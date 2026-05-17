Бруну — в одном ряду с великими! До грандиозного рекорда АПЛ остался всего шаг

«Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. А если бы команда Майкла Кэррика набрала хотя бы одно очко в домашнем матче с «Ноттингем Форест», то гарантировала бы финиш в топ-3. Но куда более важный момент – потенциальный рекорд Бруну Фернандеша. Перед игрой 37-го тура у португальца было 19 ассистов. Бруну находился всего в одном голевом пасе от повторения рекорда АПЛ (принадлежит Кевину Де Брёйне и Тьерри Анри – по 20), в двух – от абсолютного величия.

Хотя «МЮ» и без этого планировал забить много и порадовать болельщиков в последнем домашнем матче сезона. И уже на пятой минуте счёт открыл защитник Люк Шоу. Иронично, что у Бруну получился «полуассист»: он закинул мяч в чужую штрафную, защитник гостей сделал неудачную скидку на англичанина, который подработал и пробил точно в дальний угол ворот «Ноттингема».

До конца тайма соперники обменивались моментами. Конечно, Фернандеш вёл игру «МЮ». Однако реально опасных моментов после его передач никак не возникало. Телевизионщики также подогревали интерес к потенциальному 20-му ассисту Бруну, часто показывая капитана «Манчестер Юнайтед» крупным планом.

После перерыва «Форест» быстро отыгрался: на 53-й минуте защитник Морато головой вогнал мяч в ворота Сенне Ламменса после углового. Но ничейным счёт оставался недолго. Уже в следующей атаке «МЮ» снова вышел вперёд. Диогу Дало прострелил в штрафную, Брайан Мбемо покрутился с мячом и пробил в защитника, но на отскоке первым оказался Матеус Кунья – 2:1. Гол получился спорным: VAR смотрел эпизод на игру рукой у камерунца. И да, Мбемо действительно подыграл себе, однако судьи решили, что это случилось непреднамеренно. Если бы итог встречи решал судьбу клубов, то мог возникнуть серьёзный скандал.

Наконец, на 76-й минуте случился ключевой эпизод. Бруну оказался на правом фланге, прострелил к линии вратарской на Мбемо, а тот подправил мяч в ворота «Ноттингема». 3:1 и 20-й ассист Фернандеша в сезоне! Португалец повторил рекорд Де Брёйне (2019/2020) и Анри (2002/2003). Но у капитана «МЮ» ещё оставалось время стать безоговорочным лидером, оформив ещё одну голевую передачу.

Бруну Фернандеш Фото: Molly Darlington/Getty Images

Однако Бруну так и не удалось ассистировать во второй раз. Хотя уже на 90+6-й минуте Дало попал в штангу после передачи Фернандеша! Обидно. Зато «Ноттингем» отыгрался на 78-й минуте: Эллиот Андерсон сделал пас к штрафной «МЮ», а набежавший Морган Гиббс-Уайт в касание пробил точно в нижний угол. На большее гостей не хватило. 3:2 – манкунианцы завершили последний домашний матч красиво.

Кстати, прошедшая встреча стала заключительной для Каземиро на «Олд Траффорд». По окончании сезона бразилец покидает «МЮ». На 81-й минуте Майкл Кэррик заменил полузащитника. Болельщики тепло проводили бразильца, проведшего шикарный последний год в клубе.

«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе третье место. Команда впервые за три сезона забралась в топ-3 и сыграет в Лиге чемпионов. А с учётом информации Фабрицио Романо о подписании долгосрочного контракта с Кэрриком (по системе «2+1») в следующем году болельщики могут рассчитывать на борьбу за титул? У Фернандеша же есть ещё один матч с «Брайтоном» в 38-м туре, чтобы стать абсолютным рекордсменом.