Европейский футбол, обзор матчей 15-17 мая 2026: АПЛ, Ла Лига, Кубок Англии, Серия А, Ливерпуль, МЮ, ПСЖ, Челси — Манчестер Сити

Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Главное в еврофутболе 15-17 мая
«Монако» выигрывал 4:1, но уступил! Варди тащит в Серии А, «Сити» взял трофей, а Гризманн попрощался с Мадридом.

Европейский сезон подходит к концу! В некоторых чемпионатах только что сыграли последние туры, а где-то провели финал национального Кубка. Обо всём расскажем в дайджесте!

Англия: финал Кубка Англии, Фернандеш повторил рекорд АПЛ

«Сандерленд» одолел «Эвертон» (3:1) и может запрыгнуть в еврокубки. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брентфордом», а «Брайтон» уступил «Лидсу» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«Астон Вилла» обеспечила себе место в Лиге чемпионов. Пока вся атакующая линия бирмингемцев пугала Мамардашвили опасными ударами, у мерсисайдцев отдувался один лишь ван Дейк — защитник дважды забил после розыгрыша стандартов. Оба раза ему ассистировал Собослаи, но венгру трудно занести этот матч в актив. Всё же Доминик «привёз» второй гол в свои ворота, внезапно поскользнувшись у своей штрафной. Поражение снова подсветило очевидные проблемы «Ливерпуля» со стандартами, обороной, атакой… В общем, проблемы у мерсисайдцев везде.

Сегодня раскромсали «Ливерпуль»
Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

Странно предполагать, что победа в финале Кубка Англии помогла бы Макфарлейну сохранить должность главного тренера, но «Челси» и так был далёк от триумфа. Что логично, учитывая, что вингерами у лондонцев выступили Кукурелья и Гюсто. «Синие» не раз подходил к воротам Траффорда, однако не хватало обострений. Единственная надежда была на Санчеса, который вышел на поле в шлеме Петра Чеха, но на 72-й Семеньо ударом пяткой пробил испанца. Пеп теперь может гордиться 20-м трофеем с «Манчестер Сити».

Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Шоу – 5'     1:1 Морато – 53'     2:1 Кунья – 55'     3:1 Мбемо – 76'     3:2 Гиббс-Уайт – 78'    

У большинства команд в целом не осталось турнирной мотивации: «МЮ» гарантировал себе место в ЛЧ, а «Ноттингем Форест» точно не вылетит в Чемпионшип. Поэтому разбаловали зрителей голами. 20-й ассист от Фернандеша не только помог «Юнайтед» урвать победу, но и позволил португальцу повторить рекорд по количеству голевых передач за сезон. На следующей неделе сыграют ещё один тур, есть шанс обойти Де Брёйне и Анри.

Бруну — в одном ряду с великими! До грандиозного рекорда АПЛ остался всего шаг
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Вольтемаде – 15'     2:0 Осула – 19'     3:0 Осула – 65'     3:1 Кастельянос – 69'    
ФК «Вест Хэм»

«Ньюкасл» очнулся под конец сезона, но точно пропустит еврокубки. Зато наконец-то забил Ник Вольтемаде — у него вообще не было голов в АПЛ с декабря. Потом дублем отметился Осула, а сил «Вест Хэма» хватило лишь на один гол. Если «Тоттенхэм» обыграет «Челси» во вторник, «молотобойцы» официально вылетят в Чемпионшип. И встретятся там с заклятыми соперниками из «Миллуолла».

Испания: рекорд «Барселоны», проводы Гризманна

«Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а «Вильярреал» продолжает серию поражений — теперь уступил «Райо Вальекано» (0:2).

