ЦСКА закрыл ужасный сезон эффектной победой в дерби! Но «Локо» всё равно добился своего

Московское дерби в последнем туре Мир РПЛ – это был шанс для «Локо» забрать бронзовые медали, а для ЦСКА – забраться хотя бы на четвёртое место. В этих раскладах имел значение и параллельный матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо». Впрочем, победа позволила бы «Локо» не оборачиваться на конкурентов.

Начало встречи осталось за ЦСКА. Тут и хитро разыгранный угловой низом, и дальний удар Кругового. А едва ли не главный хайлайт матча – марсельская рулетка в исполнении Кисляка против Батракова. Где-то, подняв бровь, этот эпизод подметил скаут «ПСЖ». Что касается опасных атак «Локо», то их было не так много. Хотя в какой-то момент 18-летний центральный защитник ЦСКА Данилов обрезался в обороне, но удар Пруцева с лёта пришёлся строго в руки Торопу.

Единственный гол в первом тайме случился после ряда единоборств. Сначала Морозов получил в челюсть от Воронова, однако судья продолжил игру. Затем уже Круговой словно танк продрался сквозь Фасона и Сильянова, устоял на ногах и сделал ассист Козлову. Тот забивал уже практически в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этой атаке повреждение получил Фассон. Бразилец продолжил играть ещё минутку, но затем упал на газон и попросил замену. Пришлось выпускать другого защитника – Ньямси. В результате Сильянов ушёл из центра защиты на левый фланг обороны. Кстати, забавный эпизод перед перерывом случился как раз с Ньямси. Он, как и подобает защитнику, встал практически на линии ворот и своим телом заблокировал удар. Нюанс в том, что камерунец спас ворота соперника. Правда, не факт, что гол засчитали бы, ведь в той атаке мяч ещё и попал Ньямси в руку.

В начале второго тайма ЦСКА забил снова. Правда, гол получился во многом случайным. Рейс явно навешивал с фланга, но мяч попал в ногу Ненахову, а от неё по дуге опустился в дальнюю девятку. Была крохотная вероятность, что с такого острого угла мяч после рикошета пойдёт именно в створ – так и вышло. Митрюшкин после пропущенного гола улыбался. Видимо, из-за того, насколько случайным оказался гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотиву» пришлось активизироваться. Пиняев ушёл с фланга в центр и опасно бил практически с линии штрафной, однако мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Сразу после этого Галактионов провёл тройную замену: ушли Пиняев, Руденко и Пруцев, а вышли Сарвели, Вера и Салтыков. На 70-й минуте рикошет помог уже не ЦСКА, а «Локомотиву». Салтыков щедро поделился мячом, а Сильянов пробил в касание. Непонятно, насколько точным был удар, но, задев ногу Данилова, мяч зашёл практически по центру ворот. Без шансов для Торопа, который уже прыгнул, реагируя на изначальный удар.

В концовке «Локомотив» заметно поддавил соперника. Из штрафной били в том числе Мялковский и Батраков, однако сравнять счёт так и не удалось. А вот пропустить получилось. Уже в компенсированное время ЦСКА убежал в контратаку. Круговой прошёл с мячом от штрафной до штрафной и изящно перекинул Митрюшкина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В результате третье место «Локомотива» зависело от результата матча в Каспийске. Там «Спартак» сыграл вничью и остался на четвёртой строчке. ЦСКА, несмотря на победу, финишировал пятым.