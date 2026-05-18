3 главных возрождения сезона РПЛ

Чуть ли не любимое занятие российской футбольной общественности – клеймить игроков. Не забиваешь несколько месяцев – тебя уже списывают. Выпадаешь из состава – ищут клуб, куда ты перейдёшь в ближайшее трансферное окно. В этом нет ничего хорошего или плохого. И нередко эксперты и журналисты оказываются правы в своих рассуждениях о будущем тех или иных игроков и тренеров.

Но порой нас всё ещё способны удивить. И этот сезон (пусть и в основном весенняя часть) подтвердил, что в статусе некоторых игроков мы серьёзно ошибались. Они смогли перезапустить себя и собственные перспективы, неожиданно став лидерами. А один из них даже принёс своей команде титул.

Александр Соболев: от запасного до «плохого мальчика», который стал забивать

Вы же помните, что было летом 2024 года? Александр Соболев открыто игнорировал будущее в «Спартаке» и всеми силами стремился в «Зенит». Трансфер состоялся в конце августа, а чуть ли не в первом интервью нападающий заявил, что перешёл в клуб ради завоевания трофеев. В первом сезоне всё закончилось плохо. Семак давал игроку кучу шансов, но всё завершилось четырьмя голами в 23 матчах. Проигранная конкуренция Лусиано (стал лучшим бомбардиром команды с 10 голами) и Кассьерре.

В осенней части РПЛ сезона-2025/2026 – только семь выходов в стартовом составе и три гола. Да, регулярные появления на замену, однако статистика совсем не вау. Но всё изменилось после зимнего перерыва. Клуб обменял Лусиано на Дивеева и продал Кассьерру. Прогнозировалось, что основным станет новичок Джон Дуран – он же оказался в старте в двух первых встречах с «Балтикой» (в том числе – на Кубок), однако в итоге место выгрыз Соболев. Забил калининградцам в Кубке, выдал речь про «плохого мальчика», а потом – серию из четырёх матчей подряд с голами.

Всего весной у Александра семь голов в РПЛ – лучший результат внутри команды. Дуран оказался на скамейке и так с неё и не поднялся. Семак признавал, что звёздный колумбиец проиграл честную конкуренцию. Очевидно, у тренера по-прежнему есть вопросы к некоторым действиям Соболева, которому порой не хватает мастерства в простых моментах, но главное – забитые мячи. Именно реализованный пенальти в игре с «Ростовом» принёс «Зениту» золото. А Соболеву – первый чемпионский титул в РПЛ.

Георгий Мелкадзе: от просмотра в «Ахмате» до статуса основного нападающего

Зимой 2024-го Мелкадзе разорвал контракт с «Сочи» и поехал на перезагрузку в Грузию. В РПЛ на тот момент он не забивал год. И сам признавался, что ему требовалась перезагрузка.

В клубе «Колхети-1913» Георгием часто затыкали дыры – он играл на флангах, в центре поля и через год решил вернуться. Причём на просмотр, а не для подписания контракта. «Ахмат» поверил в перспективу игрока. Мелкадзе помог клубу остаться в РПЛ, посидел на скамейке при Александре Сторожуке, но с приходом Станислава Черчесова стал безусловным игроком старта.

Георгий Мелкадзе нападающий «Ахмата» «За перезагрузкой я и поехал в грузинский «Колхети-1913». Хотя на тот момент меня приглашали и «Факел», и махачкалинское «Динамо». Но я отказался, хотя зарплату в этих двух клубах предлагали гораздо выше. Поехал в Грузию, перезагрузился. Хотя сейчас понимаю, что год там — это было много. Мне полгода хватило, чтобы всё понять. Тебе просто надо побывать там, где я тренировался, жил, ел… В таких условиях начинаешь по-другому ценить то, что у тебя было. Сейчас понимаю, где я и что. Если кто-то сейчас в «Ахмате» начинает жаловаться, я им говорю: «Если хотите, могу в Грузию вас отправить». Отвратительное поле, ужасные условия для футбола. Я сознательно себя отправил в школу жизни, чтобы бросить вызов самому себе. Убеждён, что это именно ментальная перестройка. Физически я не изменился, только постарел на год».

С 7-го тура Мелкадзе выходил в основе почти во всех матчах, когда был доступен. Исключение – игра 29-го тура с Махачкалой, которую он пропускал из-за перебора жёлтых. И в 30-м туре с «Сочи» остался в запасе. К тому моменту грозненцы уже решили все задачи, а лучший бомбардир команды явно заслужил отдых. У него семь голов и две результативные передачи в этом сезоне. Вызов в сборную России. Интересно, что это не первое место в команде. Больше результативных действий у Касинтуры (9+5) и Самородова (5+5). Однако важный момент: казахстанец набил статистику в основном в весенней части, анголец же проводит не первый сезон на таком уровне.

Главное же, что получил «Ахмат» от Мелкадзе – стабильного центрального нападающего. Что для нашей лиги, где с этим есть проблемы, уже хороший результат. При том что под россиянином сидит лучший бомбардир в истории грозненцев – Конате. Но Георгий спокойно посадил его на скамейку – и место в старте отдавать не собирается.

Роман Зобнин: запасной при Станковиче и основной у Карседо

Последний сезон, где мы говорили о Зобнине как об игроке основы «Спартака», закончился летом 2024-го. Тогда он провёл 22 матча, пропустив часть из-за травм, а 18 игр начинал в стартовом составе. Однако со Станковичем не сложилось, при нём капитан команды превратился в игрока ротации. Только восемь выходов в основе в сезоне-2024/2025 и статус запасного «ветерана» осенью нынешнего.

Всё изменилось, когда главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. И вряд ли кто-то ожидал, что он настолько поверит в 32-летнего игрока. Уже в первом же матче весенней части Зобнин появился в основе, правда, на позиции левого защитника. Испанец не раз подчёркивал: роль Зобнина не столько футбольная, сколько лидерская. Он показывает остальным, что значит играть за «Спартак». В конце концов, он единственный из нынешнего состава, кто выигрывал чемпионство 2017 года.

И не сказать, что Зобнин кому-то уступал в футбольных компонентах: в 12 встречах он играл слева (бо́льшую часть матчей), справа в обороне и в центре поля. У Зобнина два гола и одна передача, 88% точных передач, под 60% выигранных единоборств. Неплохие цифры для игрока, которого не так давно списали?

