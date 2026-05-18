Трансферы, лето-2026: Роберт Левандовски уходит из Барселоны, статистика, достижения, как оценить его игру, мнение, сравнение

Левандовски в «Барсе» пережил третий прайм. Не судите о его наследии по этому сезону
Дмитрий Бажанов
Роберт Левандовски уходит из «Барселоны»
Поляк не стал легендой клуба. Но такого форварда, как он, там не было давно.

«Барселона» выдала ещё один блестящий сезон с Ханс-Дитером Фликом. Победа в Ла Лиге – без вариантов, с большим запасом. Ещё и титул оформили в «класико» – шик! Суперкубок тоже взяли. И тоже в «класико».

С другой стороны, с Кубком Испании и Лигой чемпионов не сложилось. Оба раза споткнулись об «Атлетико». Причём могли отыграться после поражений в первых матчах – но не получилось. Почему? Одна из причин – нехватка топ-форварда экстра-класса.

«А как же Роберт Левандовски?» – спросите вы. Это топ-форвард, без вопросов. Однако так уж вышло, что именно в этом сезоне на качестве его игры и на физических возможностях явно начал сказываться возраст. 38-й год как-никак, уже не шутки. Время никого не щадит.

Окажись в сегодняшней «Барсе» Левандовски, скажем, образца прошлого сезона – или одного из предыдущих 10 сезонов – шансов на успешный камбэк против «Атлетико» что в полуфинале Кубка, что в Лиге чемпионов было бы кратно больше. В обоих матчах каталонцы создали вагон моментов, а реализовали лишь маленькую тележку. В ответном полуфинале Кубка Левандовски сыграл всего 22 минуты, а в ответном четвертьфинале ЛЧ и вовсе не вышел на поле из-за травмы.

На самом деле, именно нынешний сезон – когда поляк в силу возраста стал играть явно меньше, чем раньше (меньше 2500 минут во всех турнирах) – чётко показывает, насколько он важен для «Барсы». Другого такого игрока у Флика просто нет. Ни Ферран Торрес, ни Фермин Лопес, ни Маркус Рашфорд не могут играть «девятку», как Левандовски. Причём Роберт и в этом сезоне не раз показывал, как он хорош. Но тянуть весь длиннющий сезон от звонка до звонка и без пауз ему уже тяжело.

Пожалуй, форварда уровня Левандовского у «Барсы» не было со времён Луиса Суареса. Да, они с Робертом разные, по-разному интерпретирует роль нападающего. Однако оба – прирождённые, высококлассные страйкеры. Суарес забил за «Барселону» в полтора раза больше Левандовского (195 голов против 119). Но и матчей Луис сыграл значительно больше (283 против 191). Так что показатель голов за игру у них примерно одинаковый: 0,69 – у Суареса и 0,62 – у Левандовского.

Другое дело, что уругваец играл в очень сильной «Барсе». Последний его сезон вышел так себе – с 2:8 от «Баварии» как раз с поляком в составе. Однако почти всё время, что Луис играл за каталонцев, она была хороша. Трио с Лео Месси и Неймаром, победа в Лиге чемпионов – Суарес всё это зацепил. Финансовый ад в «Барселоне» только зарождался, его последствия ударили позже, когда уругваец уже покинул клуб.

А Левандовски пришёл в самый разгар этого ада, нырнув в самое пекло. Трудности с трансферами, невозможность нормально заявлять новичков – всё это происходило уже при Роберте. Его благо заявили без серьёзных проблем. Но в целом последние годы для «Барселоны» как для клуба проходят очень турбулентно. Разумеется, это сказывается и на команде. Однако Левандовски всё равно давал качество – и при Хави, и, естественно, при Флике.

Роберт прибыл в Каталонию в 34 года (ещё не 38 – но тоже очень солидный возраст) и пережил там третью волну прайма – после «Боруссии» и, конечно, «Баварии». Он адаптировался к совершенно новой лиге и все годы в «Барсе» забивал, забивал и забивал.

Трудности и перепады в игре у него тоже бывали. К примеру, второй сезон при Хави Левандовски, как и вся «Барса», провёл, мягко говоря, без блеска. Нынешний сезон уже в силу возраста Роберт тоже проводит неровно. Однако в целом испанский отрезок карьеры поляку, несомненно, удался.

Отдельная история – их новая встреча с Фликом. Союз Ханс-Дитера и Левандовского в «Баварии» – это песня. Блестящая работа тренера, блестящая команда, блестящий Роберт. Результаты – соответствующие. Если бы France Football не отказался вручать «Золотой мяч» по итогам «ковидного» сезона, его точно забрал бы Левандовски. И это в том числе заслуга и Флика – ибо тот сезон Роберт провёл под его руководством.

Позднее они встретились в «Барселоне», и это продлило прайм польского нападающего. Флик очень быстро поставил свой футбол и вписал в него Левандовского. Он отлично знал особенности Роберта и не требовал от него того, чего тот не может дать. В частности, Левандовскому не нужно было носиться в прессинге с языком на плече. Этим занимались другие. А Роберт притягивал мячи в штрафной и приносил голы. В плюсе была вся команда.

Найти нового классного форварда – одна из ключевых задач «Барселоны» на лето. Сегодня это штучный товар, все топовые страйкеры – наперечёт. Ценник на них соответствующий. Всегда есть шанс найти алмаз в «Ла Масии», но тут – как повезёт. А взять готового игрока на рынке сложно. Во-первых, ещё раз – таких мало, и они дорого стоят. Во-вторых, финансовые возможности «Барсы» по-прежнему ограничены.

Левандовски поднял планку очень высоко. И заменить его будет сложно. Он не стал легендой «Барселоны». С ним клуб не взял ЛЧ, да и вообще четыре сезона – слишком малый срок, чтобы говорить о легендарности.

Однако в моменте Роберт принёс «Барсе» огромную пользу. Даже в этом сезоне, когда стал играть существенно меньше. И, пожалуй, с каталонцами он теперь ассоциируется не в меньшей степени, чем с «Баварией», «Боруссией» и Бундеслигой в целом. Это не потянет на легендарность, но всё равно дорогого стоит.