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 4
Валенсия
Валенсия
1:0 Муньос – 3'     1:1 Герра – 8'     1:2 Дуро – 22'     2:2 Таррега – 60'     3:2 Оускарссон – 63'     3:3 Родригес – 89'     3:4 Герра – 90+3'    
Удаления: нет / Джёмерт – 70'
«Реал Сосьедад»

Захарян вышел в старте «Сосьедада» впервые с февраля. Сыграл неплохо: получил оценку 6,7 от WhoScored и запустил первую голевую атаку басков. Но был заменён на 57-й минуте и не помог удержать победу. Баски забили первыми, однако вскоре пропустили два мяча. Во втором тайме за три минуты вернули победный счёт, а на 70-й Джёмерт из «Валенсии» получил красную. Правда, вместо того чтобы развалиться, валенсийцы вырвали победу на последних минутах!

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 15'    

«Реал» продлил беспроигрышную серию на «Рамон Санчес Писхуан» — забирает очки уже седьмой матч подряд. Единственный мяч забил Винисиус, но была вероятность, что его отменят — в рамках эпизода Мбаппе попал по лицу Кармоне, однако судья нарушения не усмотрел. Килиан упустил море шансов увеличить преимущество, но мешали подкаты чужих защитников либо офсайды.

Винисиус зарешал за «Реал». Но даже с его голом «Севилье» повезло в борьбе за выживание!
Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Лукман – 21'    
ФК «Жирона»

Несмотря на поражение, «Севилья» точно не вылетит из Ла Лиги. Стоит поблагодарить Диего Симеоне, который обыграл «Жирону». Там тоже ограничились одним голом — его забил Лукман с передачи Гризманна. Для Антуана это последний матч на «Метрополитано». Француза ярко проводили в США: у стадиона открыли парикмахерскую, где болельщики могли повторить причёску Антуана, а после матча на экране стадиона показали нарезку лучших моментов из карьеры легенды. Гризманн не сдержал слёз, как и многие присутствующие на стадионе.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28'     2:0 Рафинья – 62'     2:1 Иско – 69'     3:1 Канселу – 74'    

Каталонцы уже точно не повторят рекорд Ла Лиги по количеству очков за сезон, зато стали первой командой в истории турнира (в эпоху 38 туров), которая одержала победы во всех домашних матчах. Хозяева огорчили «Бетис», который недавно вышел в Лигу чемпионов. Постарались Рафинья и Канселу — гол Иско с пенальти на 69-й не помог удержать интригу. «Барса», кстати, тоже проводила звезду: Роберт Левандовски точно уходит, вопрос лишь куда.

Хитрейший штрафной Рафиньи! «Барса» набрала 94 очка и трогательно простилась с Левандовски
У зоны вылета всё ещё неспокойно. Таблица Ла Лиги

Италия: провал «Ювентуса», жаркое римское дерби

«Аталанта» проиграла «Болонье» (0:1), а гол Джейми Варди в ворота «Удинезе» оставляет «Кремонезе» шансы на спасение (1:0). Сейчас команда на 18-й строчке, но ещё может обогнать «Лечче» в последнем туре.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Манчини – 40'     2:0 Манчини – 66'    
Удаления: Франса – 71' / Ровелла – 71'
ФК «Рома»

«Рома» наказала «Лацио» двумя голами Манчини после угловых. Не обошлось и без грубости: Ровелла и Франса поругались друг с другом – чуть не дошло до рукоприкладства. Обоих утихомирили красными карточками. Сарри после матча посчитал, что «Лацио» проиграл из-за раннего (в 13:00 мск) начала встречи: «Эти люди даже травы не видели».

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
0 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 21'     0:2 Ррахмани – 27'     0:3 Хойлунд – 90+2'    

Будничная победа «Наполи». «Пиза» давно вылетела из Серии А, а неаполитанцам надо было гарантировать себе место в ЛЧ. Получилось: Мактоминей забил после классной комбинации в касание, Ррахмани отметился с углового, а Хойлунд в прыжке замкнул передачу Маццокки. Датчанин на 99% останется в Неаполе: инсайдеры пишут, что клуб выкупит форварда у «МЮ» за € 44 млн.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Нкунку – 51'     0:2 Атекаме – 81'     1:2 Васкес – 87'    
ФК «Милан»

