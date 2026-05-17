«Зенит» стал чемпионом заслуженно

Днём 15 мая на «Чемпионате» вышла новость с ироничной цитатой Александра Бубнова из «Коммент.Шоу»: «В Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидят «Зенит». Она собрала свыше 200 комментариев. Самый залайканный: «Вся Россия ненавидит «3енит». Это аксиома».

1 мая мы опубликовали опросник с народной таблицей Мир РПЛ, где читатели плюсовали любимым командам и минусовали, соответственно, нелюбимым. «Зенит» там занял 16-е место. То есть последнее.

«Зенит» стал чемпионом после матча с «Ростовом». А перед ним нападающий дончан Егор Голенков рассуждал в интервью Metaratings: «Думаю, не только ростовчане за нас будут болеть. Весь юг? Можно сказать, вся страна». Аналогичное говорил и Владимир Дядюн.

В конце концов, ни про одну другую команду не заряжают «позор российского футбола» на большинстве стадионов лиги. Причины такого отношения к петербуржцам понятны: гегемония последних лет (отдали только одно чемпионство с 2018 года), самые большие в РПЛ денежные вливания и оттого наиболее сильный по именам состав с множеством легионеров, второй сезон 100-летия. Кто-то обязательно упомянет якобы лояльное судейство. Хотя, если брать конкретно этот чемпионат, хватало спорных решений против «Зенита». Только весной – удаление Педро в матче с «Краснодаром», пенальти за «игру рукой» Игоря Дивеева во встрече с «Локомотивом».

Никаких соцопросов мы, понятное дело, не проводили. Очевидно и без них: ненавистников у «Зенита» гораздо больше, нежели поклонников. Но признать стоит и тем, и другим: новый титул петербуржцы забрали заслуженно.

Претензия за отсутствие «чемпионской игры» — что-то из другого вида спорта

За идею написания этой колонки спасибо бывшему президенту «Спартака» Андрею Червиченко. Вот что он недавно сказал «Чемпионату»: «Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно незаслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры».

Самый логичный ответ – кто набрал больше всех очков, тот и справедливо выиграл. Всё, точка. Но тут речь всё-таки о чём-то эфемерном и чисто визуальном, поэтому есть смысл порассуждать. Что вообще подразумевается под «чемпионской игрой»? В первую очередь – вытекающая из атакующей мощи зрелищность. Если вы, конечно, не ностальгирующий поклонник «Рубина» Курбана Бердыева.

Спад зенитовского нападения по сравнению с его праймовыми временами действительно бросается в глаза. Как раз с ним и связана чемпионская интрига последних лет. «Зенит» перестал загружать голы пачками, «Краснодар» и «Динамо» при Марцеле Личке в сезоне-2023/2024 подтянулись – всё, прощайте, титулы за несколько туров до конца.

В первом сезоне РПЛ при Сергее Семаке, когда тренер перестраивал команду после тёмного отрезка с Мирчей Луческу и особенно Роберто Манчини, «Зенит» забил 57 голов. Что тогда стало лучшим результатом среди всех. Дальше – 65, 76, 66, 74. В те годы ни о каких «незаслуженных чемпионствах» никто и не заикался – приняли бы за нездорового.

А вот потом – 52 мяча (меньше ЦСКА с «Динамо»), 58 (меньше «Динамо» с «Краснодаром») и, наконец, 53 (меньше «Краснодара» и «Локо»). Разительный контраст. Новички в нападении и близко не сверкали в сравнении с Малкомом, Сердаром Азмуном и ещё не постаревшим Артёмом Дзюбой. Можно выделить разве что Матео Кассьерру. И то в одном отдельно взятом сезоне-2023/2024, в котором он положил 21 гол.

«Зенит» празднует чемпионство Фото: РИА Новости

Конкретно в нынешнем сезоне «Зенит» по ожидаемым голам только четвёртый (49,1 xG) после «Краснодара» (55,6 xG) «Динамо» (55 xG) и «Локомотива» (50,4 xG). «Спартак» тоже совсем рядышком (48,4 xG). Да и если возвращаться к визуальному восприятию, то многие матчи петербуржцев на самом деле вгоняли в сонливость. Особенно на летне-осеннем отрезке.

Также «Зенит» – четвёртый по касаниям мяча в чужой штрафной (807) после «Краснодара» (921), «Локо» (897) и «Спартака» (827). На впечатление от качества игры влияет и такое.

Предел ли это мечтаний? Точно нет. Ещё не стёрлись из памяти времена, когда петербуржцы спокойно и на классе размазывали большинство соперников по полю, как подтаявшее сливочное масло на кусок хлеба. И сравнивают нынешнюю команду в первую очередь с её предыдущими образцами, а не с действующими конкурентами. Прежний «Зенит» высоко задрал планку.

Только футбол – не фигурное катание, где выставляют оценки в том числе за артистизм. Представьте, судит Рафаэль Шафеев матч «Зенита» с «Сочи», видит, как Александр Ерохин коряво затолкал мяч в сетку, и после финального свистка объявляет на весь стадион: гол недостаточно красивый, да и играл победитель так себе, поэтому вместо трёх очков ему присуждается 2,3. В таком случае каждому арбитру пришлось бы нанять личную охрану.

Ещё Николай Старостин говорил: «Самое красивое в футболе – счёт на табло». Нравится ли это уступившей стороне или нет. Точно так же можно утверждать, что «Арсенал» Микеля Артеты незаслуженно возьмёт кубок АПЛ. Если, конечно, возьмёт, но всё идёт к этому. «Манчестер Сити» ведь играет красивее, забивает гораздо больше мячей. Игра «Краснодара» многих тоже привлекает больше зенитовской. Тем не менее футбол – про эффективность, а не про эффектность.

