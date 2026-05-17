«Спартак» получил подарок от ЦСКА! И бездарно им воспользовался

В Каспийске даже забить не смогли — и упустили бронзу. А махачкалинское «Динамо» избежало прямого вылета из РПЛ.

«Спартак» приехал в Дагестан на заключительный для себя матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ в надежде на бронзу. «Спартак» завершил бы сезон на третьем месте в случае победы в Каспийске и поражения «Локомотива» в дерби с ЦСКА. Любой другой расклад устраивал бы красно-зелёных. У «Динамо» была своя мотивация, ведь команда ещё не обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ. Махачкалинский клуб покинул бы РПЛ в случае поражения и победы «Пари НН» в гостевой встрече с «Рубином».

«Спартак» вышел на поле без Эсекьеля Барко — аргентинский полузащитник остался в запасе. Первый тайм получился достаточно тяжёлым для обеих команд. Много борьбы, минимум голевых моментов. А вот у спартаковских медиков работы хватало. В начале встречи Руслан Литвинов присел на газон — получил повреждение не в единоборстве с соперником. Ближе к концу первой половины Даниил Денисов схватился за плечо. Но и тот и другой продолжили встречу.

А что по моментам? До перерыва самый реальный шанс открыть счёт упустил Маркиньос. Манфред Угальде вывел бразильца практически один на один с вратарём, однако Никита Карабашев спас хозяев. Маркиньос бил в дальний угол, а голкипер отбил мяч ногой. У «Динамо» запомнился только удар Мехди Мубарика из-за пределов штрафной площади. «Спартак» ошибся на своей половине поля, а легионер «Динамо» зарядил мимо створа.

В параллельном матче ЦСКА забил «Локомотиву», так что красно-белым при таком раскладе оставалось положить мяч для завоевания бронзы. На старте второй половины Никита Глушков проверил Александра Максименко ударом в створ. Получилось не очень сильно — Никита проткнул мяч с близкого расстояния. Вратарь «Спартака» чётко выбрал позицию. В Казани «Пари НН» дважды пропустил, так что «Динамо» максимально приблизилось к стыкам.

«Спартак» так и не забил в Каспийске Фото: ФК «Спартак»

ЦСКА забил второй мяч. Ещё больше шансов для «Спартака». Победа в Каспийске отправила бы красно-белых на третье место. Но «Спартак» и после перерыва выглядел не лучшим образом — отсутствие Барко негативно сказалось на игре московской команды. Интересных моментов было немного. Абдулпаша Джабраилов оказался первым на подборе, однако пробил мимо ближней штанги. А позже Кристофер Ву наступил сзади на ногу Хазема Мастури и оставил того без бутсы.

На пятой добавленной минуте Маркиньос головой не попал в створ. На шестой Ву схватил прямую красную карточку — схватил руками Александра Сандрачука и сорвал выход один на один с вратарём. Барко так и не вышел на поле, а «Спартак» не забил.

Фиксируем два момента. «Спартак» завершил сезон на четвёртом месте в таблице. Мог стать третьим — для этого достаточно было забить один мяч в Каспийске, ведь «Локо» проиграл в дерби 1:3. «Динамо», в свою очередь, избежало прямого вылета. Впереди — переходные встречи с «Уралом». Останется ли команда Вадима Евсеева в РПЛ?