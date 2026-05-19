Типичная победа «Арсенала», но как же простил судья. Чемпионство возможно уже сегодня!

Ещё один шаг «Арсенала» к чемпионскому титулу! В предпоследнем туре АПЛ команда Микеля Артеты одержала минимальную домашнюю победу над «Бёрнли». Отрыв от «Манчестер Сити» – пять очков при игре в запасе у конкурента, так что уже во вторник вечером «канониры» могут взять золото, если «горожане» не одолеют на выезде «Борнмут».

Досрочно вылетевший из АПЛ и шедший перед этим туром на 10-матчевой безвыигрышной серии соперник, казалось, не представлял большой угрозы для «Арсенала». Тем не менее «Бёрнли» начал лучше. В дебюте встречи гости заработали пару угловых, но разыграли их не так опасно, как это обычно делают «канониры». И всё-таки первыми нанесли удар.

Затем команда Артеты забрала мяч, которым при счёте 0:0 владела около 80% времени, однако долго раскачивалась. Только на исходе стартовой десятиминутки хозяева впервые пробили (конечно же, после стандарта – Габриэл с подбора). При атаках «Арсенала» центрфорварда Хаверца и Эдегора постоянно тянуло вправо, где они пытались завязывать комбинации с вингером Сакой и фланговым защитником Москерой. А на острие вместо немца в таких ситуациях мог оказаться кто угодно, даже левый защитник Калафьори.

Текст для тех, кто не любит команду Артеты: Как правильно ненавидеть «Арсенал»

Давление «Арсенала» росло с каждой минутой. Хаверц уничтожил свой первый голевой момент после углового. Троссард пролез в центр и зарядил в штангу из-за штрафной. Сака замыкал прострел, открывшись прямо перед воротами, но попал вместо мяча по ноге Пиреса. Артета вместе со всем стадионом требовал пенальти, а судья Тирни разобрался в эпизоде и не стал назначать 11-метровый. VAR его поддержал.

У «Бёрнли» почти не было ответных атак. Запомнился разве что контрвыпад «три в три», когда заведённый Ханнибал загубил редкий шанс, после чего ещё и на карточку присел. Гости немного недотерпели до конца тайма. Перед перерывом «Арсенал» забил очередной гол с углового. Сака идеально подал в нужную точку, а Хаверц прибежал во вратарскую, где собралась толпа, высоко выпрыгнул и переправил мяч в сетку головой. Голкипер «Бёрнли» Вайс растерялся на выходе.

Гол Кая Хаверца Фото: Julian Finney/Getty Images

После перерыва «Бёрнли» поднял линии, а «Арсенал» стал сушить игру как умеет. Но Эзе на 51-й минуте едва не доигрался с огнём, обрезав на своей половине поля. Контратаку гостей завершал опасным ударом Энтони. Вдобавок в этом эпизоде в штрафной хозяев свалился Флемминг – требовал пенальти. Рефери и ему не поверил. Кстати, лучший бомбардир «Бёрнли» очень неплохо двигался впереди, зачастую выигрывал первое касание после длинных передач, вот только нидерландцу не хватало поддержки из глубины.

В середине второго тайма случился самый спорный с точки зрения судейства эпизод. Хаверц прямой ногой въехал в голеностоп Угочукву. Тирни не удалил немца, но никто не удивился бы, если бы судья показал красную после подсказки со стороны VAR. Почему-то этого не произошло – Каю повезло закончить матч с жёлтой карточкой. Артета тут же поменял Хаверца на Дьёкереша. Угочукву тоже ушёл с поля. «Эмирейтс» выдохнул, а затем… посмеялся, когда с упавшего после единоборства Инкапье слетели шорты с трусами. Эквадорец явил миру свой голый зад, словно в какой-то американской комедии.

В концовке «Бёрнли» не хватило уже ни энергии, ни класса, чтобы устроить финальный штурм. «Арсенал», пусть и не разрывал соперника в переходных фазах, уверенно контролировал игру. Не давал зацепиться за свою половину. В результате лидер АПЛ победил аутсайдера, заработав всего 1,03 по xG. У гостей этот показатель оказался намного меньше – 0,21. Хозяева нанесли 13 ударов за матч (в створ – три) против пяти у «Бёрнли», который вообще не бил в створ.

В 38-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».