Винисиус зарешал за «Реал». Но даже с его голом «Севилье» повезло в борьбе за выживание!

«Реал» провёл предпоследнюю встречу в нынешнем сезоне. Команда Альваро Арбелоа справилась на выезде с «Севильей». Для этого ей хватило одного гола.

Для «Реала» предстоящий матч не играл никакой роли с турнирной точки зрения. Команда из Мадрида уже не станет чемпионом («Барса» досрочно завоевала трофей в очной встрече), но и ниже второго места не опустится. По сути, «Реал» просто доигрывает сезон и готовится к приходу нового тренера. Судя по всему, этот пост займёт Жозе Моуринью. «Севилья» же располагалась на 12-м месте в таблице с отрывом от зоны вылета в четыре очка. Так что команда ещё не обезопасила себя от проблем.

На первых минутах выделялся фланговый футболист «Севильи» Осо. Сначала он проверил Тибо Куртуа ударом в створ — бельгиец грамотно выбрал позицию. Спустя минуту получилось гораздо интереснее — на этот раз Куртуа с большим трудом вытащил мяч, который летел в угол. А бил всё тот же Осо. А ещё позже он прострелил на дальнюю штангу, а там Акору Адамсу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть в пустой створ.

«Реал» справился с «Севильей» Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Севилья» не забила, а «Реал» реализовал свой шанс. Килиан Мбаппе поборолся с Хосе Кармоной, мяч отскочил от защитника хозяев точно на Винисиуса Жуниора. Бразилец всё сделал чётко — открыл счёт техничным ударом. Кармона всем видом показывал, что получил от Мбаппе в лицо. Судьи проверили момент и не обнаружили ничего запрещённого.

В конце первого тайма «Севилья» чуть не устроилась на 0:2. Мяч после удара Мбаппе по красивой траектории пролетел рядом с дальней штангой. На старте второго тайма тренерский штаб «Севильи» выпустил на поле и ветерана Алексиса Санчеса, и бывшего игрока ЦСКА Чидеру Эджуке. Через пять минут после этого Мбаппе почти вышел один на один с голкипером, но француза в идеальном подкате остановил Кике Салас. Дин Хёйсен ответил тем же — в последний момент опередил Адамса.

На 72-й минуте «Севилье» откровенно повезло. Вышедший на замену Франко Мастантуоно вонзил мяч в штангу, а Винисиус немного не попал в дальний угол. Следом Мбаппе всё-таки забил, но боковой арбитр поднял флажок. В добавленное время Салас сочно пробил под перекладину, однако Куртуа перевёл мяч на угловой. Кстати, арбитр не дал хозяевам разыграть стандарт — прозвучал финальный свисток.

«Реал» одержал победу, которая никак не влияет на его турнирное положение. «Севилья» расположилась на 13-м месте с отрывом от зоны вылета в три очка. По очкам её могла бы догнать «Жирона», но даже в случае равенства «Севилья» будет выше. Благодарить стоит другой мадридский клуб – «Атлетико». Команда Симеоне в параллельном матче одолела «Жирону» 1:0.

В заключительном туре «Реал» встретится дома с «Атлетиком» из Бильбао, а «Севилья» поедет в гости к «Сельте».