Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее

Да, «Краснодар» не смог защитить чемпионский титул. Уступили его «Зениту». Хотя команда была лидером в 27 из 30 туров уже завершившегося сезона. Кто-то скажет, что краснодарцы виноваты сами. И в чём-то они будут правы. Но упущенное чемпионство не должно отменять крутость этого сезона «Краснодара».

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

66 очков по итогам чемпионата. Именно столько очков набрал в прошлом сезоне «Зенит» и стал вторым. Команды Мусаева и Семака снова выдали максимально конкурентную гонку. При этом «Краснодар» на первом месте по голам (60), по созданным моментам (120), по ударам (441), по ожидаемым голам (58,92).

А если сравнивать «Краснодар» конкретно с «Зенитом» в контексте, например, завершения атак, то Кордоба (лучший бомбардир чемпионата с 17 голами), Сперцян и компания опережают питерцев по всем усреднённым продвинутым показателям:

голевые моменты: 3,65 против 3,14;

ключевые передачи (под голевые моменты): 1,92 против 1,37;

передачи под удар: 9,19 против 7,68;

процент передач в штрафную: 56,6 против 52,92;

удары из штрафной: 8,8 против 7,89;

удары из-за штрафной: 4,63 против 3,56.

Это всё не значит, что «Зенит» не заслужил чемпионства. А говорит, каким же сильным был «Краснодар». Мусаев и Сперцян даже заявляли, что нынешний «Краснодар» сильнее чемпионского. И давайте не забывать, что команда всё ещё в шаге от Кубка России. В который она вышла, не выпадая из пути РПЛ.

МУРАД МУСАЕВ И ИГРОКИ «КРАСНОДАРА» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Помешала ли «Краснодару» короткая скамейка?

После неудач все всегда хотят их объяснить. Так после поражения «Краснодара» от «Динамо» многие стали говорить, что во всём виновата короткая скамейка. Мол, будь на месте Боселли Перрен – он бы точно забил. Мне кажется, это подгон задачи под ответ.

Во-первых, как грамотно заметил Мурад Мусаев, «Краснодар» с «короткой» скамейкой всю весну шёл первым, а матч с «Динамо» по игре обязан был выигрывать. Во-вторых, Мусаеву с короткой обоймой работать гораздо удобнее. Ещё зимой он говорил, что не хотел бы иметь состав из 21-22 игроков. В короткой скамейке есть не только теоретические минусы в случаях травм, но и плюсы.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «У нас есть состав, 20 человек, и [при] любом трансфере на вход будет трансфер на выход. Я не хотел бы, чтобы у меня было 21-22 полевых футболиста. Потому что это вызывает определённый дискомфорт, когда кто-то стоит на бровке и не участвует там в игровых сериях. Сколько в идеале должно быть игроков в команде? 20. И чтобы молодые были рядом. Условно, на сборах мне нужно 20-22 человека».

Именно короткая обойма сделала «Краснодар», пожалуй, самой сыгранной и монолитной командой этого сезона Мир РПЛ. В первую очередь – с точки зрения ментальной составляющей (как же они дожимали в концовках!). Весь сезон «Краснодар» ощущался единым коллективом, в котором вообще нет разделения на группы. Это тоже плюс короткой обоймы.

Ну и давайте подробнее разберёмся с зимними решениями клуба. «Краснодар» не собирался расставаться с Перреном, но, по нашей информации, был вынужден это сделать из-за семейных обстоятельств француза. Детям Перрена тяжело давалась учёба в российской школе, из-за чего супруга игрока захотела обратно.

Если говорить о Даниле Козлове, то, отпустив его в ЦСКА, «Краснодар» сумел приобрести защитника «Ростова» Ваханию. При этом Козлов почти не получал игрового времени, а в ЦСКА весной не блещет. Вряд ли можно считать это решение клуба ошибочным.

Что касается Боселли, то он, конечно, не реализовал главный момент в чемпионской гонке, за что его можно винить. Но именно уругваец, например, забил один из голов в ворота «Балтики», чем принёс «Краснодару» важное очко. Да и в целом провёл весну на неплохом уровне.

Чем крута работа Мусаева?

Мусаев, по моему мнению, сделал «Краснодар» более уверенным в себе, сделал его более доминирующим. Реальным лидером. А трансфер Дугласа Аугусто – разнообразнее. То, как главный тренер вписал бразильца в команду, вызывает восхищение. Аугусто – безоговорочно лучший трансфер этого сезона в РПЛ. И мы как-то упустили, что Са и Батчи за два сезона превратились в убийственных и умных вингеров. На высоком уровне заиграл даже Джованни Гонсалес.

Жоау Батчи и Виктор Са Фото: РИА Новости

При этом даже травмы показали вариативность Мусаева. Выбыл один из ключевых проводников тренерских идей Са? Не проблема, на левом фланге начал играть Кривцов и стал, пожалуй, лучшим полевым игроком команды весной после Кордобы. Нужно додавить «Балтику» в концовке? В нападение выходит Жубал и забивает первым касанием, а потом, выходя на родной позиции центрального защитника, играет прекрасно. И забивает победный гол «Спартаку».

Мусаев прекрасно управляет коллективом. В этом ему помогает и та самая короткая скамейка, и авторитет. Даже Джон Кордоба в этом сезоне психует гораздо меньше, а выходящие на замену всегда к этому готовы.

МУРАД МУСАЕВ И ДЖОН КОРДОБА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итоги

После этого сезона, скорее всего, «Краснодар» будет обновляться. Возможно, наконец-то уедет Сперцян. Джон Кордоба не молодеет, а в центре поля тоже возможны обновления ― клуб очень хочет приобрести Карпукаса из «Локомотива». Поэтому вполне возможно, что этот сезон был последней песней этой версии «Краснодара».

И от клуба я жду классной работы. То, как ментально, спортивно и профессионально вырос «Краснодар» за три последних сезона, вызывает уважение. И отсутствие сомнений, что движение вперёд продолжится, команда станет сильнее. Из клуба, который просто всем нравится, «Краснодар» превратился в топ-клуб. И главного конкурента «Зенита».

Спасибо за сезон и конкуренцию.