«Зенит» выиграл чемпионство во многом благодаря качественной обороне. Лучшей в РПЛ

И снова о прежних версиях «Зенита». За исключением сезона-2023/2024, когда конкуренция за титул между «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» напоминала разборку «кривого, косого и хромого», петербуржцы приучили: мы берём чемпионства за счёт ураганной атаки. Сейчас же главный их козырь – качественная оборона.

Здесь Семаку стоит поблагодарить ЦСКА за желание обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Российский защитник без раскачки составил шикарный дуэт с Нино. Плюс тренерский штаб частенько укреплял оборону по ходу матчей, что тоже сказалось на восприятии красоты зенитовского футбола. Нуралы Алип выходил на поле во вторых таймах восемь раз, Ванья Дркушич – вообще 11. Из-за этого каждый раз дико веселит мем с изображением Алипа и подписью «ПОРА???».

Игорь Дивеев и Нино Фото: РИА Новости

Меньше «Зенита» в РПЛ не пропускал никто (19 раз). Лучший показатель по «сухарям» – тоже за петербуржцами (15 штук). Да и по ожидаемым пробоинам лидерство единоличное и безоговорочное: 22,4 против 28,4 у «Краснодара» и 30,8 – у «Балтики».

И это с учётом того, что бо́льшую часть чемпионата справа в обороне играл непрофильный Мантуан: в прошлом сезоне РПЛ у него конкретно на позиции правого защитника 1395 минут, в нынешнем – 1910. Бразилец частенько пускал соперников за спину. Семак начал использовать на данной позиции Дркушича – надёжность выросла.

Сэр Алекс Фергюсон утверждал: «Атака выигрывает матчи, защита – титулы». В некоторых случаях смысл этой фразы можно расщепить до атомов: взять хотя бы «Барселону» Ханс-Дитера Флика с её высокой линией обороны. Однако здесь цитата крайне уместна.

«Зенит» слишком часто удерживал преимущество. Не летел крушить и добивать, как в лучшие годы. Осторожная стратегия не раз подвергалась критике. Но раз результат это принесло, значит, Семак делал всё правильно.

У «Краснодара» исторический результат по очкам. И даже так он не первый

Для чемпионства в прошлом сезоне «Краснодару» хватило 67 очков. «Зенит» же тогда накопил 66. Семак в эфире «Матч ТВ» сокрушался: «Думаю, у нас достаточно хороший сезон по набранным очкам. Их не хватило именно в этом году». Что было недалеко от истины: прежде только девять команд-чемпионов собирали больше. А для серебряных призёров петербуржцы тогда вообще повторили рекорд ЦСКА-2002.

Теперь Мурад Мусаев вполне спокойно может повторить за коллегой, ведь у «Краснодара» сейчас те же 66 очков. То есть повторение серебряного рекорда. Ну а круче нынешних 68 очков «Зенита» только показатель шести команд за всю историю чемпионатов России! А в XXI веке – вообще трёх! Ниже – десятка лучших среди лучших.

72 очка: «Спартак»-1999 и «Зенит»-2019/2020;

71 очко: «Алания»-1995;

70 очков: «Спартак»-2000 и «Зенит»-2022/2023;

69 очков: «Спартак»-2016/2017;

68 очков: «Зенит»-2010 и «Зенит»-2025/2026;

67 очков: «Зенит»-2014/2015 и «Краснодар»-2024/2025;

66 очков: «Локомотив»-2002.

«Зенит» — чемпион сезона-2019/2020

Последние два сезона – реальная битва гигантов. А больше нынешнего «Зенита» никто не набирал три года. В том числе прошлогодний «Краснодар». И как тут вообще можно рассуждать о незаслуженности трофея?

«Зенит» элементарно показал себя круче «Краснодара» в матчах с прямыми конкурентами

Пожалуй, один из главных футбольных мифов – кто не теряет очков в разборках с аутсайдерами, тот и становится чемпионом. «Зенит» его во встречах с командами второй восьмёрки развеял: проигрывал «Ахмату» и «Оренбургу», катал ничьи с «Акроном» и «Крыльями Советов». У «Краснодара» таких потерь куда меньше: ничья с «Ростовом»… и всё.

Показатель реальной силы – успешность в противостояниях с конкурентами. Именно здесь «Зенит» добыл преимущество над «Краснодаром». В играх с командами из топ-8 петербуржцы:

набрали шесть очков: против «Динамо»;

набрали четыре очка: против «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», ЦСКА, «Балтики» и «Рубина».

«Краснодар» же, лидируя практически весь сезон, сполз на второе место исключительно из-за осечек в самых статусных матчах:

набрали шесть очков: против «Спартака»;

набрали четыре очка: против ЦСКА;

набрали три очка: против «Рубина» и «Динамо»;

набрали два очка: против «Балтики»;

набрали одно очко: против «Зенита» и «Локомотива».

Возможно, для кого-то признак справедливого чемпионства – характер? Так дожимал противников в финальных отрезках не только «Краснодар», но и «Зенит»:

на 79-й минуте превратили 0:1 с «Ростовом» в 2:1;

аналогично – на 84-й во встрече с «Сочи»;

на 87-й минуте забили решающий гол «Балтике» (1:0);

на 78-й – махачкалинскому «Динамо» (1:0).

«Считаю, что в матче «Ростов» – «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет – личное дело каждого. «Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону», – говорил Мусаев перед заключительным туром.

Тренер «Краснодара» правильно передал суть: забрать трофей заслуживала как его команда, так и «Зенит». Петербуржцы – чуточку больше, раз оказались выше в таблице. Точно так же, как краснодарцы годом ранее. И очень странно после столь шикарной гонки принижать заслуги победителя.