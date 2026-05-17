«Крылья» разнесли «Акрон» четырьмя голами! И отправили его в стыки, а Тедеева — в отставку

Вряд ли в начале сезона многие предполагали сюжет, при котором именно во встрече этих команд выяснится, кто отправится в переходные матчи. Но всё сложилось именно так: «Акрон» провалил весеннюю часть, одержав всего одну победу – над «Балтикой» (1:0). Ещё недавно тольяттинцы дрейфовали близи опасной зоны, но в последние несколько недель там обосновались. «Крылья Советов», наоборот, преобразились после назначения Сергея Булатова. Впечатление от побед над «Локомотивом» (2:0) и «Спартаком» (2:1) портило только отсутствие стабильности в результатах. Так или иначе, перед встречей всё было понятно: «Акрон» устраивала только победа (чтобы избежать стыков), «Крылья» могли играть и вничью.

Заур Тедеев немного удивил выбором вратаря: впервые с прошлого года в стартовом составе появился Александр Васютин, который в нынешнем сезоне превратился чуть ли не в третью опцию. В целом это отражало паническое настроение: когда так долго нет нужного результата, требуются креативные и неожиданные решения. Главный тренер посчитал, что так будет лучше. У самарцев всё более предсказуемо – лишь одно изменение по сравнению с игрой в Оренбурге: Доминик Ороз вышел вместо Фернандо Костанцы.

Убедительнее матч начали тольяттинцы, которые были гостями на домашнем стадионе. Они создали несколько опасных подходов, но сначала Йомар Роча, а потом Константин Марадишвили не воспользовались своими шансами. А на 11-й минуте чуть ли не первый серьёзный выход в атаку привёл к назначению пенальти. Иван Олейников завалился после контакта с Йонуцем Неделчяру, который трудно было идентифицировать по телевизионной картинке. Однако видеоассистенты не стали исправлять Кирилла Левникова. К мячу подошёл Амар Рахманович и спокойно реализовал удар.

Это никак не повлияло на первоначальный сценарий матча. Тольяттинцы по-прежнему владели преимуществом, искали проблемные зоны в обороне соперника. Однако всё было слишком неконкретно. Понятно, что не хватало травмированного Артёма Дзюбы. Он, кстати, попал в заявку, но было понимание: сыграть ветеран вряд ли сможет. Скорее это был мотивационный ход, который особо не помогал в атаке Беншимолу, Дмитрию Пестрякову и Максиму Болдыреву. Трудно перестраиваться, когда на важнейшем отрезке выпадает основной нападающий. И ещё сложнее, когда на этом отрезке не помогает оборона.

На 33-й минуте Николай Рассказов после быстрого розыгрыша вывалился на Васютина. Однако тот грамотно выбежал из ворот. А ещё через минуту вратарь уже ничего не мог поделать: Ороз прострелил с фланга на Рахмановича, тот ударил в штангу, а на подборе первым оказался Максим Витюгов.

А потом началось уничтожение. На 41-й минуте случился очередной быстрый выпад. Неделчяру вместо того, чтобы выбить, наступил на мяч и, по сути, сделал голевую передачу на того же Витюгова. Через пару секунд Максим праздновал дубль.

А в следующей атаке забил уже Рассказов. Снова самарцы вылетели в атаку, Кирилл Печенин выкатил под удар Николаю, а тот положил точно в угол.

Смысл второго тайма, по сути, потерялся. В перерыве Заур Тедеев наверняка хотел поменять всю линию обороны, но отправил отдыхать только Ифета Джаковаца. Сценарий игры совсем не поменялся. Самарцев устраивала игра вторым номером. Тем более соперник, несмотря на владение, ничего не создавал впереди и просто мучился от бессилия.

Так что самым интересным моментом стал выход на замену вратаря Евгения Фролова. Впервые в этом сезоне Мир РПЛ. Его встретили аплодисментами, но тогда уже все и всё понимали. Хоть тольяттинцы всё-таки и смогли отыграть один мяч после пенальти, который реализовал Никита Базилевский.

«Акрон» проиграл, но остался на 13-м месте. Теперь в переходных матчах его ждёт двухматчевое противостояние с «Ротором». К тому моменту, возможно, будет готов Дзюба, однако сейчас тольяттинцы совсем не кажутся фаворитами противостояния. Ну а готовить команду к нему будет уже не Тедеев – тренер отправлен в отставку. Владелец клуба Павел Морозов уже высказался:

Павел Морозов владелец «Акрона» «Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи».

А «Крылья» напрямую остались в РПЛ. Цель, поставленная перед штабом Булатова, оказалась достигнута.