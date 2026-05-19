«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ

Сезон в Мир РПЛ теперь история. У нас есть полная таблица, у клубов — результаты и время на выводы и изменения. Одной из главных тем сезона, как это зачастую бывает, стало судейство. Работу арбитров обсуждали (и осуждали) практически после каждого тура. Самое время понять, насколько это было справедливо.

Специально для «Чемпионата» судейство в 30-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам и итоги сезона.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

Понятно было по назначениям, что Танашев получит Суперфинал Кубка России. В туре ни в поле, ни на VAR он не работал. Единственной альтернативой могло быть назначение на стыковой матч. В любом случае по рейтингу его никто уже догнать не мог. Танашев — лучший арбитр сезона. Думаю, не только по моему рейтингу.

«Рубин» — «Пари НН» — 2:2

На 28-й минуте Буланов не показал жёлтую карточку Фаринье за грубую игру. Надо было наказывать: игрок «Рубина» сильно прокинул мяч вперёд и пошёл за ним, а защитник «Нижнего» наступил ему на голеностоп всей стопой.

На 65-й минуте правильно засчитали гол в ворота «Рубина». Фола в атаке не было: футболисты просто выпрыгнули вверх в борьбе, а игрок «Нижнего» упал и схватился за голову.

Что касается отмены гола «Рубина» на 90+3-й минуте, это даже не повод для вмешательства VAR. Этот эпизод расценивается как случайный наступ на руку, который не мог повлиять на вратаря — мяч уже летел в ворота. Отмена гола — ошибка VAR и Буланова, который ходил смотреть повтор и сделал неправильный вывод.

На 90+5-й минуте Буланов вновь не показал жёлтую Фаринье за грубую игру.

Оценка Буланова — 7,7.

«Сочи» — «Ахмат» — 1:1

Давно не работал Матвеев. Хорошо отсудил. Сверхсложных ситуаций не было, но по управлению игру вывез нормально.

Оценка Матвеева — 8,4.

«Крылья Советов» — «Акрон» — 4:1

На 10-й минуте Левников самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Акрона». Простой момент: Неделчяру перебегал траекторию движения Олейникова и подбил тому ногу.

Пенальти на 83-й минуте — более сложный эпизод. Левников занимал хорошую позицию, но ничего не увидел, поскольку обзор перекрыл игрок «Крыльев Советов». Болдырев замахнулся и пытался ударить по мячу, а Столбов ногой перекрыл ему траекторию удара и помешал пробить. Это 100-процентный момент для VAR. Цыганок позвал к монитору — Левников назначил пенальти. Оценка не снижается.

Оценка Левникова — 8,4.

«Балтика» — «Динамо» — 1:2

На пятой минуте Новиков не показал жёлтую Петрову за неуважение к игре. А она была очень нужна. Игрок «Балтики» очевидно оттянул соперника сзади за майку в центре поля и задержал его. Умысел был не в отборе мяча, а именно в проявлении неспортивного поведения. Арбитр правильно остановил игру, ушёл на управление в виде внушения — так тоже можно. Но это тот случай, когда даже на пятой минуте стоит показать жёлтую, чтобы всем было понятно — за такие моменты, за неуважение к игре, будут наказывать. В целом же Новиков отсудил хорошо.

Оценка Новикова — 8,3.

ЦСКА — «Локомотив» — 3:1

Матч повышенной сложности. На 27-й минуте Чистяков не показал жёлтую Карпукасу за срыв перспективной атаки. Впрочем, если исходить из хода игры, эта непоказанная карточка ни на что не повлияла. Она требовалась скорее для управления, потому что ЦСКА сразу завёлся. Но Чистяков показал, что всё контролирует.

На 35-й минуте правильно засчитали гол в ворота «Локомотива». Нарушения в начальной фазе атаки там не было. Игроки «Локомотива» говорили, что якобы было попадание рукой по лицу, после чего пошла вертикальная атака. Но сколько я повторов ни смотрел — ничего не увидел. Это игровой момент, фола там не было.

