«Говорить о незаслуженности золота «Зенита» — некомпетентно». Итоги сезона РПЛ от Генича

Сезон МИР Российской Премьер-Лиги подошёл к концу. А обсудить итоги 30-го тура и всего чемпионата в подкаст «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» пришёл комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским также поговорили о потенциальной борьбе «Спартака» за чемпионство, новом тренере ЦСКА и переходе Алексея Батракова в «ПСЖ».

О 30-м туре РПЛ

— Есть ли ощущение, что последний тур разочаровал? Есть. Я ждал большего огня. Я всё время подгонял интригу. Например, как здорово было бы забить сейчас «Спартаку» и посмотреть на реакцию «Пари НН». При счёте 2:2 они должны были бросить всё, нестись вперёд и забивать. Как-то всё слишком буднично, банально. Ожидаемый быстрый гол «Зенита» и спокойная концовка после удаления Чистякова. «Краснодар» в конце будто бы искал варианты, чтобы Сперцян стал рекордсменом по голевым передачам. Он в итоге записал на себя голевое действие, но как автор забитого мяча.

Я не увидел какой-то прыти от «Локомотива» в борьбе за третье место. И никакой агрессии от «Спартака», что им надо взять бронзу и подавить всеми силами махачкалинское «Динамо». Самые огненные отрезки – первый тайм в Самаре и дубль Грулёва с «Рубином».

О чемпионской интриге перед последним туром

— Я условно верил. Насаждал себе в фантазиях: а вдруг. Читал комментарии игроков «Ростова», что за них будет болеть вся страна, весь юг и что они должны в последнем матче. Но всё это слова. Может, в головах оно и было. «Ростов» был верен себе: масса длинных передач и борьбы, однако в ней очень уютно себя чувствует «Зенит». Команда пропустила меньше всех в чемпионате, и по весне это большая редкость. Нино и Дивеев сняли весь верх. А «Ростов», пропустив быстрый гол, будто смирился.

О заслуженности золота «Зенита»

— «Зенит» лидировал всего три тура, а последний стал чемпионским. Мне кажется, постоянно дышать в спину сопернику легче, чем идти наверху и не допускать осечек. В прошлом сезоне «Краснодар» не ошибся. Сейчас же им не стоит сетовать на нефарт. С «Динамо» они не забили, зато повезло со «Спартаком», «Ахматом», «Акрон» додавили во втором тайме, с «Балтикой» отыгрались в компенсированное время. Говорить о заслуженности или незаслуженности по итогам 30 туров – некомпетентно. Если команда набрала больше всего очков, меньше всех проиграла и пропустила… Но всё закономерно: они терпели, терпели, дождались ошибки конкурента и обошли его на финише.

«Зенит» — чемпион России — 2025/2026 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Об игроках «Зенита»

— У «Зенита» есть индивидуальное мастерство, неплохой уровень физической готовности, делающие разницу футболисты: я в восторге от Вендела, от Глушенкова в больших матчах, от Луиса Энрике. Соболев использовал свой шанс. И просто аплодисменты за Дивеева, который встал как влитой в центр защиты. У нас вообще нет центральных защитников в РПЛ, а «Зенит» забрал последнего. Причём сделал это, отдав неликвид и заплатив чуть-чуть.

Об ошибках ЦСКА в комплектовании защиты

— Надо иногда критиковать клубы за трансферную политику и стратегическое мышление. Год назад у ЦСКА была просто непроходимая оборона. Дивеев, Роша, Мойзес, Гаич и Акинфеев в хорошей форме. Это просто была «стена». Что осталось? Мойзес поругался с Челестини, травмировался, наудалялся. Слева надо возвращать Кругового, который всё грезит игрой в атаке.

В центре обороны пришли к весне с парой Лукин — Данилов. Классные перспективные ребята, но явно не Дивеев и Роша. Ну и Гаич не молодеет. Как к этому пришли в стратегически мыслящем ЦСКА? Может быть, слишком большая вера была в трансферы Жоао Виктора и Матеуса Рейса. И она сыграла против команды. Думали, те придут с европейским опытом и лидерскими качествами.

О разнице между «Краснодаром» и «Зенитом»

— «Краснодар» в общей сложности лидировал 24-25 туров. Если бы они стали чемпионами, то вопросов о заслуженности бы не возникло. Но «Краснодар» – из той категории команд, которые выигрывают «на жилах». Если они не будут выкладываться на 100%, то от них результат может уплыть. А «Зенит» вырывает победы, даже не играя в силу своего потенциала. Они могут выигрывать матчи и не прилагать максимум усилий. «Краснодар» же обязан выкладываться на 100%.