«Милан» в шаге от выхода в ЛЧ. Во втором тайме Нкунку заработал и реализовал пенальти, потом дальним ударом отметился защитник Атекаме. Чуть позже «Дженоа» добавил валидола, сделав отставание минимальным на 87-й минуте. Но пронесло. Команда Макса Аллегри на третьем месте – в следующем туре надо обыгрывать «Кальяри» и не оглядываться на конкурентов.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Ндур – 34'     0:2 Мандрагора – 83'    
Удаления: нет / Раньери – 73'
ФК «Ювентус»

А вот кому не помешает помощь конкурентов, так это «Ювентусу». Туринцы накопили 26 ударов по воротам «Фиорентины», но ни разу не забили легально (был отменённый гол Влаховича). А вот гости закатили два мяча. Интересная статистика: 16 голов из 35 пришли после первого попадания соперников в створ ворот «Юве». Матч с «Фиорентиной» не стал исключением. Туринцы после поражения упали с третьего места на шестое.

Италия — Серия А . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
1:0 Эдмундссон – 47'     1:1 Боуи – 90+1'    

«Интер» расслабленно катает последние матчи и свысока наблюдает за возней в зоне еврокубков. Миланцы позволили себе потерять очки с «Вероной»: сначала открыли счёт после автогола, но в компенсированное время Боуи расправился с Аугусто у штрафной и сравнял.

Германия: «Штутгарт» попал в ЛЧ, «Вольфсбург» сыграет в стыках

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10'     2:0 Кейн – 13'     2:1 Эль-Мала – 18'     3:1 Бишоф – 22'     4:1 Кейн – 69'     5:1 Джексон – 83'    
ФК «Бавария»

Мюнхенцы эффектно закрыли сезон: хет-трик Кейна, гол от молодых Бишофа и Карла, а под занавес отличился Джексон. Сенегалец здорово попрощался с «Баварией»: клуб точно не активирует опцию выкупа – форвард вернётся в «Челси». Зато он помог команде обновить рекорд по количеству голов в Бундеслиге: завершили сезон со 122 забитыми мячами. Больше в европейском футболе забивал только «Торино»-1947/1948. У них 125 голов, но итальянцы сыграли на шесть матчей больше.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 60'     0:2 Коуто – 90+5'    

Дортмундцы тоже завершили сезон на позитивной ноте. «Боруссии» не повезло забить всего два мяча, хозяева наиграли на разгромное поражение. Спонсорами победы стали Гирасси и защитник Коуто. Серу головой вонзил свой 17-й гол в Бундеслиге, а бразилец завершил контратаку в компенсированное время.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
1 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Кульеракис – 37'     1:1 Сисей – 57'     1:2 Василь – 64'     1:3 Пейчинович – 80'    
ФК «Вольфсбург»

«Вольфсбург» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, но сыграет в стыковых матчах. Помогла победа во встрече с «Санкт-Паули», который отправляется на понижение. На следующей неделе «волки» встретятся с «Падерборном», с которым будут сражаться за место в Первой Бундеслиге.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
4 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Болин – 14'     2:0 Табакович – 23'     3:0 Дикс – 81'     4:0 Хак – 90+1'    
Удаления: нет / Лемперле – 46'
Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Андрес – 10'     0:2 Нартей – 45+4'     1:2 Буркардт – 72'     2:2 Буркардт – 90+2'    
ФК «Штутгарт»

«Хоффенхайм» «слил» выход в Лигу чемпионов: остался в меньшинстве после 46-й минуты, пропустил четыре безответных мяча и проиграл гладбахской «Боруссии». А ведь мог попасть в топ-4, так как в параллельном матче «Штутгарт» потерял очки с «Айнтрахтом». Хотя после первого тайма вёл 2:0, однако во второй половине дважды пропустил с пенальти. Несмотря на камбэк, тренер франкфуртцев Альберт Риера покинет свой пост.

