«Отдал бы 6 прошлых титулов ради этого». Герои «Зенита» и «Краснодара» — о развязке РПЛ

«Зенит» – чемпион России! Команда оформила победу в Мир РПЛ в 30-м туре, с минимальным счётом обыграв «Ростов» (1:0). Это 12-е золото в истории клуба и рекордное, 11-е – за российский период. «Краснодар» же упустил шанс стать двукратным чемпионом России (и взять титул дважды подряд). А что об итогах сезона после матчей сказали главные герои?

Александр Соболев, нападающий «Зенита»

— Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами – и наконец-то его выиграл. Я просто счастлив. Переломный момент – когда сказал фразу про плохого и хорошего мальчика? Думаю, да. Главное, что моя семья здесь, на стадионе. Сейчас они спустятся, и мы вместе отпразднуем. Это главное. Цель – продолжать выигрывать титулы с «Зенитом».

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал – ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная. Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надёжно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то во втором их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

— Чемпионство после годового перерыва, оно особенное?

— Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих [титулов] не глядя отдал ради того, что было здесь. Всё, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея – уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее.

Также главный тренер «Зенита» сообщил, что покинувший расположение клуба Джон Дуран уже не вернётся в Санкт-Петербург: «Ситуация с Дураном предельно понятна. После игры он подошёл, сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем. В стартовом составе мы его не планировали, выпускать на замену достаточно сложно. Аренда, которая была, закончилась. Пожелаем ему удачи. Очень тепло попрощались, к сожалению, он не смог реализовать свой потенциал».

Александр Алаев, президент РПЛ

— Не хочется говорить о судействе. «Зенит» победил достойно. Абсолютно справедливый чемпион. В конце показалось, что подобрал ключи Сергей Богданович, которого я отдельно поздравляю. Определился с составом, ко двору пришёлся Дивеев, раскрылся Соболев. Для меня они уже были фаворитами. Тем не менее всё решилось в прошлом туре. Всё решают эпизоды. Александр Ерохин решил эпизод с «Сочи». Футболисты «Краснодара» могли решить эпизоды в игре с московским «Динамо», но не решили. Футбол прекрасен.

Константин Зырянов, председатель правления «Зенита»

— Константин Георгиевич, три чемпионства в качестве игрока и первое — в качестве председателя правления. Разные ощущения?

— Я счастлив! Я счастлив! Серьёзно! Вы знаете, я не представлял, что это так здорово! Если проводить аналогии, практически 20 лет назад было первое чемпионство, сейчас первое чемпионство в роли председателя правления. Это крутые эмоции! Там были одни эмоции — футболиста, здесь — уже эмоции руководителя. Это просто круто!

— С какими эмоциями смотрели матч, переживали, волновались?

— Переживал, волновался, конечно, не только во время этого матча. Я вообще на всех матчах переживаю, волнуюсь. Знал, что нам остался один шаг, и он самый трудный. Неимоверно трудный. Я поздравляю ребят, руководителей, наших болельщиков в первую очередь. Я поздравляю весь футбольный клуб «Зенит», работников стадиона, базы, всех, кто причастен. Команда — это верхушка айсберга, а то, что творится в гуще воды, никто не знает. Все люди работают на результат, и это золото по праву принадлежит им. Я поздравляю всех! Петербург, с победой!

— Вступая в должность, вы пообещали, что ваша главная задача — вернуть чемпионство в Петербург. Справились с обещанием.

— Получается, что да. Я верил до последнего. Вы знаете, если не верить, что мы станем чемпионами, можно даже не браться за это дело. Мы выполнили задачу, мы стали чемпионами. Мы вернули золото в Петербург. Мы — лучшая команда России!

Игорь Дивеев, защитник «Зенита»

— Сегодня был самый тяжёлый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены. Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо»? Все динамовцы – молодцы. Лунёв – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьёзной борьбе с «Ростовом».

У меня первое чемпионство. Гештальт не закрыт — хочу ещё больше. Не знаю сколько. Давайте не будем загадывать. Когда прозвучал свисток, первая мысль была: «Наконец-то я это сделал, заслужил». Но говорить, что я восхищён, не могу. Не понимаю этого. Когда был финал Кубка с «Краснодаром» за ЦСКА, у меня были такие же эмоции, когда ты ничего не понимаешь. Радуешься, но не понимаешь. Но это разные турниры. Тут ты борешься 30 матчей, должен набрать очки. В Кубке же идёшь от игры к игре. Сейчас можно сказать, что не зря переходил в «Зенит».

