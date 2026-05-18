«Монако» выигрывал 4:1, но уступил! Варди тащит в Серии А, «Сити» взял трофей, а Гризманн попрощался с Мадридом.

Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе

Европейский сезон подходит к концу! В некоторых чемпионатах только что сыграли последние туры, а где-то провели финал национального Кубка. Обо всём расскажем в дайджесте!

Англия: финал Кубка Англии, Фернандеш повторил рекорд АПЛ

«Сандерленд» одолел «Эвертон» (3:1) и может запрыгнуть в еврокубки. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брентфордом», а «Брайтон» уступил «Лидсу» (0:1).

«Астон Вилла» обеспечила себе место в Лиге чемпионов. Пока вся атакующая линия бирмингемцев пугала Мамардашвили опасными ударами, у мерсисайдцев отдувался один лишь ван Дейк — защитник дважды забил после розыгрыша стандартов. Оба раза ему ассистировал Собослаи, но венгру трудно занести этот матч в актив. Всё же Доминик «привёз» второй гол в свои ворота, внезапно поскользнувшись у своей штрафной. Поражение снова подсветило очевидные проблемы «Ливерпуля» со стандартами, обороной, атакой… В общем, проблемы у мерсисайдцев везде.

Странно предполагать, что победа в финале Кубка Англии помогла бы Макфарлейну сохранить должность главного тренера, но «Челси» и так был далёк от триумфа. Что логично, учитывая, что вингерами у лондонцев выступили Кукурелья и Гюсто. «Синие» не раз подходил к воротам Траффорда, однако не хватало обострений. Единственная надежда была на Санчеса, который вышел на поле в шлеме Петра Чеха, но на 72-й Семеньо ударом пяткой пробил испанца. Пеп теперь может гордиться 20-м трофеем с «Манчестер Сити».

У большинства команд в целом не осталось турнирной мотивации: «МЮ» гарантировал себе место в ЛЧ, а «Ноттингем Форест» точно не вылетит в Чемпионшип. Поэтому разбаловали зрителей голами. 20-й ассист от Фернандеша не только помог «Юнайтед» урвать победу, но и позволил португальцу повторить рекорд по количеству голевых передач за сезон. На следующей неделе сыграют ещё один тур, есть шанс обойти Де Брёйне и Анри.

«Ньюкасл» очнулся под конец сезона, но точно пропустит еврокубки. Зато наконец-то забил Ник Вольтемаде — у него вообще не было голов в АПЛ с декабря. Потом дублем отметился Осула, а сил «Вест Хэма» хватило лишь на один гол. Если «Тоттенхэм» обыграет «Челси» во вторник, «молотобойцы» официально вылетят в Чемпионшип. И встретятся там с заклятыми соперниками из «Миллуолла».

Испания: рекорд «Барселоны», проводы Гризманна

«Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а «Вильярреал» продолжает серию поражений — теперь уступил «Райо Вальекано» (0:2).

Захарян вышел в старте «Сосьедада» впервые с февраля. Сыграл неплохо: получил оценку 6,7 от WhoScored и запустил первую голевую атаку басков. Но был заменён на 57-й минуте и не помог удержать победу. Баски забили первыми, однако вскоре пропустили два мяча. Во втором тайме за три минуты вернули победный счёт, а на 70-й Джёмерт из «Валенсии» получил красную. Правда, вместо того чтобы развалиться, валенсийцы вырвали победу на последних минутах!

«Реал» продлил беспроигрышную серию на «Рамон Санчес Писхуан» — забирает очки уже седьмой матч подряд. Единственный мяч забил Винисиус, но была вероятность, что его отменят — в рамках эпизода Мбаппе попал по лицу Кармоне, однако судья нарушения не усмотрел. Килиан упустил море шансов увеличить преимущество, но мешали подкаты чужих защитников либо офсайды.

Несмотря на поражение, «Севилья» точно не вылетит из Ла Лиги. Стоит поблагодарить Диего Симеоне, который обыграл «Жирону». Там тоже ограничились одним голом — его забил Лукман с передачи Гризманна. Для Антуана это последний матч на «Метрополитано». Француза ярко проводили в США: у стадиона открыли парикмахерскую, где болельщики могли повторить причёску Антуана, а после матча на экране стадиона показали нарезку лучших моментов из карьеры легенды. Гризманн не сдержал слёз, как и многие присутствующие на стадионе.

Каталонцы уже точно не повторят рекорд Ла Лиги по количеству очков за сезон, зато стали первой командой в истории турнира (в эпоху 38 туров), которая одержала победы во всех домашних матчах. Хозяева огорчили «Бетис», который недавно вышел в Лигу чемпионов. Постарались Рафинья и Канселу — гол Иско с пенальти на 69-й не помог удержать интригу. «Барса», кстати, тоже проводила звезду: Роберт Левандовски точно уходит, вопрос лишь куда.

Италия: провал «Ювентуса», жаркое римское дерби

«Аталанта» проиграла «Болонье» (0:1), а гол Джейми Варди в ворота «Удинезе» оставляет «Кремонезе» шансы на спасение (1:0). Сейчас команда на 18-й строчке, но ещё может обогнать «Лечче» в последнем туре.

«Рома» наказала «Лацио» двумя голами Манчини после угловых. Не обошлось и без грубости: Ровелла и Франса поругались друг с другом – чуть не дошло до рукоприкладства. Обоих утихомирили красными карточками. Сарри после матча посчитал, что «Лацио» проиграл из-за раннего (в 13:00 мск) начала встречи: «Эти люди даже травы не видели».

