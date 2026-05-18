Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте

Во Франции завершился сезон. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом, однако последний матч всё равно нужно было сыграть. А соперник – не из приятных. Именно «Париж» не позволил команде Луиса Энрике претендовать на требл по итогам сезона, выбив соседей из Кубка Франции ещё в январе. Далеко забраться в этом турнире им не удалось – они вылетели уже в следующей стадии, то есть в 1/8 финала, – однако в истории всё равно остались. В последнем туре тоже ни на что не претендовали: так что встречались середняк и чемпион. А интриги если и были, то очень локальные.

Например, некоторым наверняка было бы интересно посмотреть церемонию награждения. Она непривычно прошла не после, а перед встречей с «Парижем». Игроки «ПСЖ» получили золотые медали и Кубок. Всё прошло скромно, как, собственно, и празднование титула после матча с «Лансом». Игроки парижан, да и Матвей Сафонов, признавались, что большой радости нет (да и при такой частоте побед во внутреннем чемпионате она вряд ли может быть), а все мысли – уже о финале Лиги чемпионов. Ведь выиграть трофей во второй раз подряд – это действительно история.

Матвей Сафонов на церемонии награждения Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Сам Сафонов, кстати, оказался в стартовом составе. Вряд ли это для кого-то стало сюрпризом. До финала Лиги чемпионов почти две недели, и других официальных встреч у команды не будет. Тонус основным игрокам так или иначе нужно поддерживать, а вратарям – особенно. В матче с «Лансом» Сафонов в очередной раз подтвердил, почему именно его выбрали основным во второй части сезона. Россиянин сделал восемь спасений, а уже в самом начале игры с «Парижем» пришлось спасать снова.

Потому что хозяева обрушились на соперника атаками. Сначала Мунеци размял россиянина ударом головой. А вскоре пришлось включаться по-настоящему. Жеббель вместе с двумя партнёрами вывалился на ворота Матвея, однако удар пришёлся прямо в россиянина. После чего повезло на добивании. Потом Сафонов в красивом прыжке отразил удар Симона. И всё это – за семь минут. После чего игра немного успокоилась, игроки «ПСЖ» с трудом, но вспомнили, что именно они – действующие чемпионы и должны играть с середняком первым номером.

Правда, на практике это реализовывалось очень тяжело. Куча ошибок, сложности с переходом в атаку. Ближе к 30-й минуте камеры всё чаще выхватывали бесящегося Луиса Энрике. Он не особо понимал, что происходит. На 26-й минуте тренер убрал с поля Дембеле. Причём не до конца понятно, что случилось с игроком. То ли это дискомфорт в мышцах, то ли тренер остался недоволен действиями ключевого футболиста. А возможно, всё сразу. Впереди и правда почти ничего не получалось. Сафонов же до конца тайма сделал ещё пару неплохих спасений.

В перерыве Энрике выпустил на поле Фернандеса. И почти сразу его команда забила. В своём стиле: Хвича разогнал атаку по флангу, отпасовал на Руиса, а тот нашёл на дальнем фланге Баркола. Тот случай, когда не забить было сложнее – ведь перед Брэдли были, по сути, пустые ворота. Сценарий встречи и правда изменился. Хозяева резко отпустили инициативу, отдали мяч и спокойно перешли на игру вторым номером. Словно понимали: доминировать два тайма в матче с одной из лучших команд Европы невозможно.

Поэтому свои шансы они стали искать на контратаках и стандартах. В этот же момент тренеры делали кучу замен, что особенно актуально для Энрике, которому важно было сохранить всех лидеров в хорошем функциональном состоянии, а главное – без травм. Результат в этом случае был не особо важен. Но и пропускать не хотелось. Особенно Сафонову, который мог оформить новый «сухарь». Однако это всё-таки случилось на 76-й минуте: неудачный удар Леэ-Мелу в сторону ворот привёл к передаче на пятку Гори. Тот грамотно подставил ступню, и мяч полетел точно в угол – без особых шансов для вратаря.

«ПСЖ» попытался снова выйти вперёд, однако без особого энтузиазма. В концовке чемпионы подали два угловых подряд, но неудачно. И второй привёл к резкой контратаке, когда Колеошо вылетел на ворота Сафонова и отпасовал на свободного Гори. Тот сделал счёт 2:1 в пользу «Парижа». В итоге «ПСЖ» проиграл не только по счёту, но и по числу ударов: 17 против восьми. И по ударам в створ – девять на два. А у Матвея, соответственно, насчитали семь спасений.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт 30 мая – в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом». А для «Парижа» же сезон закончен.