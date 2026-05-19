Моуринью в «Реале» получит то, чего не было у Алонсо. Клуб больше не сидит на двух стульях

Флорентино Перес сделал выбор. Фабрицио Романо трубит: следующим тренером «Реала» станет Жозе Моуринью. Камбэк! Официально должны объявить по завершении сезона.

Перес не просто выбрал тренера. Он выбрал вектор. Есть выражение: лучше безобразно, зато – однообразно. Важно определиться, куда и как ты идёшь. Важно выбрать стул, на который ты усядешься. Пригласив Хаби Алонсо, Перес стул так и не выбрал. «Реал» пытался усидеть сразу на двух и рухнул, выдав второй кряду сезон без больших титулов.

С помощью Алонсо Перес хотел сделать «Реал» более системным, тактически современным и модным. И действительно – в последнем сезоне Карло Анчелотти ощущалось, что команде нужны новые идеи. Казалось, Алонсо – идеальный кандидат, чтобы их дать. И вроде бы вот он – тот самый вектор.

Однако клубом игроков «Реал» быть не перестал. Перес не захотел от этого отказываться, Алонсо не получил всей полноты власти. Возникли те самые два стула, между которыми мадридцы и расплачивались.

Жозе Моуринью – это понятный, конкретный вектор. «Реал» берёт не тренера. «Реал» берёт менеджера – «смотрящего» за командой звёзд. «Мадрид» остаётся клубом игроков. Это может нравиться, может не нравиться. Однако это выбор – конкретный и понятный. Нет тех самых двух стульев. Есть только один. Флорентино Перес выбрал его.

В 2010-х «Реал» прошёл по пути Моуринью – Анчелотти – Зинедин Зидан. Теперь – пошли в обратном порядке: Зидан – Анчи – и снова Моур. Между этими тремя возникали и другие тренеры, но ни один из них не стал значимой для мадридцев вехой.

Хаби Алонсо тоже не стал. Он всплывает в памяти в первую очередь потому, что был в клубе совсем недавно, это просто ещё не замылилось. Задержись он подольше, может, и стал бы той самой вехой. Однако случилось так, как случилось: Хаби отработал всего полсезона и толком не успел (или не смог) ничего сделать.

Жозе приходит большим боссом. Он будет главным по работе с людским ресурсом – очень звёздным, много думающим о себе и часто токсичным. Насколько глубоко португалец будет погружён в тактику – большой вопрос. В отличие от Алонсо, Моуринью вообще не про современные тактические тренды. Жозе наверняка и сам понимает, что устарел в этих делах.

В этой связи разумной выглядит идея оставить в тренерском штабе Альваро Арбелоа. Как минимум часть вопросов, связанных с тактикой и игрой команды, на себя может взять он. Другое дело, какие у Арбелоа отношения с футболистами после полугода работы в качестве и. о. главного тренера? Ближе к концу сезона конфликты обнажаются один за другим, всё указывает на то, что атмосфера в раздевалке ужасная. Непонятно, готова ли команда работать с Арбелоа дальше, готова ли адекватно его воспринимать.

Впрочем, тут как раз и может вмешаться Жозе. Всю карьеру он известен как человек, который в любой момент может устроить конфликт – с кем угодно. А в этой ситуации Моуринью может попробовать выступить миротворцем. Это ведь тоже про работу с людьми, про поиск компромисса. Именно для этого Жозе и зовут.

Идеальный компромиссный тренер – это, конечно, Карло Анчелотти. Возможно, Перес мечтал бы его вернуть – но уже поздно. Анчи в сборной Бразилии, готовится к чемпионату мира и недавно подписал новый контракт. Его ученик и идеологический последователь Зидан, похоже, тоже недоступен. Он ждёт сборную Франции, которая освободится после ЧМ.