Будничная победа «Наполи». «Пиза» давно вылетела из Серии А, а неаполитанцам надо было гарантировать себе место в ЛЧ. Получилось: Мактоминей забил после классной комбинации в касание, Ррахмани отметился с углового, а Хойлунд в прыжке замкнул передачу Маццокки. Датчанин на 99% останется в Неаполе: инсайдеры пишут, что клуб выкупит форварда у «МЮ» за € 44 млн.

«Милан» в шаге от выхода в ЛЧ. Во втором тайме Нкунку заработал и реализовал пенальти, потом дальним ударом отметился защитник Атекаме. Чуть позже «Дженоа» добавил валидола, сделав отставание минимальным на 87-й минуте. Но пронесло. Команда Макса Аллегри на третьем месте – в следующем туре надо обыгрывать «Кальяри» и не оглядываться на конкурентов.

А вот кому не помешает помощь конкурентов, так это «Ювентусу». Туринцы накопили 26 ударов по воротам «Фиорентины», но ни разу не забили легально (был отменённый гол Влаховича). А вот гости закатили два мяча. Интересная статистика: 16 голов из 35 пришли после первого попадания соперников в створ ворот «Юве». Матч с «Фиорентиной» не стал исключением. Туринцы после поражения упали с третьего места на шестое.

«Интер» расслабленно катает последние матчи и свысока наблюдает за возней в зоне еврокубков. Миланцы позволили себе потерять очки с «Вероной»: сначала открыли счёт после автогола, но в компенсированное время Боуи расправился с Аугусто у штрафной и сравнял.

Германия: «Штутгарт» попал в ЛЧ, «Вольфсбург» сыграет в стыках

Мюнхенцы эффектно закрыли сезон: хет-трик Кейна, гол от молодых Бишофа и Карла, а под занавес отличился Джексон. Сенегалец здорово попрощался с «Баварией»: клуб точно не активирует опцию выкупа – форвард вернётся в «Челси». Зато он помог команде обновить рекорд по количеству голов в Бундеслиге: завершили сезон со 122 забитыми мячами. Больше в европейском футболе забивал только «Торино»-1947/1948. У них 125 голов, но итальянцы сыграли на шесть матчей больше.

Дортмундцы тоже завершили сезон на позитивной ноте. «Боруссии» не повезло забить всего два мяча, хозяева наиграли на разгромное поражение. Спонсорами победы стали Гирасси и защитник Коуто. Серу головой вонзил свой 17-й гол в Бундеслиге, а бразилец завершил контратаку в компенсированное время.

«Вольфсбург» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, но сыграет в стыковых матчах. Помогла победа во встрече с «Санкт-Паули», который отправляется на понижение. На следующей неделе «волки» встретятся с «Падерборном», с которым будут сражаться за место в Первой Бундеслиге.

«Хоффенхайм» «слил» выход в Лигу чемпионов: остался в меньшинстве после 46-й минуты, пропустил четыре безответных мяча и проиграл гладбахской «Боруссии». А ведь мог попасть в топ-4, так как в параллельном матче «Штутгарт» потерял очки с «Айнтрахтом». Хотя после первого тайма вёл 2:0, однако во второй половине дважды пропустил с пенальти. Несмотря на камбэк, тренер франкфуртцев Альберт Риера покинет свой пост.

Франция: эпичное поражение «Монако», дикие французские фанаты

Французские болельщики свихнулись в последнем туре Лиги 1. Фанаты «Ниццы» выбежали на поле бить футболистов после ничьей с «Метцем» и попадания команды в зону стыков — игроки оперативно скрылись в подтрибунке. А вот матч «Нанта» с «Тулузой» вообще не доиграли (0:0): в первом тайме болельщики хозяев напали даже на тренера Вахида Халилходжича. «Марсель» победил «Ренн» (3:1) и оставил последних без Лиги чемпионов.

В первом тайме произошло страшное: Дембеле получил мышечную травму и покинул поле. Остаётся только гадать, насколько повреждение серьёзное. Во второй половине уже пошли голы. Баркола открыл счёт, замкнув прострел, но позже «Париж» отыгрался. Хозяева сравняли на 76-й, а на последних минутах забили победный в ворота Сафонова.

Монегаски во всей красе. В предыдущем туре лишились шансов на Лигу чемпионов, а в этом — потерпели унизительное поражение во встрече со «Страсбургом» и, возможно, останутся без еврокубков в следующем сезоне. «Монако» вёл на выезде со счётом 4:1 к 55-й минуте, а в итоге уступил 4:5! Главными героями у хозяев стали Хулио Энсисо (три голевые передачи) и Диегу Морейра (1+2). Теперь монегаскам надо надеяться на победу «Ланса» в Кубке Франции, чтобы попасть хотя бы в Лигу конференций.

«Лион» разгромно проиграл «Лансу», однако сохранил место в ЛЧ — спасибо победе «Марселя». Нельзя сказать, что счёт по игре: у хозяев было много опасных моментов, по xG они наиграли на два мяча, но не свезло. У «Ланса» дубль оформил Уэсли Саид, у Флорьяна Товена – 1+1. Впереди у команды финал Кубка Франции с «Ниццей».

Одной строкой