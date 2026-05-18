Поляк не стал легендой клуба. Но такого форварда, как он, там не было давно.

Левандовски в «Барсе» пережил третий прайм. Не судите о его наследии по этому сезону

«Барселона» выдала ещё один блестящий сезон с Ханс-Дитером Фликом. Победа в Ла Лиге – без вариантов, с большим запасом. Ещё и титул оформили в «класико» – шик! Суперкубок тоже взяли. И тоже в «класико».

С другой стороны, с Кубком Испании и Лигой чемпионов не сложилось. Оба раза споткнулись об «Атлетико». Причём могли отыграться после поражений в первых матчах – но не получилось. Почему? Одна из причин – нехватка топ-форварда экстра-класса.

«А как же Роберт Левандовски?» – спросите вы. Это топ-форвард, без вопросов. Однако так уж вышло, что именно в этом сезоне на качестве его игры и на физических возможностях явно начал сказываться возраст. 38-й год как-никак, уже не шутки. Время никого не щадит.

Окажись в сегодняшней «Барсе» Левандовски, скажем, образца прошлого сезона – или одного из предыдущих 10 сезонов – шансов на успешный камбэк против «Атлетико» что в полуфинале Кубка, что в Лиге чемпионов было бы кратно больше. В обоих матчах каталонцы создали вагон моментов, а реализовали лишь маленькую тележку. В ответном полуфинале Кубка Левандовски сыграл всего 22 минуты, а в ответном четвертьфинале ЛЧ и вовсе не вышел на поле из-за травмы.

На самом деле, именно нынешний сезон – когда поляк в силу возраста стал играть явно меньше, чем раньше (меньше 2500 минут во всех турнирах) – чётко показывает, насколько он важен для «Барсы». Другого такого игрока у Флика просто нет. Ни Ферран Торрес, ни Фермин Лопес, ни Маркус Рашфорд не могут играть «девятку», как Левандовски. Причём Роберт и в этом сезоне не раз показывал, как он хорош. Но тянуть весь длиннющий сезон от звонка до звонка и без пауз ему уже тяжело.

Роберт Левандовски / Луис Суарес Фото: Getty Images

Пожалуй, форварда уровня Левандовского у «Барсы» не было со времён Луиса Суареса. Да, они с Робертом разные, по-разному интерпретирует роль нападающего. Однако оба – прирождённые, высококлассные страйкеры. Суарес забил за «Барселону» в полтора раза больше Левандовского (195 голов против 119). Но и матчей Луис сыграл значительно больше (283 против 191). Так что показатель голов за игру у них примерно одинаковый: 0,69 – у Суареса и 0,62 – у Левандовского.

Другое дело, что уругваец играл в очень сильной «Барсе». Последний его сезон вышел так себе – с 2:8 от «Баварии» как раз с поляком в составе. Однако почти всё время, что Луис играл за каталонцев, она была хороша. Трио с Лео Месси и Неймаром, победа в Лиге чемпионов – Суарес всё это зацепил. Финансовый ад в «Барселоне» только зарождался, его последствия ударили позже, когда уругваец уже покинул клуб.

А Левандовски пришёл в самый разгар этого ада, нырнув в самое пекло. Трудности с трансферами, невозможность нормально заявлять новичков – всё это происходило уже при Роберте. Его благо заявили без серьёзных проблем. Но в целом последние годы для «Барселоны» как для клуба проходят очень турбулентно. Разумеется, это сказывается и на команде. Однако Левандовски всё равно давал качество – и при Хави, и, естественно, при Флике.

Роберт прибыл в Каталонию в 34 года (ещё не 38 – но тоже очень солидный возраст) и пережил там третью волну прайма – после «Боруссии» и, конечно, «Баварии». Он адаптировался к совершенно новой лиге и все годы в «Барсе» забивал, забивал и забивал.

Трудности и перепады в игре у него тоже бывали. К примеру, второй сезон при Хави Левандовски, как и вся «Барса», провёл, мягко говоря, без блеска. Нынешний сезон уже в силу возраста Роберт тоже проводит неровно. Однако в целом испанский отрезок карьеры поляку, несомненно, удался.

Роберт Левандовски и Ханс-Дитер Флик Фото: Europa Press via Getty Images

Отдельная история – их новая встреча с Фликом. Союз Ханс-Дитера и Левандовского в «Баварии» – это песня. Блестящая работа тренера, блестящая команда, блестящий Роберт. Результаты – соответствующие. Если бы France Football не отказался вручать «Золотой мяч» по итогам «ковидного» сезона, его точно забрал бы Левандовски. И это в том числе заслуга и Флика – ибо тот сезон Роберт провёл под его руководством.

Позднее они встретились в «Барселоне», и это продлило прайм польского нападающего. Флик очень быстро поставил свой футбол и вписал в него Левандовского. Он отлично знал особенности Роберта и не требовал от него того, чего тот не может дать. В частности, Левандовскому не нужно было носиться в прессинге с языком на плече. Этим занимались другие. А Роберт притягивал мячи в штрафной и приносил голы. В плюсе была вся команда.

Найти нового классного форварда – одна из ключевых задач «Барселоны» на лето. Сегодня это штучный товар, все топовые страйкеры – наперечёт. Ценник на них соответствующий. Всегда есть шанс найти алмаз в «Ла Масии», но тут – как повезёт. А взять готового игрока на рынке сложно. Во-первых, ещё раз – таких мало, и они дорого стоят. Во-вторых, финансовые возможности «Барсы» по-прежнему ограничены.

Левандовски поднял планку очень высоко. И заменить его будет сложно. Он не стал легендой «Барселоны». С ним клуб не взял ЛЧ, да и вообще четыре сезона – слишком малый срок, чтобы говорить о легендарности.

Однако в моменте Роберт принёс «Барсе» огромную пользу. Даже в этом сезоне, когда стал играть существенно меньше. И, пожалуй, с каталонцами он теперь ассоциируется не в меньшей степени, чем с «Баварией», «Боруссией» и Бундеслигой в целом. Это не потянет на легендарность, но всё равно дорогого стоит.