Моуринью, пожалуй, никогда не ассоциировался с компромиссом, как Анчелотти или даже как Зидан. Однако по стилю работы современный Жозе точно ближе к Анчи и Зизу, чем, например, к Хаби Алонсо. Моур идёт работать не с футболистами – в первую очередь он идёт работать с людьми. И это вполне укладывается в концепцию «Реала» как «клуба игроков». Приходит тренер, который не будет с этим спорить и не будет это ломать. Он будет работать с учётом этой клубной диковины.

При этом, если потребуется принять жёсткое решение – или жёсткие решения, нет сомнений, что Жозе это сделает. Проблем с этим у него не было никогда. Тактически он, может, и устарел, но резать по-живому способен, как раньше.

Однако тут важно, чтобы у тренера была «спина». «Спина» в виде главного босса – в виде президента. Для Алонсо Перес не стал «спиной». Он мог поддерживать Хаби активнее, особенно в переломный момент – на стыке 2025 и 2026 годов. Но в итоге Флорентино сделал выбор не в пользу Алонсо, и тренер ушёл.

Когда Моуринью работал в «Реале» в первый раз (2010-2013), было всякое. Были конфликты, команда так и не выиграла Лигу чемпионов – а именно это было главной целью. И тем не менее у Моуринью и Переса сохранились отличные отношения. Всё то время, что Жозе был вне «Реала», Перес комплиментарно (а иногда – восторженно) отзывался о нём, а он – о Пересе.

Когда речь заходит о «клубе игроков», когда так много завязано на личностях, личные отношения чрезвычайно важны. Это касается и отношений «игроки-тренер», и отношений «тренер-президент». Наладит ли Моур нужный контакт с футболистами, покажет жизнь. Но нужный контакт с президентом, кажется, у него уже есть.

Может быть, со временем этот контакт рассыплется – лодка разобьётся о быт. Однако сейчас, на момент прихода Жозе в клуб, их союз с Пересом выглядит прочным. Есть основания полагать, что у Моуринью есть «спина» и Перес обеспечит ему поддержку. Это может касаться и трансферов, и решения каких-то конфликтов тренера с игроками, которые вполне могут происходить.

«Реал» уже наловчился по второму разу заводить тренеров в одну реку. Первым попробовал Зидан. Взять три ЛЧ подряд, как в первый заход, после возвращения не получилось. Но и провалом камбэк Зизу точно не назвать. Он пополнил клубный музей ещё одним трофеем Ла Лиги и Суперкубком Испании. Камбэк Анчелотти получился шедевральным. Казалось, возвращая Карло, «Реал» делает шаг назад и рискует увязнуть в прошлом. Итальянец приходил совсем не на пике карьеры, он ехал после «Эвертона». А в итоге – плюс две Лиги чемпионов, две Ла Лиги и ещё несколько трофеев. Маэстро!

Моуринью тоже возвращается в «Реал» совсем не в прайме. Его последний трофей датирован 2022 годом – тогда с «Ромой» он выиграл Лигу конференций. Да, оформил хет-трик из еврокубков, даже увековечил его на предплечье. Однако всё же ЛК – это третий по значимости турнир. Да и прошло с той победы уже четыре года.

После «Ромы» случились «Фенербахче» и «Бенфика», где с трофеями тоже голяк. А до «Ромы» был «Тоттенхэм». Там долгое время и без Жозе с кубками складывалось не очень – и Моур не сумел это переломить.

Если на пике карьеры Жозе ассоциировался с победами и титулами, то в последние годы он стал королём неустоек. С одной стороны – король! С другой – неустойки ведь возникают не просто так. Жозе часто увольняют. Причём из клубов, которые, при всём уважении, нельзя отнести к «первой категории».

И тем не менее Моура возвращает «Реал». Возвращает в тяжёлый момент, когда надо оттолкнуться ото дна. И Жозе тоже это надо, в этом смысле им с «Реалом» на 100% по пути. Риск? Конечно! Будет ли успех? Кто бы знал.

Зато точно будет шоу. Без него Моуринью просто не может. Так что запасаемся попкорном!