Сборная 30-го тура РПЛ. Герой дерби, стена «Краснодара» и новый чемпион

30-й тур МИР РПЛ пролетел за один день! После восьми прошедших матчей по традиции составляем символическую сборную. В команду звёзд недели вошли представители восьми клубов – «Крыльев Советов», «Краснодара», «Зенита», ЦСКА, «Рубина», «Пари НН», махачкалинского и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Лучший тренер – автор крупной победы.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

В последнем туре чемпионата никто из вратарей не феерил, поэтому выбрать лучшего было трудно. Мы включили в символическую сборную Агкацева из «Краснодара», который двумя непростыми сейвами помог теперь уже экс-чемпионам России одержать победу во встрече с «Оренбургом». Всего гости нанесли восемь ударов по воротам Станислава, но голкипер краснодарской команды выдал 13-й «сухарь» за сезон РПЛ.

Защитник: Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Большой вклад в важнейшую победу «Крыльев Советов» в матче с «Акроном», которая гарантировала самарцам место в РПЛ в следующем сезоне, внесли латерали. Когда команда летела вперёд, Рассказов был в группе атаки, а когда защищалась – дополнительной фигурой в обороне. Сначала Николай загубил верный шанс, отпустив мяч далеко при выходе один на один, но потом исправился и забил четвёртый гол «Крыльев» – мастерски реализовал момент.

Защитник: Игорь Дивеев («Зенит»)

В чемпионском матче «Зенит» должен был не проиграть «Ростову», и защитники сине-бело-голубых справились с задачей – команда не пропустила. Особенно стоит отметить Дивеева, который вписался в игру петербуржцев после трансфера из ЦСКА как влитой. В Ростове-на-Дону Игорь совершил шесть успешных оборонительных действий, выиграл пять из семи воздушных единоборств (по данным Sofascore) и сделал восемь точных длинных передач.

Защитник: Джемал Табидзе («Динамо» Махачкала)

Махачкалинскому «Динамо» также требовалось не проиграть свой матч, чтобы решить задачу – избежать прямого вылета из РПЛ вне зависимости от результата конкурента. Защитники южан тоже практически безупречно выполнили свою работу – команда не пропустила от «Спартака» и мало что позволила сопернику. Солидную игру выдал грузинский легионер Табидзе: у Джемала пять выигранных единоборств из семи и пять успешных оборонительных действий.

Защитник: Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Белорусский левый защитник поучаствовал в разгроме «Акрона» классной голевой передачей в эпизоде с забитым мячом Рассказова. Да и со своими прямыми обязанностями Печенин в большинстве эпизодов хорошо справился. В статистике Кирилла – семь успешных оборонительных действий и пять выигранных единоборств из восьми.

Полузащитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Круговой – ярчайшая звезда тура, его игра в эпизодах с забитыми голами ЦСКА – просто топ-уровень. В одном моменте армейский универсал ловко ушёл сразу от двух игроков «Локомотива» и вырезал голевую передачу на Данилу Козлова, а в концовке выдал сумасшедший рывок на фоне усталости (словно на велосипеде уехал от Алексея Батракова!) и забил сам. Всего за матч Данил нанёс четыре удара и вдобавок совершил пять успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Максим Витюгов («Крылья Советов»)

Главный герой матча в Самаре – своими двумя голами в течение семи минут Витюгов сбил с ног «Акрон». Сначала полузащитник «Крыльев Советов» преуспел на добивании отскочившего от штанги мяча, а затем ещё раз успешно поддержал атаку вторым темпом. Кроме того, в активе Максима 85% точных передач и шесть успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Руслан Безруков («Рубин»)

«Рубин» умудрился упустить домашнюю победу во встрече с вылетевшим «Пари НН», ведя с преимуществом в два мяча, но конкретно Безруков может быть доволен вечером. Полузащитник казанской команды забил один из самых красивых голов тура – технично принял мяч и исполнил удар под перекладину. И это не всё, чем отметился инсайд «Рубина»: Руслан выиграл 9 из 13 единоборств и совершил девять успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Артур Гомес («Динамо» Москва)

Легионер московского «Динамо» тоже не ушёл раньше времени в отпуск и забил отличный по исполнению гол в ворота «Балтики». Артур Гомес помог бело-голубым победить в Калининграде, где никому не было легко в этом сезоне, даже несмотря на весенний спад команды Андрея Талалаева. Бразильский вингер выиграл шесть из восьми единоборств внизу, отдал три паса под удар (больше всех в составе «Динамо») и заработал на себе пять фолов.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

«Краснодар» в последнем туре сделал всё возможное, чтобы сохранить чемпионский титул, но даже крупной победы во встрече с «Оренбургом» не хватило – золото уплыло в Санкт-Петербург. Лидер атак «быков» Кордоба красиво завершил сезон с точки зрения личной статистики: забил гол и отдал голевую передачу на Эдуарда Сперцяна. Джон выиграл 10 из 17 единоборств, нанёс четыре удара и заработал на себе шесть фолов.

Нападающий: Вячеслав Грулёв («Пари НН»)

Грулёва уже как-то подзабыли, поскольку в последнее время он мало играл и до 30-го тура забил только один гол в сезоне РПЛ. Зато в Казани оформил сразу дубль, который, впрочем, не спас нижегородцев от вылета из элиты. Вячеслав здорово разбирался в штрафной казанцев, а всего за матч нанёс пять ударов и выиграл три четверти единоборств.

Главный тренер: Сергей Булатов («Крылья Советов»)

В этом туре РПЛ победы со своими командами одержали пять тренеров. Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Мурад Мусаев из «Краснодара» – крупные, с разницей в три мяча. Сергей Семак из «Зенита» – минимальную, но «золотую». Кроме них, преуспели Дмитрий Игдисамов из ЦСКА и Ролан Гусев из московского «Динамо». В общем, выбор кандидатов был достаточно широким, однако мы решили включили в символическую сборную коуча самарцев. Разнести конкурента за тайм в решающем матче за сохранение места в элите дорогого стоит.

Сборная 30-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Попадания в символическую сборную РПЛ заслуживали и некоторые другие герои 30-го тура. Дополним список лучших игроков недели ещё несколькими фамилиями. Это голкипер Сергей Песьяков («Крылья Советов»), защитники Джованни Гонсалес («Краснодар»), Николас Маричаль («Динамо» Москва), Клисман Цаке («Ахмат») и Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала), полузащитники Жоау Батчи, Кевин Ленини (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Иван Олейников («Крылья Советов») и нападающие Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Дерек Ласерда («Балтика»). Кого мы забыли отметить, на ваш взгляд? Делитесь своим мнением в комментариях!