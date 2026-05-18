Чемпионы из «Зенита», лучший бомбардир или «Бэйл из ЦСКА». Кто лучший в 30-м туре РПЛ?

Сезон МИР Российской Премьер-Лиги – 2025/2026 подошёл к концу! «Зенит» стал чемпионом, «Краснодар» взял серебро, «Локо» впервые за пять лет оказался в топ-3, а «Пари НН» и «Сочи» отправились в Первую лигу. Но в 30-м туре (почти) все клубы рубились, чтобы решить свои задачи. И в прошедших матчах ярко себя проявила большая группа футболистов. Они и попали в наш традиционный рейтинг. А выбрать лучшего игрока 30-го тура предстоит именно вам!
Данил Круговой (ЦСКА)
ЦСКА в 30-м туре РПЛ разобрался с «Локомотивом» (3:1). А Круговой поучаствовал сразу в двух голах команды Дмитрия Игдисамова. В первом тайме он оформил ассист на Данилу Козлова, выдав перед этим шикарный проход. А уже в концовке Данил отличился сам: получил пас ещё на своей половине, промчался до штрафной и точно пробил с острого угла. Мощное выступление в стиле Бэйла! Также в прошедшем матче Круговой отдал два ключевых паса, нанёс четыре удара по воротам, совершил две обводки, а также сделал один перехват, три выноса и два возврата мяча.
Максим Витюгов («Крылья Советов»)
«Крылья Советов» в решающем матче разгромили соседей из «Акрона» – 4:1. Одним из главных героем команды Сергея Булатова стал полузащитник Максим Витюгов. Он оформил дубль в первом тайме, забив второй и третий мяч «Крыльев». В первом случае Витюгов завершил быструю атаку самарцев, во втором – подкараулил ошибку от Йонуца Неделчяру и тут же точно пробил по воротам. Благодаря этой победе самарцы финишировали на 11-м месте и избежали стыковых матчей.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Московское «Динамо» в 30-м туре обыграло в гостях «Балтику» (2:1). А Константин Тюкавин забил победный мяч команды во втором тайме. На 71-й минуте он выиграл борьбу у Бевеева после углового и расстрелял ворота калининградцев с близкого расстояния. Танк! Тюкавин завершил сезон с 10 голами: неплохой показатель после тяжёлой травмы крестообразных связок. А «Динамо» благодаря забитому мячу Константина финишировало на седьмом месте, всего на одно очко отстав от «Балтики».
Вячеслав Грулёв («Пари НН»)
«Пари НН» отправился в Первую лигу. В 30-м туре нижегородцы сыграли вничью с «Рубином» (2:2), а махачкалинское «Динамо» набрало одно очко со «Спартаком» (0:0). Однако команда Вадима Гаранина сражалась в Казани до конца. И при счёте 0:2 «Пари НН» совершил камбэк, а автором дубля стал именно Грулёв. На 61-й минуте он оказался первым на отскоке и здорово пробил из пределов штрафной. А чуть позже Вячеслав замкнул скидку от Олусегуна после углового. К несчастью для нижегородцев, усилий Грулёва не хватило для спасения. Но всё равно отмечаем перформанс форварда «Пари НН».
Игорь Дивеев («Зенит»)
Дивеев теперь точно не жалеет о зимнем трансфере из ЦСКА в «Зенит»! Защитник впервые в карьере стал чемпионом России. А в 30-м туре выдал качественную игру с «Ростовом». На счету Игоря шесть выносов мяча, пять (из семи) выигранных верховых единоборств и один ключевой пас. За весну «Зенит» пропустил всего семь мячей в 12 турах. И большая заслуга в этом принадлежит именно уверенной игре Дивеева.
Джон Кордоба («Краснодар»)
«Краснодар» в последнем матче сезона РПЛ разгромил «Оренбург» (3:0). Для золота этого не хватило, зато Кордоба официально стал лучшим бомбардиром чемпионата-2025/2026. С оренбуржцами Джон отметился голом и результативной передачей. На 63-й минуте колумбиец завершил быструю атаку «Краснодара» после паса от Жоау Батчи. А в концовке Кордоба ассистировал сам на Эдуарда Сперцяна. 33-летний форвард остановился на отметке в 17 голов и впервые выиграл «Золотую бутсу» РПЛ.
Руслан Безруков («Рубин»)
«Рубин» в 30-м туре сыграл вничью с «Пари НН» (2:2). Но что сделал Руслан Безруков! Нет сомнений, что полузащитник казанцев забил самый красивый гол заключительного игрового дня. На 15-й минуте Безруков технично принял мяч, на рывке ушёл от Сарфо и закрутил под перекладину в дальний угол! Это всего второй гол полузащитника в сезоне-2025/2026. И есть подозрение, что он может попасть в голосование на самый крутой мяч закончившегося чемпионата.
Денис Адамов («Зенит»)
Адамов с 5-го тура занял место в воротах «Зенита» и провёл полностью 26 матчей сезона. И в последней встрече помог петербуржцам стать чемпионами. Денис совершил четыре сейва и не позволил раздуться интриге. Особенно важный эпизод случился уже на 86-й минуте, когда вратарь «подчистил» после несогласованных действий с Нино.
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Один из лидеров ЦСКА выдал хорошую игру в дерби с «Локомотивом». Матвей не отметился результативными действиями, но всё равно круто помог команде. На его счету 87% точных передач, две обводки, два заработанных на себе фола, четыре отбора, один перехват, семь выносов и восемь (из 10) выигранных позиционных единоборств. В общем, Кисляк показал огромный объём полезной работы. Не всегда она бросается в глаза, но без неё успех команды попросту невозможен.
Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала)
Махачкалинское «Динамо» не позволило «Спартаку» (0:0) забить в Дагестане. Защита команды Вадима Евсеева сыграла на отличном уровне, а сильнее остальных выделялся Мохамед Аззи. В прошедшей встрече алжирец совершил четыре отбора, три перехвата, три выноса и четыре возврата мяча. А также правый защитник выиграл восемь (из 13) позиционных единоборств и два (из двух) – верховых. Более того, Аззи выдал три успешных обводки и отдал 75% точных передач. Очень сильный матч в исполнении 24-летнего футболиста.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Капитан «Краснодара» во встрече с «Оренбургом» (3:0) отметился голом на 88-й минуте. Сперцян откликнулся на передачу от Кордобы и пробил точно в левый нижний угол. Но не только забитый мяч отражает полезность Эдуарда. В игре с «Оренбургом» он отдал аж пять ключевых передач, 79% точных пасов, нанёс два удара по воротам и отметился одним отбором. Однако, к несчастью для «Краснодара», в этом сезоне удача отвернулась от них. Поэтому усилий Сперцяна и команды хватило лишь для серебра. А сам он остановился в шаге от нового рекорда РПЛ по голевым передачам за сезон (у него 16).
Александр Соболев («Зенит»)
Именно гол Соболева принёс «Зениту» победу над «Ростовом» (1:0). В первом тайме нападающий реализовал пенальти. Да, даже ничья принесла бы петербуржцам титул, но Александр позволил команде не нервничать в концовке. Да и для себя Соболев забил важнейший 10-й мяч в сезоне РПЛ. Всего же за 66 минут на поле форвард нанёс четыре удара (два – в створ). Однако самый важный случился на 14-й минуте.