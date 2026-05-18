Дичь в чемпионате Франции. Фанаты выбежали на поле и напали на своего 74-летнего тренера

Если вы давно не смотрели в таблицу Лиги 1, то вас наверняка удивит нынешнее место «Нанта». Восьмикратный чемпион Франции оказался на второй с конца строчке. Матч заключительного тура с «Тулузой» не играл никакой роли — «Нант» начнёт новый сезон во втором дивизионе. Катастрофа? Вне всяких сомнений.

Фанаты «Нанта» по-особенному проявили себя в заключительной встрече сезона. Они сделали всё, чтобы команда её не доиграла. В середине первого тайма болельщики выбежали на поле, а перед этим забросали его дымовыми шашками. Но и это ещё не все. Фанаты набросились на тренера своей же команды Вахида Халилходжича. Ещё раз: болельщики «Нанта» напали на тренера «Нанта». А ему, кстати, 15 мая исполнилось 74 года.

Футболисты в страхе убежали в раздевалки, а матч приостановили из-за беспорядков. Доигрывать его не будут. Самый реальный вариант — «Нанту» влепят техническое поражение. Фанаты забросали полицейских пластиковыми стаканами, а Халилходжич отправился на трибуну для разговора с болельщиками. Разумеется, с теми, кто вёл себя гораздо адекватнее.

Фанаты «Нанта» Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Халилходжич играл за «Нант» с 1981 по 1986 год. 112 голов в 192 матчах — прекрасная статистика. Вместе с командой босниец стал чемпионом Франции в сезоне-1982/1983. Плюс он тренировал «Нант» в два захода. Сначала трудился с 2018 по 2019 год, а потом возглавил команду в марте 2026-го. Халилходжич вернулся к тренерской деятельности спустя четыре года, ведь он покинул сборную Марокко в 2022-м.

Вахид заявил, что постарается спасти клуб от вылета в Лигу 2. Не получилось. В восьми встречах после его возвращения «Нант» одержал всего одну победу. Перед игрой с «Тулузой», которая стала для тренера заключительной в карьере, он пошутил на пресс-конференции: «Я уже забронировал себе место в доме престарелых. Там есть бассейн, теннисные корты, сауна. А ещё у меня отличная винная карта. Я это заслужил».

И вот болельщики «Нанта» устроили незабываемые проводы своему тренеру. Не просто тренеру, а легенде клуба. Всё получилось настолько дико, что Халилходжич ещё долго не забудет такой ужасный день. Остаётся верить, что пенсия у него получится куда более спокойной.