сделал шаг назад в плане результатов и перестал бороться за победу в АПЛ и ЛЧ. И всё это сопровождается сомнительными трансферами и ранними отставками тренеров. Критика в СМИ была обильной, а протесты фанатов – регулярными. В этой ситуации тяжело поверить, что клуб сделал что-то крутое. И всё же это случилось.

Хаби Алонсо – главный тренер «Челси».

Хаби Алонсо Фото: Lars Baron/Getty Images

Понятно, что ни один тренер не гарантирует результат. Тем более для проблемной команды. И всё же клуб каким-то образом выцепил едва ли не лучший вариант из возможных. Ещё недавно казалось, что «Челси» не сможет договориться с кем-то из больших тренеров. Настолько структура клуба себя скомпрометировала, а тут ещё команда идёт вне зоны еврокубков за два тура до конца чемпионата – на девятой строчке.

Здесь могут возникнуть сомнения – относится ли Алонсо к числу больших тренеров в свои 44 года. На мой взгляд – ответ очевиден. Его работа в «Байере» была волшебной, а период в «Реале» напрасно считают неудачным.

Мадридцы при Алонсо стабильно побеждали. 45 очков за первый круг – это чемпионский темп для большинства сезонов Ла Лиги. 90 очков за сезон хватило бы «Реалу» для титула в любом из предыдущих шести сезонов. Но случился Винисиус.

Хаби Алонсо и Винисиус Фото: Alberto Gardin/Getty Images

В уровне Алонсо мало сомнений. И показательно, как сильно этого тренера хотели видеть у себя фанаты «Ливерпуля». Отказ от частой смены тренеров – стратегия, которая приносила результат мерсисайдцам, но в этом случае упорство вызывает удивление. Если «Челси» Алонсо будет идти выше «Ливерпуля» Слота, то на «Энфилде» такое не поймут. Кстати, интересно, как там встретят Алонсо. Далеко не факт, что свистом. Он наверняка пошёл бы в «Ливерпуль», просто его не позвали. К удивлению многих.

Сомнения вокруг слияния Алонсо и «Челси» больше связаны не с тренером, а с клубом . Всё-таки там привыкли раздавать долгосрочные контракты, которые расторгаются раньше запланированного срока. Соглашение Алонсо на четыре года – скорее повод для иронии, чем показатель доверия. Особенно на контрасте с последним тренером в эпоху Абрамовича. В 2021 году Тухеля подписали лишь на 1,5 года, и соглашение продлилось автоматически лишь благодаря победе в Лиге чемпионов.

Сразу вспоминается, как под Тухеля закупили футболистов. В том числе взяли Обамеянга по просьбе тренера, который знал форварда по совместной работе в «Боруссии» Дортмунд. А сразу же после трансферного окна тренера «Челси» уволили. И таких сомнительных решений в эпоху Эгбали/Боули хватило бы на целую книжку, но почему-то есть надежда, что на этот раз ситуация изменится.

Томас Тухель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Эта надежда – в одном маленьком слове. При назначении «Челси» официально назвал Алонсо не тренером, как, например, Росеньора, а менеджером. Это выглядит как подтверждение инсайдов Романо, что новый тренер будет больше вовлечён в трансферы. Да и вообще проект вроде бы хотят выстроить вокруг Алонсо. До этого были претензии от ведущих футболистов «Челси» относительно закупок молодых игроков. А ещё сигналы от владельцев о смене вектора развития. Неужели он наступил?

Эгбали и Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

Многое мы поймём уже по летним трансферам. Правда, тут нужно помнить, что уже давно были оформлены сделки по молодым Сатпаеву из «Астаны», Кенде из «Спортинга» и Деннеру из «Коринтианса». Старшему из них 19 лет. Как минимум кого-то из парней наверняка будет ждать аренда. Видимо, скоро появится информация об интересе «Челси» к опытным игрокам. Может быть, даже придёт кто-то из «Байера», который пролетел мимо ЛЧ.

По большому счёту у «Челси» есть четыре игрока, которых можно отнести к числу неприкасаемых: Кайседо, Кукурелья, Палмер и Энцо. Правда, последний до недавнего времени явно допускал свой уход из «Челси».

Вероятно, с Алонсо у него будет чуть больше мотивации остаться в команде. Есть большая вероятность, что команда останется без еврокубков, так что все силы можно будет бросить на АПЛ. И по состоянию на сегодня кажется, что там может получиться что-то солидное. Главное, чтобы владельцы клуба не запаниковали, когда случится спад в плане результатов. А этот спад приходит ко всем. Вот там и поймём, сделали ли Эгбали и Боули выводы из своих ошибок.