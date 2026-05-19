Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Вторая лига России — 2025/2026: Ленинградец уволил тренера Алексея Багу, причины, подробности, результаты, таблица, Шмарко

Самая неожиданная отставка за пределами РПЛ. Тренера убрали, хотя команда на первом месте!
Александр Симбирский
«Ленинградец» уволил тренера Алексея Багу
Комментарии
Алексей Бага теперь без работы. Что творит «Ленинградец»?

Если думаете, что после финиша МИР РПЛ и Лиги PARI вам нечего смотреть (АПЛ и еврокубки не в счёт), то вы просто не знаете о самом остросюжетном турнире – речь о LEON-Второй лиге. Самое неожиданное событие последних дней – отставка главного тренера «Ленинградца» Алексея Баги, чья команда лидирует в «Золоте» за пять туров до финиша.

Тут – все самые нужные детали для погружения в контекст:
Масштабное превью Второй лиги. Трансферы, итоги зимы, фавориты и ожидания на весну
Масштабное превью Второй лиги. Трансферы, итоги зимы, фавориты и ожидания на весну

Напомним, по итогам весеннего этапа станет известно, кто сыграет в Первой лиге вместо вылетевших «Черноморца», «Сокола» и «Чайки». У «Ленинградца» есть все шансы на повышение в классе, однако в последних турах у команды что-то сломалось.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Стремительный взлёт и резкое падение

Вернёмся в конец прошлого года. «Ленинградец» удивил и тогда – Алексея Багу оставили главным тренером после провального осеннего отрезка. Команда чуть не улетела в «Серебро» – «сгорела» 2:5 в матче с «Аланией» Спартака Гогниева, которая к тому моменту уже ни за что не боролась, и уцелела только благодаря «Тюмени», дома не справившейся с «Текстильщиком» Дмитрия Кириченко (1:1). А ведь перед представителями Ленинградской области ставилась задача попасть в топ-3 для последующего выхода в Первую лигу.

Игроки «Ленинградца»

Игроки «Ленинградца»

Фото: fc-leningradec.ru

В общем, Бага остался. Восьмикратный чемпион Беларуси с БАТЭ исправился за конфузы 2025-го. «Ленинградец» классно усилился зимой: пришли вратарь Денис Щербицкий (выигрывал титулы в БАТЭ вместе с Багой), центрдеф Тимофей Данилов («Динамо» Киров), крайний защитник Артём Гуца («Волга» Ульяновск), центрхавы Владислав Левин (2DROTS, экс-«Сочи» и «Арсенал») и Данила Емельянов («Челябинск»), вингер Матвей Першин («Динамо» СПб) и форвард Артемий Укомский («Шинник»).

Это состав под выход в Первую лигу. Собственно, команда и вклинилась в борьбу за первое место. Однако есть нюанс. «Ленинградец» показывал невзрачную игру и действовал от простого – без ставки на прессинг или контроль мяча. Команда идёт третьей в «Золоте» по количеству голов (16), но занимает лишь шестое место по количеству голевых моментов (55) и седьмое – по ударам по воротам (136).

Четвёртые – по входам на чужую половину (819), пятые – по проникновениям в финальную треть (345), пятые – в штрафную (202). Седьмые – по ожидаемым голам (17,31 xG) и лишь четвёртые по надёжности обороны (16,2 xGA). Показатели – довольно средние.

А что там в Первой лиге?
«Родина» «сожрала» «Факел», а «Черноморец» — на грани вымирания. Разбор финиша Первой лиги
«Родина» «сожрала» «Факел», а «Черноморец» — на грани вымирания. Разбор финиша Первой лиги

«Ленинградец» сушит игру при любом удобном случае: все победы весной – с разницей максимум в один мяч. Включаются в атаку лишь при крайней необходимости – таким образом наклепали голы в перестрелках с «Текстильщиком» (3:2) и «Родиной-2» (4:3).

Ключевая причина промежуточных успехов – индивидуальное качество отдельных игроков и, соответственно, приличная реализация моментов вкупе со слабой у соперника. Четыре гола забил Артём Кулишев, поигравший в своё время в РПЛ за «Оренбург». По три мяча – у Игоря Школика и Укомского, у которых за спиной солидный опыт в Первой лиге.

В целом стабильный и зрелищный футбол не всегда так уж необходим для решения задачи. Однако у «Ленинградца» оказались слишком хрупкие ноги. Первый тревожный звонок прозвучал, когда в «тройнике» крупно проиграли «Волгарю» (0:3). После трёх побед подряд вылезла новая яма. В матче с «Сибирью» на выезде (1:4) «Ленинградец» пропустил два мяча в первые 12 минут.

