«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ!

Поражение «Краснодара» от «Динамо» в 29-м туре Мир РПЛ привело «Зенит» к шикарному сценарию: затащите хотя бы ничью в гостях у по-турнирному немотивированного «Ростова» – и становитесь чемпионами. Без нервов, впрочем, не обошлось. Но теперь всё равно можно констатировать: золото возвращается в Санкт-Петербург!

Сергей Семак справа в обороне предпочёл более оборонительного Дркушича классно атакующему и не самому надёжному Мантуану. В остальном – без сюрпризов. Джонатан Альба же вообще не поменял победный состав с выезда к «Акрону». То есть настрой был серьёзный: прости, «Зенит», никакой ротации.

Петербуржцы сразу же понеслись вперёд, много грузили в штрафную и ещё до девятой минуты заработали аж пять угловых. То есть ставки на ничью точно не было. Пятый угловой они тогда не подали, поскольку «Ростов» «привёз» курьёзнейший пенальти! Миронов бежал рядом с Педро в сторону дальней штанги, пока к ближней с мячом стремился Соболев, и, притормаживая, случайно махнул рукой зенитовцу по лицу. Нарочно такое попросту не придумаешь. Ещё и в чемпионском матче.

Соболев не забил с пенальти махачкалинскому «Динамо», а тут всё исполнил чётко. Вскоре он упал на газон, держась за левый голеностоп. Но всё равно остался в игре, хоть и прихрамывал.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий «Чемпионату», поддержав решение Сергея Карасёва назначить 11-метровый и дать жёлтую Миронову:

«Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасёв этого видеть не мог – VAR в лице Кукуяна правильно вмешался. Назначение пенальти и уход на жёлтую – нормальное решение. Карасёв, думаю, ушёл на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были: не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова. Также важно, что VAR смотрел, находился ли мяч в игре. И, так как он был в игре, попадание рукой по лицу – фол и 11-метровый. Но, опять же, это могли бы рассматривать и как серьёзное нарушение правил, за которое положена красная карточка».

«Ростов» ответил только на 33-й минуте, когда Вахания точно навесил под кивок головой Ланговича. Получилось не слишком опасно для Адамова. Перед перерывом испытаний для него больше не нашлось: разве что Мохеби издали пальнул низом прямо в него. «Зенит» боялся рисковать и тоже не феерил, в первом тайме с игры заработав всего 0,2 ожидаемого гола. Сказались давление за результат и преимущество в счёте.

Нервность продолжилась и во второй половине. Борьба, толкотня, фолы, брак в передачах – да. Опасные моменты – нет. Зрителям матча такое едва ли понравилось. Только «Зенит» приехал в Ростов-на-Дону не за впечатлениями публики, а за чемпионством.

Футболисты «Ростова» не раз падали в чужой штрафной, надеясь на ответный пенальти. Но поводов его назначить не дали. Как вам статистика 0,10 ожидаемого гола на две команды с 46-й по 85-ю минуту? Ещё и Семак традиционно укрепил оборону: Алип и Мантуан сменили Соболева и Педро, чтобы Дркушич стал опорником.

А на 72-й минуте «Зенит» ещё сильнее приблизился к титулу. Вендел после небрежного паса назад от Прохина обыгрывал Чистякова и готов был прострелить на совершенно свободного Глушенкова. VAR вновь помог принять решение Карасёву: это красная, а не жёлтая. Удалённый защитник, уходя с поля, пожал руку арбитру и заодно Семаку. Всё-таки много лет играл под его руководством.

Карасёв показывает красную Чистякову Фото: РИА Новости

Федотов и здесь согласился с коллегой: «Правильное решение Кукуяна на VAR. Это лишение явной возможности забить гол со стороны Чистякова. В момент контакта Вендел прокидывал мяч, мог на скорости врываться в штрафную и забивать. Ни один игрок «Ростова» не мог этому помешать – ближайший находился за спиной Вендела в шести метрах. Карасёв показал жёлтую, с его позиции это нормальное решение, оценить картину целиком было сложно. Так что ошибки со стороны арбитра тут нет. Но правильное решение – удаление».

Болельщики «Зенита» под конец основного времени вывесили чемпионский баннер. Все всё понимали. Несогласованность Нино и Адамова после закидушки Байрамяна едва не привела к интриге, да сам же Денис всё исправил и помешал Кучаеву. И на этом – всё! «Краснодар» в параллельной игре разгромил «Оренбург». И всё равно остался с серебром. Это была грандиозная гонка. Петербуржцы почти весь сезон шли вторыми. И всё равно забрали трофей, не простив конкуренту осечки.