Чуда «Байера» не случилось — он мимо Лиги чемпионов! Как закончилась Бундеслига
Итоговые места в Германии. Таблица Бундеслиги

Франция: эпичное поражение «Монако», дикие французские фанаты

Французские болельщики свихнулись в последнем туре Лиги 1. Фанаты «Ниццы» выбежали на поле бить футболистов после ничьей с «Метцем» и попадания команды в зону стыков — игроки оперативно скрылись в подтрибунке. А вот матч «Нанта» с «Тулузой» вообще не доиграли (0:0): в первом тайме болельщики хозяев напали даже на тренера Вахида Халилходжича. «Марсель» победил «Ренн» (3:1) и оставил последних без Лиги чемпионов.

Дичь в чемпионате Франции. Фанаты выбежали на поле и напали на своего 74-летнего тренера
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

В первом тайме произошло страшное: Дембеле получил мышечную травму и покинул поле. Остаётся только гадать, насколько повреждение серьёзное. Во второй половине уже пошли голы. Баркола открыл счёт, замкнув прострел, но позже «Париж» отыгрался. Хозяева сравняли на 76-й, а на последних минутах забили победный в ворота Сафонова.

Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
5 : 4
Монако
Монако
0:1 Камара – 10'     1:1 Годо – 34'     1:2 Камара – 42'     1:3 Фати – 45+2'     1:4 Дукуре – 55'     2:4 Морейра – 58'     3:4 Нанаси – 61'     4:4 Нанаси – 72'     5:4 Годо – 84'    
ФК «Монако»

Монегаски во всей красе. В предыдущем туре лишились шансов на Лигу чемпионов, а в этом — потерпели унизительное поражение во встрече со «Страсбургом» и, возможно, останутся без еврокубков в следующем сезоне. «Монако» вёл на выезде со счётом 4:1 к 55-й минуте, а в итоге уступил 4:5! Главными героями у хозяев стали Хулио Энсисо (три голевые передачи) и Диегу Морейра (1+2). Теперь монегаскам надо надеяться на победу «Ланса» в Кубке Франции, чтобы попасть хотя бы в Лигу конференций.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 4
Ланс
Ланс
0:1 Саид – 20'     0:2 Саид – 32'     0:3 Сотока – 45+1'     0:4 Товен – 53'    

«Лион» разгромно проиграл «Лансу», однако сохранил место в ЛЧ — спасибо победе «Марселя». Нельзя сказать, что счёт по игре: у хозяев было много опасных моментов, по xG они наиграли на два мяча, но не свезло. У «Ланса» дубль оформил Уэсли Саид, у Флорьяна Товена – 1+1. Впереди у команды финал Кубка Франции с «Ниццей».

Итоговые места во Франции. Таблица Лиги 1

Одной строкой

  • «Бенфика» обыграла «Эшторил» (3:1) и закончила чемпионат без поражений (единственной в Европе). Но осталась без Лиги чемпионов, так как заняла лишь третье место.
  • В Нидерландах очень весело. Во-первых, «Аякс» сыграл вничью с «Херенвеном» (0:0) и закончил чемпионат на пятом месте. Амстердамцы остались без ЛЧ. Во-вторых, сын Рональда Кумана забил «Волендаму» с пенальти на 89-й минуте и оставил «Телстар» в высшем дивизионе (2:1). Самое дикое, что Куман-младший… вратарь! В-третьих, НЕК впервые попал в квалификацию Лиги чемпионов, помогла победа во встрече с «Гоу Эхед Иглс» (2:1).
  • В Шотландии решилась судьба чемпионства. «Селтик» одержал волевую победу в матче с «Хартсом» (3:1) и завоевал очередное золото. Хотя после игры пошли разговоры, что результат могут аннулировать, поскольку болельщики хозяев выбежали праздновать на поле до финального свистка. Но в отчёте судья указал, что это случилось после окончания матча.
  • Закончим Германией. «Эльверсберг» вышел в Бундеслигу. Клуб из одноимённого города за 119 лет своего существования ни разу не играл в высшем дивизионе. В самом Эльверсберге живёт 13 тысяч человек, а стадион вмещает 10 тысяч зрителей.
