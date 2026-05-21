«Зенит» — чемпион, но что будет с командой дальше? Сценарии перестройки состава летом

«Зенит» вернул себе чемпионский титул в сезон 100-летия. О справедливости можно спорить в комментариях, с другой стороны, вспомните древнюю мудрость: случайно можно выиграть матч. Или даже несколько, но трофеи – это про закономерность. Он, кстати, стал 11-м для клуба в чемпионатах России. Это рекорд. Достижение «Спартака» пало. В Петербурге будут ещё долго праздновать, но при этом уже давно думают о том, что дальше.

Цели по завоеванию новых титулов едва ли испарятся. А задача – вновь вернуть доминирование в чемпионате и Кубке России. И, конечно, быть готовыми к возвращению в европейские турниры, если это когда-нибудь случится.

Игроки «Зенита» празднуют чемпионство Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Кто уйдёт из «Зенита» летом?

В клубе не раз подчёркивали – там никого не держат. Раньше неприкасаемым был один игрок, которого не хотели отпускать ни при каком раскладе, – Дуглас Сантос. Сейчас же и он попал в обойму. В силу возраста и имеющейся замены в лице более молодого Романа Веги. Так что переговоры доступны по любому игроку. И зимний уход двух нападающих – Кассьерры и Лусиано – это только подтвердил.

Кто на грани сейчас? Первая фамилия очевидна – защитник Нино. После завоевания чемпионства его атаковали вопросами об уходе. Он отвечал в основном расплывчато, но всё-таки признался: вероятность есть. И сейчас он раздумывает над возвращением в Бразилию из-за болезни ребёнка. Ещё в апреле ESPN писал, что «Палмейрас» предложил «Зениту» € 15 млн за трансфер игрока, в то время как петербуржцы рассчитывали на € 20 млн. Так или иначе, если переход состоится, они получат большой профит, ведь в 2024-м за 29-летнего игрока заплатили € 5 млн «Флуминенсе».

Нино Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Другой кандидат на выход – Педро. Последний год по нему приходят конкретные предложения из разных стран. Точно известно про Саудовскую Аравию, Италию. Возможно, были и другие европейские страны. Зимой Педро подписал новый контракт с петербуржцами, что косвенно тоже намекает на готовящуюся продажу. Что мы знаем сейчас: бразилец провёл стабильную, но не выдающуюся весну – только две голевые передачи. Однако едва ли его будут оценивать по этой части сезона. Педро воспринимают как игрока молодёжных сборных Бразилии, который уже несколько лет играет на высоком уровне.

«Зенит» свою позицию обозначил: трансфер возможен за сумму около € 40 млн для Европы и € 50 млн+ – для Азии. О фиксированной сумме отступных не сообщалось, однако стороны наверняка достигли негласного соглашения по этому вопросу. «Зенит» немало сделал для развития Педро, и при выборе следующего шага он будет это учитывать. При этом после чемпионства он заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Однако многое наверняка будет зависеть от интереса к нему со стороны других команд.

Луис Энрике и Дуглас Сантос – две фамилии, которые стоит рассматривать отдельно. Особенно в контексте их вероятного участия в чемпионате мира. И многое будет зависеть от того, сколько они сыграют там и как себя проявят. Слухи об Энрике периодически появляются. Однако, по данным того же ESPN, «Зенит» готов отпустить его за сумму от € 40 млн. То есть понятная цель – отбить затраты на трансфер и часть зарплаты.

По поводу Дугласа такие цифры не фигурируют. Сам он вроде бы и не против остаться в «Зените» ещё, с другой стороны – у всего есть цикл. Он уже не так надёжен в обороне и при начале атаки. Так что в случае его искреннего желания и соответствующего оффера Дуглас тоже может уйти. Тем более он уже не считается россиянином в заявке, а нужно учитывать предстоящий лимит.

Ещё можно говорить о будущем Вендела, однако оно не определено. С другой стороны, в любой момент может появиться условный «Ботафого» и предложить около € 20 млн. Плюс, вероятно, покинут клуб те, кто мало играл в этом сезоне, – Арсен Адамов, Ярослав Михайлов и, возможно, Евгений Латышонок. О завершении карьеры недавно объявил Михаил Кержаков.

А кто вместо?

Скорее всего, первым трансфером на вход станет защитник «Балтики» Кевин Андраде. «Чемпионат» уже сообщал, что все детали сделки согласованы. Остались формальности, которые тоже будут улажены. И уже к первому сбору центральный защитник появится в расположении команды. Здесь всё очевидно, если мы подразумеваем уход Нино. «Зенит» отпускает сильнейшего центрального защитника команды и берёт на его смену одного из лучших игроков на этой позиции в лиге.

Кевин Андраде Фото: РИА Новости

Ещё один возможный новичок – Артём Карпукас из «Локомотива». Петербуржцы могут переманить его в качестве свободного агента. При этом сам игрок, чей контракт заканчивается в 2027-м, признавался, что не принял решения относительно своего будущего. Тем более есть параллельный интерес от «Краснодара». И приходить в «Зенит» в статусе игрока ротации – не лучшая история с точки зрения перспектив. А рассматривать ли его в качестве игрока основы – большой вопрос, если учитывать, что Барриос никуда не собирается. Как и, вероятно, Вендел. Так что здесь Карпукасу ещё предстоит сделать сложный выбор.

Также ходят аккуратные слухи о возможном переходе в «Зенит» Наира Тикнизяна. Два года назад история сломалась о финансовые запросы (хотя сторона игрока это опровергла), сейчас же он выступает за «Црвену Звезду» и публично не заявляет о желании вернуться в Россию. Другой момент – каким будет предложение. Если устраивающим, то всегда можно передумать.

Плюс действующие чемпионы точно пойдут за центральным нападающим. Не исключено, что за основным, ведь Соболев, несмотря на 10 голов в РПЛ, едва ли полностью устраивает штаб. Но, опять же, здесь многое зависит от доходов с продаж и предстоящего лимита. Вряд ли в клубе полностью отказались от попыток заполучить тех же Тюкавина или Воробьёва.

В общем, нас могут ждать как большой исход зарубежной силы и масштабное обновление, так и аккуратное внедрение новичков с минимальными потерями среди действующих игроков. И, похоже, «Зенит» готов к обоим сценариям.