Самый грустный разгром от «Краснодара». Даже Сперцян остался без рекорда

Забили «Оренбургу» три, но этого было мало. Итог чемпионата — лишь второе место.

«Краснодару» в 30-м туре Мир РПЛ требовалось выигрывать и надеяться на поражение «Зенита» в Ростове-на-Дону. Команда Мурада Мусаева со своей частью задачи справилась. Но победы над «Оренбургом» оказалось мало – титул возвращается в Санкт-Петербург.

Мусаев перед началом игры сказал в интервью для «Матч ТВ»:

«Сейчас всё зависит от наших соперников, это тяжелее, чем ситуация в прошлом сезоне. Тогда всё было в наших руках. Если здесь будет всё хорошо, будем следить за матчем «Зенита» и «Ростова». Мы должны почувствовать уверенность, ведь, как бы ни сложился этот матч, у нас впереди ещё Суперфинал Кубка России».

В стартовые 15 минут, пока не стало известно, что «Зенит» вышел вперёд в игре с «Ростовом», команда Мусаева нанесла только пару более-менее опасных ударов. «Краснодар» начал матч без огня, катал мяч. Казалось, чемпионы и сами не верят в то, что «золотая» интрига ещё жива. Даже с трибун не хватало эмоционального заряда. «Быки» атаковали словно на автопилоте, как обычно, им на помощь пришёл стандарт. Кордоба первым пробил после углового, но промазал. Затем издали выстрелил Ленини.

«Оренбург» достаточно уверенно оборонялся своими 4-4-2, где к центрфорварду Гузине присоединялся в давлении на защитников и опорников «Краснодара» атакующий хавбек Голыбин. При любой возможности стремился убежать в контратаку. Центральный защитник гостей Паласиос плотно прихватил своего соотечественника Кордобу. Однажды два Джона едва не устроили стычку, когда нападающему «Краснодара» особенно сильно не понравилось, как его оппонент вёл единоборство. Оренбуржец ушёл от конфликта.

Тем не менее «Краснодар» ещё в первом тайме поймал свою волну – добавил в скорости. В итоге нанёс 13 ударов при 72% владения и всё-таки забил на 36-й минуте. Долгая позиционная атака, в ходе которой хозяева упорно пытались прорваться по центру, завершилась переводом на правый фланг на свободного Гонсалеса. Уругваец вырезал кросс, а Паласиос, думая, видимо, о Кордобе, отпустил в штрафной Ленини. Легионер из Кабо-Верде забил головой. Кроме того, перед перерывом ещё и Оласа зарядил в крестовину.

«Оренбург» мог рассчитывать на пенальти за фол на Голыбине (судья Прокопов не поставил 11-метровый в спорном эпизоде), а по истечении часа матча команда Ильдара Ахметзянова нашла свой первый удар в створ. Уральцы организовали контрвыпад «два в один», который затем превратился «три в три»: Томпсон не стал делиться ни с кем мячом и решил забить сам в ближний угол. Агкацев был к этому готов. «Оренбург» заработал лишь угловой, после которого «Краснодар» улетел в ответную атаку «два в один». Батчи пробежал с мячом полполя и покатил на Кордобу – колумбиец неотразимо пробил низом из полукруга вторым касанием.

Исход игры уже не вызывал сомнений, однако при счёте 2:0 сохранялась ещё одна интрига. Капитану «Краснодара» Сперцяну оставалась одна голевая передача, чтобы побить рекорд РПЛ за сезон. Туром ранее армянский полузащитник повторил достижение Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова, которые ассистировали по 15 раз за чемпионат. Рекордный результативный пас Эдуард мог отдать, когда раскрывшийся «Оренбург» снова пропустил контратаку («три в три»), но Батчи проиграл дуэль Овсянникову. А на добивании Кордоба с Паласиосом жёстко столкнулись головами. Выглядело страшновато. К счастью, обошлось.

Сперцян так и не сделал голевую передачу, зато забил сам. На 88-й минуте «Краснодар» превратил свою победу в крупную. Черников накрыл соперника прессингом у чужой штрафной и обезмячил, а капитан после короткого розыгрыша пробил в касание.

В этот вечер команда Мусаева нанесла 22 удара и наиграла на 1,61 по xG. А после финального свистка в Краснодаре узнали, что их команда больше не чемпион. Следующая цель клуба Сергея Галицкого – Кубок России.