Игроки «Краснодара» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О будущем «Краснодара»

— У меня нет ощущения, что это команда-династия. Будто цикл прошёл и надо перезагружаться. Но с учётом короткого межсезонья и отъезда лидеров на чемпионат мира ещё нужно 10 раз подумать. Сперцян? Ему сложно будет уйти.

О следующем тренере ЦСКА

— Игдисамов пришёл, расставил игроков и на русском всё объяснил. Я смотрю на его речи в раздевалке, но там нет ничего такого. Игдисамов – отличный вариант в тренерский штаб. Пусть набирается опыта. Если есть эта «химия» с игроками – всегда может подойти и помочь. Если футболисту хочется поплакать и он боится подойти к главному, то он может обратиться к нему.

Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и ещё двумя паникёрами – очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА. Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры – Федотов и Николич. Они очень чётко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.

ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жёсткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рашида Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ. Он выстроит футбол в схеме 3-4-3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче.

О третьем месте «Локомотива»

— Галактионов выжал максимум из «Локомотива». Но проблема в том, что некоторые футболисты прямо закислились. Они сидят в «Локо» на неплохой зарплате в Москве. Наверняка на большее способны Сарвели, Салтыков. И, увы, не совсем хорошие трансферы вышли. Руденко и Бакаев – топ, Вера только в самой концовке набрал. Но что за трансфер Кристиана Рамиреса?

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»

— Почему я не верю в отъезд Батракова? Такие клубы, как «ПСЖ», мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика. В «ПСЖ» смотрят и думают: «Ничего себе, у него два года подряд 20+ баллов по системе «гол+пас». И отправляют какого-нибудь скаута. А тот приедет обратно и подумает: надо ли брать ещё одного парня из России? Есть точно такой же, только не за € 15 млн, а за € 7 млн. Ещё и из Чехии.

Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша (спортивного директора «ПСЖ». – Прим. «Чемпионата») взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в «ПСЖ»? Он бриллиантище, но я ещё не насмотрелся на его игру здесь. Если это будет «ПСЖ» – аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду. Но будто сейчас идёт манипуляция и наброс на «Локомотив», что сейчас Батракова заберут за € 16 млн. У меня ощущение, что нет никакого контакта.

О борьбе «Спартака» за золото в следующем сезоне

— «Спартак» добавится в чемпионскую гонку? Если будут так играть, то да. Но в нём никогда нельзя быть уверенным. Первые несколько месяцев «конфетно-букетный» период у каждого тренера. Первые полгода работы Карседо – аплодисменты. У «Спартака» сейчас наигрался состав, который, возможно, можно усилить новичками на позициях крайних защитников и форварда. Опасаюсь, что не дай бог случится что-то с Умяровым или Литвиновым – как бы не разбить баланс в игре. Это настоящая находка.

Руслан Литвинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карседо инвертирует крайних защитников в центр – это не новинка. Так делал Гвардиола, и многие повторяли. Просто нужны футболисты с необходимым арсеналом: Зобнин и Жедсон – игроки середины, они хорошо крутят головой и работают под давлением с мячом. Когда они оба убегают вперёд, то эту зону кто-то должен страховать. И Литвинов с Умяровым это очень грамотно делают. «Спартак» если и нарывается на контратаки, то гораздо реже.

У команды хороший подбор игроков. Но я бы ещё взял футболиста на фланг. Солари – очень нестабильный, хоть и хорошие цифры в сезоне. Маркиньос порой играет сам с собой. Плюс его постоянно меняют, будто он не вытягивает весь матч. Поэтому вингер с учётом ухода Бонгонда точно пригодился бы.

О Суперфинале Кубка России

— Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью.

Справедливо ли проводить финал в «Лужниках»? Справедливо. Есть главная арена страны. И не вчера стало известно, что матч пройдёт там. Два года назад был абсолютно ненужный для Москвы матч «Зенит» – «Балтика». Но играли же в «Лужниках», не перенесли никуда. Есть традиции. Если ввели это правило и все согласились.

О «Балтике»

— Полноценный результат – отличный. Шестое место – супер для «Балтики». Хороший сезон, немного смазанный весной. Да, травмы, не хватило ресурса. Плюс история с дисквалификацией Талалаева, потом и мяч уже не лез в ворота. Хотя футболисты делали то же самое.

Я общался с одним из руководителей клуба, который недавно тоже провёл неплохой сезон после выхода из Первой лиги в РПЛ. И он сказал, что нужно посмотреть на «Балтику» во втором сезоне. Первый год – эмоции, антураж на трибунах, мотивированные футболисты. А потом бац – всё рассеивается. У «Балтики» хороший спонсор, но есть ощущение, что Талалаев в межсезонье хотел бы другой вариант поймать. Он неоднократно говорил, что и в Калининграде можно сделать топ-команду. Но, мне кажется, прекрасно понимает, что это нереально.