Алексей Бага
Алексей Бага
бывший главный тренер «Ленинградца» – после поражения от «Сибири»

«В этой лиге, где мастерство плюс-минус одинаковое у команд, очень важно не уступать в единоборствах, желании… Провальное начало предопределило исход матча. Сейчас можно рассуждать о чём угодно: о дороге, питании, разнице во времени. Но такова наша профессия: если начинаешь перебирать эти причины – тебе здесь не место. Доберёмся до дома – разберём эту игру».

Бага надеялся, что команда реабилитируется в следующем матче, но грозный «Машук-КМВ» уничтожил «Ленинградец» на стандартах (5:0) – три из пяти пропущенных прилетели после угловых и штрафных. Неожиданные ошибки допускал правый фулбек Сергей Николаев. Ошибался даже более надёжный Данилов. Единственный, кто пытался собрать команду – капитан Никита Калугин (возможно, вы помните его по московскому «Динамо» и «Сочи»), у которого есть соответствующий авторитет. Но даже он иногда проваливается в обороне.

Сказалась и травма вратаря Щербицкого. Сперва его сменил Иван Будачёв, а затем – Егор Смирнов. Оба, мягко говоря, не спасли в последних трёх матчах.

Во встрече с «Машуком-КМВ» вообще всё пошло не так. Опытный форвард Укомский на ровном месте схлопотал удаление. Судья Владислав Харитонов дал несколько неоднозначных свистков по ходу игры, после чего у футболистов «Ленинградца» сдали нервы. Когда арбитр справедливо зафиксировал отмашку нападающего, тот взорвался так сильно, что вслед за первым предупреждением сразу же получил и второе.

Артемий Укомский

Артемий Укомский

Фото: fc-leningradec.ru

Причём второй матч подряд «Ленинградцу» откровенно не везёт – «Машук-КМВ» и «Сибирь» набрали всего 4,26 xG, но по факту забили девять мячей. Судя по всему, руководители пошли на шоковую встряску – Баге не простили два разгромных поражения подряд.

Игорь Левит
Игорь Левит
генеральный директор «Ленинградца»

«Алексей Анатольевич провёл с командой большую работу, и мы благодарим его за достигнутые результаты. Тем не менее сейчас у «Ленинградца» идёт очевидный спад, и перед финальным отрезком первенства команде нужны встряска и новые идеи. Очень важно сейчас продолжить набор очков и выполнить задачу по выходу в Первую лигу».

Кто будет новым главным тренером «Ленинградца»?

Исполняющим обязанности стал Александр Шмарко, легенда «Ротора», он работает в клубе с 2021 года. Шмарко начал тренерскую карьеру ассистентом Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале», а затем продолжил в «Ленинградце». После отставки Кирьякова остался в клубе. Ассистировал Максиму Астафьеву, Вадиму Евсееву и тому же Баге. С переменным успехом уже исполнял обязанности главного тренера – после ухода Евсеева одержал одну победу в одном матче, а после Астафьева отработал четыре игры, набрав семь очков из 12.

Александр Шмарко

Александр Шмарко

Фото: fc-leningradec.ru

Впрочем, лучший период Шмарко в футболе – это выступления за легендарный «Ротор» 1990-х. Вместе с командой он побеждал «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА (0:0 дома, 2:2 в гостях) и играл в финале Кубка Интертото — 1996 (проиграли «Генгаму» из-за правила гостевого гола – 2:1 дома и 0:1 в гостях).

Помните?
Англичан встречали по-русски: c водкой и чёрной икрой. Как Волгоград принимал «МЮ»
Англичан встречали по-русски: c водкой и чёрной икрой. Как Волгоград принимал «МЮ»

Для прямого выхода в Первую лигу «Ленинградцу» нужно занять первое или второе место. Если команда станет третьей, то сыграет в стыковых матчах с «Текстильщиком» или «Волгарём» – в зависимости от того, кто будет выше по итогам сезона. Шмарко уже в ближайшее время ждёт «тройник» с двумя выездами (Калуга и Иваново) и домашней игрой с «Волгарём» посреди недели. Предпоследний тур – матч с непредсказуемым миасским «Торпедо». В концовке – встреча с «Велесом», которая, возможно, и определит весеннего чемпиона «Золота».

Готовой кандидатуры на должность главного тренера у «Ленинградца» нет. К тому же по регламенту Шмарко может завершить сезон в статусе исполняющего обязанности без дисциплинарных санкций – до последней игры остаётся меньше 30 дней.

Таблица Второй лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android