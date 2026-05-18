Старт – в июле, закончат – в конце мая. А осенью пауза на матчи сборных растянется почти на месяц.

РПЛ-2025/2026 — всё. А когда начнётся новый сезон и что мы уже о нём знаем?

Очередной сезон в МИР РПЛ стал частью истории. Заключительный тур не преподнёс каких-то сюрпризов. «Зенит» благополучно добрался до титула, «Локомотив» сохранил третье место, а «Пари НН» вслед за «Сочи» покинул элитный дивизион.

Для начала отметим, что мы ещё не знаем всех участников нового сезона РПЛ. Всё прояснится после переходных встреч, которые пройдут 20 и 23 мая. «Урал» зарубится с махачкалинским «Динамо», а «Ротор» — с «Акроном». Первые матчи пройдут на полях команд Лиги PARI, ответные — на стадионах клубов РПЛ.

Так что мы узнаем всех участников нового чемпионата ещё до Суперфинала Фонбет Кубка России. А там встретятся «Спартак» и «Краснодар». Первые так и не добрались до бронзы РПЛ, хотя ЦСКА сделал всё, чтобы красно-белые завершили сезон в топ-3. «Краснодар» максимально обидно упустил чемпионский титул — потерял лидерство в турнире за тур до окончания. Победитель Суперфинала уйдёт в отпуск с хорошим настроением, проигравшему можно будет только посочувствовать.

Дальше по традиции матчи сборной. У команды России запланировано сразу три контрольных матча. Соперники — Египет, Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго. Встречи пройдут 28 мая, 5 и 9 июня соответственно. Матч с Египтом состоится в Каире, а две другие игры – на территории России. Буркина-Фасо прилетит в Волгоград, а Тринидад и Тобаго — в Калининград.

Потом – главный турнир лета. 11 июня стартует чемпионат мира. Он пройдёт на территории сразу трёх стран — США, Мексики и Канады. В первом матче мексиканцы встретятся с ЮАР. Финал запланирован на 19 июля. Сборная России, к сожалению, не сыграет на турнире в связи с отстранением, которое длится уже больше четырёх лет.

Сборная России перед матчем с Мали в марте 2026 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В апреле стало известно, что бюро исполкома РФС утвердило календарь на новый сезон. Его откроет матч за Суперкубок России — он состоится 18 июля . Уже понятно, что там точно сыграет «Зенит». Второй участник определится по итогам Суперфинала Кубка страны. Матчи 1-го тура пройдут в заключительный уикенд второго летнего месяца — 25-26 июля . Не исключено, что одну игру вынесут на пятницу, 24 июля.

9-й тур состоится посреди недели. Это произойдёт 16 сентября. 10-й тур запланирован на 10-11 октября, то есть после перерыва на матчи сборных. Получается, что пауза в РПЛ продлится почти месяц. Помимо этого, перерывы на матчи сборных будут в ноябре 2026 года и в марте 2027-го. Ещё сборная соберётся после Суперфинала Кубка России – 2027 (он состоится 6 июня). Как обычно, после завершения сезона.