Оценка Чистякова — 8,4.

«Ростов» — «Зенит» — 0:1

На девятой минуте Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной площади. По видео это похоже на тычок, по факту — именно удар. Для чего игрок «Ростова» это делал — вопрос к нему. Карасёв видеть эпизод не мог, Кукуян на VAR правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как в итоге и определил Карасёв. Во-вторых, мяч был в игре, VAR это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый. Здравый смысл со стороны Карасёва — отмена двойного наказания и жёлтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, я думаю, что арбитр 100% показал бы прямую красную. Абсолютно непонятна логика Миронова. И в этом, и в следующем сезоне это тоже всегда будет пенальти.

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасёва смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошёл возле боковой линии. Однако на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и, лишь закрутившись, ушёл по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам. Правильное решение Кукуяна. Карасёв, наверное, сам разобраться не мог — это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова». Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности.

Оценка Карасёва — 8,4.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 0:0

Единственный эпизод — 90+5-я минута, когда Шафеев правильно показал красную карточку Ву за лишение явной возможности забить гол. Очевидный, открытый момент, а не как у Карасёва в Ростове-на-Дону. Игрок «Спартака» сам сразу понял, за что его удаляют.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Краснодар» — «Оренбург» — 3:0

Прокопов прибавляет. Думаю, в следующем сезоне мы его увидим. А при таком отношении к работе, как в этом матче, видеть будем часто. Среди молодых арбитров у него явный прогресс, как и у Новикова. Уверенный, управляет игрой, а именно это выходит на первый план, когда ещё нет авторитета.

Интересно будет посмотреть, как Прокопов и другие молодые будут выдерживать давление в новом сезоне, потому что он будет кардинально другим. Андрей в интервью рассказывал, как Дзюба помогал ему в дебютном матче. Пускай он это поскорее забудет. Дальше Дзюба и другие будут не пушистыми и ласковыми, а грубыми и иногда жестокими. Когда эйфория уйдёт и наступят реалии, всё будет хорошо. То же касается Танашева. Это выстрел в яблочко, с ним попали, но второй год решает многое. Мы не видели его с очевидными ошибками в простых ситуациях. Как только ошибётся и на него польётся критика, нужно будет смотреть, как он будет себя вести и как будет это воспринимать, как будет реагировать руководство. В таких случаях на первый план выходит психология. Тогда сразу понятно, насколько человек готов стать большим судьёй.

А так Танашев, Матвеев, Капленков, Прокопов, Новиков — потенциально это арбитры ФИФА. Можно потихоньку отбирать это звание у Москалёва, Иванова, Чебана и давать дорогу молодым. Я это вижу так.

Оценка Прокопова — 8,4.

В этом году с критикой судейства совсем перебор. Буквально подбивали команды, чтобы высказывать недоверие Милораду Мажичу. Приводили в пример Казахстан, где сразу 15 клубов выступили с протестом, — мол, а вы что сидите? Сложно работать в таких условиях. Я не могу понять, почему критикуют департамент. Говорят, с Мажичем продлят контракт — для меня это решение понятно и ожидаемо. Сейчас арбитрам всё понятно, а когда придёт кто-то новый и начнёт ломать — мы откатимся назад. Снова будут критиковать и вспоминать, как хорошо было с Мажичем.

Департамент просят обнародовать оценки арбитров, но в этом нет смысла — никто ничего не поймёт. Там своя система, и плохая оценка не всегда значит, что судья не получит назначения. Если все будут знать оценку, польётся дополнительная критика: «Почему он судит, если у него двойка?»

Если в целом оценивать сезон, то всё хорошо. Если отдельные эпизоды — есть над чем работать, нужно ещё больше общаться с командами по изменениям по ходу сезона. Но это и называется работа.