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита»

— Естественно, хотели вернуть чемпионство в Санкт‑Петербург, но в такой борьбе, как сегодня, впервые удалось за эти восемь лет вырвать [чемпионство]. Очень нервный матч получился. Было большое давление, потому что многие игроки не были чемпионами вместе с нами, поэтому переживали. Но выстояли, проявили характер. Это большой праздник для нас всех. Мы очень рады, что стали чемпионами. Поздравляю всех болельщиков и город Санкт‑Петербург с победой.

— Важно, что «Зенит» обогнал «Спартак» по количеству чемпионств в России?

— Не думаю. Хотели взять больше титулов подряд, но, к сожалению, не получилось. В этом году мы практически весь чемпионат были в роли преследователя, а сегодня смогли вырвать эту победу. Это очень важно и радостно. Я очень счастлив за команду и ребят, которые проделали огромную работу.

— Тем слаще, когда на повороте выходишь из‑за спины соперника.

— Естественно. У меня на днях спрашивали про самый драматичный матч в карьере, я вспомнил Лигу чемпионов с «Баварией», когда в 2012 году проиграли «Челси». И думал: «Не дай бог сегодня будет нехорошее стечение обстоятельств, что придётся говорить об этом». Но, слава богу, ребята молодцы, оставили меня без этой памяти, всех поздравляю с большой победой.

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»

— Была сложная неделя, тяжёлое поражение в Москве [от «Динамо»]. Важно было отблагодарить болельщиков за поддержку. Также важно было получить положительные эмоции перед финалом Кубка, видно было, что каждый игрок вышел с хорошим настроем. «Оренбург» уверенно сохранил прописку в РПЛ, матч был не из простых в плане настроя, ребята сделали большую работу.

Набрали 66 очков, 20 побед в чемпионате. К сожалению, этого не хватило. Где‑то одержали невероятную победу, с «Динамо», считаю, проиграли незаслуженно. Понимаю, что отдали все силы, что‑то получилось, что‑то — нет. Оставлены все силы, благодарю весь персонал клуба, футболистов. Так бывает, к сожалению.

— Можно рассматривать эту встречу как подготовку к финалу?

— Конечно, да. Это одна из причин, почему Черников не попал в состав. Потому что в финале он не сыграет. В плане психологии было очень важно не остановиться и не бросить всё после игры с «Динамо». Не всё было идеально, но работа хорошая, эмоции положительные. Это даёт позитив на кубковый матч.

Джон Кордоба, нападающий «Краснодара»

— В первую очередь — спасибо. Чувствую гордость за свою команду. На протяжении всего года боролись против многих вещей. И должны быть счастливы из-за того, что сделали. Суперфинал Кубка России — это будет нелегко. Потому что будем играть на выезде. Все финалы, которые я видел до этого, игрались на нейтральном поле. У «Спартака» будет большинство в плане поддержки. Но в любом случае мы будем бороться и биться за титул.

— Одна из несправедливостей — выбор стадиона. Имеется ли в виду не совсем нравящееся судейство в сторону «Краснодара»?

— Нет смысла об этом разговаривать, потому что ничего не поменяется. Всегда хотят делать что-то в пользу одних. У них это получается. О чём бы мы ни говорили, о чём бы ни рассуждали — всё будет продолжаться так же.

— Следили за результатом в Ростове и как узнали, что «Зенит» повёл в счёте?

— Честно говоря, мы были сконцентрированы на нашем матче. Потом посмотрел пенальти — это прямо вызывало смех.

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара»

— Большая гордость за команду. Непростой сезон. Мы проделали большой путь. Упущенные моменты Боселли и Ленини с «Динамо»? Ничего страшного — Боселли и Ленини молодцы. Все пацаны и весь клуб — большая гордость за всех. На их месте мог оказаться любой. После игры с «Динамо» мы разговаривали — у каждого футболиста был момент. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.

Михаил Дегтярёв, министр спорта России

— Поздравляю «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул — результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков.

«Зенит» на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задаёт стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждём, что сине-бело-голубые как чемпион страны будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звёзд.

* в материале использованы цитаты «Матч ТВ» и ТАСС.