Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — Локомотив — 3:1, обзор матча 30-го тура РПЛ, видео голов: Козлов, Рейс, Сильянов, Круговой, статистика, 17 мая 2026

ЦСКА закрыл ужасный сезон эффектной победой в дерби! Но «Локо» всё равно добился своего
Григорий Телингатер
Отчёт ЦСКА — «Локомотив» — 3:1
Комментарии
Тот случай, когда половина голов случилась после рикошетов.

Московское дерби в последнем туре Мир РПЛ – это был шанс для «Локо» забрать бронзовые медали, а для ЦСКА – забраться хотя бы на четвёртое место. В этих раскладах имел значение и параллельный матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо». Впрочем, победа позволила бы «Локо» не оборачиваться на конкурентов.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

Начало встречи осталось за ЦСКА. Тут и хитро разыгранный угловой низом, и дальний удар Кругового. А едва ли не главный хайлайт матча – марсельская рулетка в исполнении Кисляка против Батракова. Где-то, подняв бровь, этот эпизод подметил скаут «ПСЖ». Что касается опасных атак «Локо», то их было не так много. Хотя в какой-то момент 18-летний центральный защитник ЦСКА Данилов обрезался в обороне, но удар Пруцева с лёта пришёлся строго в руки Торопу.

Единственный гол в первом тайме случился после ряда единоборств. Сначала Морозов получил в челюсть от Воронова, однако судья продолжил игру. Затем уже Круговой словно танк продрался сквозь Фасона и Сильянова, устоял на ногах и сделал ассист Козлову. Тот забивал уже практически в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этой атаке повреждение получил Фассон. Бразилец продолжил играть ещё минутку, но затем упал на газон и попросил замену. Пришлось выпускать другого защитника – Ньямси. В результате Сильянов ушёл из центра защиты на левый фланг обороны. Кстати, забавный эпизод перед перерывом случился как раз с Ньямси. Он, как и подобает защитнику, встал практически на линии ворот и своим телом заблокировал удар. Нюанс в том, что камерунец спас ворота соперника. Правда, не факт, что гол засчитали бы, ведь в той атаке мяч ещё и попал Ньямси в руку.

В начале второго тайма ЦСКА забил снова. Правда, гол получился во многом случайным. Рейс явно навешивал с фланга, но мяч попал в ногу Ненахову, а от неё по дуге опустился в дальнюю девятку. Была крохотная вероятность, что с такого острого угла мяч после рикошета пойдёт именно в створ – так и вышло. Митрюшкин после пропущенного гола улыбался. Видимо, из-за того, насколько случайным оказался гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотиву» пришлось активизироваться. Пиняев ушёл с фланга в центр и опасно бил практически с линии штрафной, однако мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Сразу после этого Галактионов провёл тройную замену: ушли Пиняев, Руденко и Пруцев, а вышли Сарвели, Вера и Салтыков. На 70-й минуте рикошет помог уже не ЦСКА, а «Локомотиву». Салтыков щедро поделился мячом, а Сильянов пробил в касание. Непонятно, насколько точным был удар, но, задев ногу Данилова, мяч зашёл практически по центру ворот. Без шансов для Торопа, который уже прыгнул, реагируя на изначальный удар.

В концовке «Локомотив» заметно поддавил соперника. Из штрафной били в том числе Мялковский и Батраков, однако сравнять счёт так и не удалось. А вот пропустить получилось. Уже в компенсированное время ЦСКА убежал в контратаку. Круговой прошёл с мячом от штрафной до штрафной и изящно перекинул Митрюшкина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В результате третье место «Локомотива» зависело от результата матча в Каспийске. Там «Спартак» сыграл вничью и остался на четвёртой строчке. ЦСКА, несмотря на победу, финишировал пятым.

А вот главная новость из европейского футбола:
Так, стоп! Неужели «Челси» круто сработал с назначением Алонсо?
Так, стоп! Неужели «Челси» круто сработал с назначением Алонсо?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android