Карпин вызвал в Россию 18-летнего игрока «МЮ»! Ибрагимов — мимо сборной Англии?

Валерий Карпин продолжает удивлять, вызывая в сборную игроков, которых болельщики, эксперты и журналисты не ждут в национальной команде. Теперь в состав на ближайшие товарищеские матчи в мае-июне с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго попал Амир Ибрагимов. 18-летний полузащитник – абсолютный ноунейм для России! Пусть и представляет топ-клуб Европы – «Манчестер Юнайтед». Знакомимся с возможным дебютантом нашей сборной.

Кто такой Амир Ибрагимов и как он попал в Англию

Ибрагимов – из Дагестана, он родился в Буйнакске. Амир – атакующий игрок, может закрыть позиции центрального полузащитника, а также левого или правого вингера. В 2017 году семья Ибрагимова переехала в Англию, когда мальчику было девять лет. Кстати, у Амира есть три брата. Младшие – Гази и Мухаммад – также тренируются в системе «Манчестер Юнайтед», а старший – Ибрагим – боец ММА.

«У меня была мечта с молодости – побывать в Европе, посмотреть, как там люди живут, – говорил о причинах переезда в Англию отец Ибрагимова Черем в интервью Нобелю Арустамяну. – Многие мои друзья уехали: кто-то – в Германию, кто-то – во Францию, в Англию. У меня в 1990-е это не получилось. Но друзья своими рассказами о жизни в Европе мотивировали на переезд. Однажды я разговорился с другом, жившим в Англии. Сказал, что хочу дать детям хорошее образование, развитие в спорте. Друг пообещал помочь. Так всё закрутилось. Жена не верила, что это всерьёз. И когда мы с ней приехали в Англию, посмотрели друг на друга: «Где мы находимся?» Это было как сон».

Когда Ибрагимовы перебрались в Шеффилд, дети не говорили на английском. Некоторое время ушло на адаптацию к новой жизни. Амир пошёл в школу и только тогда стал заниматься футболом. Оказалось, у него есть талант. Вскоре Ибрагимов отправился на просмотр в «Шеффилд Юнайтед» и приглянулся тренерам. В этом клубе будущий игрок сборной России тренировался с 2019 по 2021 год. Затем воспользовался возможностью переехать в Манчестер, который находится в 60 км от Шеффилда. А в апреле 2025-го Амир подписал первый профессиональный контракт с «МЮ».

Амир Ибрагимов полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Когда меня подписал «Манчестер Юнайтед», я играл в нападении как девятый номер. Забивал много голов. Потом я играл слева и справа. Не люблю долго находиться без мяча, ждать, пока он дойдёт до меня. Люблю опускаться в глубину, получать мяч и идти с ним вперёд. Поэтому меня поставили в полузащиту — на позицию под нападающим. Сказали, что я похож на Руни: агрессивный, беру мяч и забиваю голы».



Как Ибрагимов заиграл в Англии и пробился в местную сборную

Ибрагимов выделялся в юношеской команде «Манчестер Юнайтед» – был капитаном, выигрывал трофеи, забивал решающие голы. Амира стали привлекать к тренировкам старших возрастов, и уже в 15 лет он начал играть за команду U18. В сезоне-2022/2023 провёл пять матчей в Премьер-лиге для 18-летних игроков. В результате на Ибрагимова обратили внимание тренеры сборной Англии U15, за которую полузащитник дебютировал в феврале 2023-го.

«Эмоции от матчей за английскую сборную были нереальные, – признавался Амир в интервью Арустамяну. – Ведь в неё приглашаются лучшие игроки страны».

На следующий год Ибрагимов играл уже за сборную Англии U16. Забил победный гол в товарищеской встрече с Италией (2:1) спустя восемь минут после выхода на замену и после этого попал в основу на матч с Бельгией. Впрочем, случилось и неприятное для Амира событие – в национальной команде он получил травму.

Амир Ибрагимов в сборной Англии Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2022-м Ибрагимов заставил говорить о себе нетривиальным поступком на футбольном поле. В матче с «Тоттенхэмом» судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед», и Амир не стал забивать. Подойдя к «точке», просто тихонько покатил мяч вратарю соперника.

«Это было бы нечестно, – объяснил свой поступок Ибрагимов. – Я так не делаю, поэтому проявил фэйр-плей. Мы уже выигрывали матч, а я был уверен, что ещё как-нибудь забью гол».

В сезоне-2023/2024 Ибрагимов завоевал с «Манчестер Юнайтед» чемпионский титул Премьер-лиги U18. Осенью 2024-го сыграл в Юношеской лиге УЕФА. Всего за эту команду провёл 46 встреч, забил 12 голов и сделал 11 голевых передач. Кроме того, Амир дебютировал за молодёжку манкунианцев – команду U21. А к тренировкам основы «МЮ» Ибрагимова начали привлекать ещё при Рубене Амориме. Там россиянин подружился с Бруну Фернандешем.

По словам Амира, он ставит себе цель уже в нынешнем году дебютировать за первую команду «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне Ибрагимов – капитан «МЮ» U18. Но сыграл также один матч за молодёжку, причём здорово использовал свой шанс: вышел на замену и забил победный гол в ворота «Манчестер Сити».

Сможет ли Амир играть за Англию после дебюта в сборной России?

Отец Ибрагимова говорил, что хотел бы, чтобы Амира пригласили в сборную России. Это случилось уже в 2026-м – до дебюта полузащитника за первую команду «Манчестер Юнайтед». Семья игрока поддерживала контакты с РФС. Ещё в октябре 2025-го стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. По словам Карпина, причина вызова 18-летнего игрока – желание познакомиться с футболистом, «про которого мало кто знает и которого мало кто видел».

Впрочем, возможный дебют за национальную команду России не означает, что в будущем Ибрагимов не сможет выступать за сборную Англии, если станет звездой «МЮ» или другого клуба АПЛ.

Амир Ибрагимов в «Манчестер Юнайтед» Фото: Ash Donelon/MGetty Images

Юрист Михаил Прокопец рассказал «Чемпионату» о деталях смены спортивного гражданства футболистом: «Выход на поле за сборную России в товарищеском матче не препятствует Ибрагимову выступать за сборную Англии в будущем. Как мы понимаем из открытых источников, на сегодняшний день Амир может выступать за обе национальные команды. Так, футболист родился в России (основание играть за российскую сборную) и при этом уже прожил более пяти лет в Англии (основание выступать за английскую сборную).

В 2023 и 2024 годах Ибрагимов уже выходил на поле за юношеские сборные Англии. Это не препятствует вызову во взрослую сборную России. В свою очередь, товарищеские матчи на взрослом уровне не являются «матчами в официальных соревнованиях», если выражаться терминологией ФИФА. Соответственно, участие в товарищеских матчах за сборную России даже не потребует формальной процедуры смены спортивного гражданства в ФИФА, если Ибрагимов получит вызов в сборную Англии.

Это нужно отличать от теоретической ситуации, если Амир выйдет на поле за любую сборную России в официальном матче (Евро, ЧМ, отборы к ним). В таком случае, если футболист захочет потом выступать за сборную Англии, ему нужно будет менять спортивное гражданство через обращение в ФИФА».