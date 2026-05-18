Хитрейший штрафной Рафиньи! «Барса» набрала 94 очка и трогательно простилась с Левандовски

«Барселона» – чемпион Испании. «Бетис» – обладатель билета в Лигу чемпионов на следующий сезон с пятого места. Всё это было ясно ещё до 37-го тура Ла Лиги. Чем не повод показать красоту в личной встрече? Рафинья посчитал так же.

Левандовски вновь вышел с капитанской повязкой, попрощавшись с «Камп Ноу» перед уходом. Скорее всего, в саудовский чемпионат. Sportowe Fakty писал, что «Аль-Хиляль» предложил поляку € 90 млн в год. И как тут отказать? Особенно в 37 лет. А Ферран пропускал матч из-за повреждения.

Рафинья вновь непривычно вышел на правом краю, тогда как левый занял Фермин. Именно он загубил дебютный опасный шанс: выиграл подбор и не попал в ближний угол с близкого расстояния. Канселу в соло классически забегал внутрь штрафной мимо четверых соперников. Но не сумел пробить. Ещё Вальес переиграл Рафинью в ближней дуэли. «Барселона» доминировала, спокойно катала мяч, в нужный момент удачно включала прессинг. И всё равно никак не могла забить.

На 23-й минуте гол всё-таки состоялся. «Бетиса»! Однако его справедливо отменили из-за офсайда ещё в начальной стадии контратаки. Ну а на 28-й Рафинья идеально исполнил штрафной! Вальес решил гадать и дёрнулся в ближний угол, а бразилец хитро послал мяч в дальний! Гений? Безусловно. Севильцы тут же ответили своим стандартом. Да только Фирпо и во «вне игры» залез, и по воротам промазал.

Ещё Фермин бесхитростно пальнул верхом с передачи Левандовского. Амрабат промазал по ближнему углу со скидки Антони. Но в целом первый тайм проходил без особых эмоций и обилия моментов. Команды перед перерывом сообща набрали всего 0,58 ожидаемого гола: 0,47 каталонских xG против 0,11 xG севильских. По полной они не выкладывались. Да и зачем было?

На второй тайм у «Барселоны» на поле вместо Фермина вышел Бальде. Так у Канселу появилась возможность показать себя впереди. Ещё поднялся с лавки Иско. Например, для классной закидушки на Бельерина. Только того нейтрализовал вышедший из ворот Жоан Гарсия. А Рафинья на 62-й минуте наказал за «привоз»! Бельерин неосознанно отдал ему ассист неточной поперечной передачей! Бразилец был рад и покатил низом в угол.

Рафинья празднует гол «Бетису» Фото: Eric Alonso/Getty Images

«Бетис» в ответ заработал пенальти. Причём крайне спорный. Иско, как показалось, сам врезался в ногу Гави. Судья Фернандес так не посчитал даже после видеоповтора, так что пострадавший лично отыграл один мяч с 11-метрового. Имел бы результат хоть какой-то вес, после тура наверняка услышали бы много споров. Что ж, спасибо за интригу.

Антони мог вообще воскресить её до предела, да недокрутил в дальний угол. И вот Канселу на 74-й минуте прибил её окончательно. Сработала рокировка Ханс-Дитера Флика! Португалец просто взял и положил низом в правый угол из-за штрафной! Началось всё, кстати, с цепкого отбора Араухо.

Левандовски тоже хотел показать себя. И всё равно на замену под конец основного времени ушёл без гола, даже особо не имея возможностей отличиться. «Камп Ноу» и так проводил его достойно: стоя, с жаркими аплодисментами и красочными плакатами. А потом команда устроила ему коридор. Роберт заслужил такое отношение. А «Барселона» – победу. В чемпионате и сегодня.