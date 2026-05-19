Хосеп Гвардиола уходит из Манчестер Сити: подробности, инсайды, детали, мнение, статистика в клубе, достижения, трофеи, будущее

Футбол опустеет без Гвардиолы. Привыкать к такому страшно не хочется
Максим Пахомов
Хосеп Гвардиола
Пеп = «Сити» и АПЛ. Его полюбили все, а уход из клуба спустя 10 лет ещё недавно казался невозможным.

Несколько дней назад получил сообщение от главреда: давай делать лайв по Гвардиоле. Тогда по «Телеграму» и «Твиттеру» (нет, Илон Маск, я не буду называть его иначе) развирусилось видео с якобы репетиции прощания Пепа с «Сити».

Через пару часов модные инсайдеры всё опровергли: дело якобы было не в Гвардиоле, это всё о Бернарду Силве.

Но онлайн мы запустили. А вечером понедельника уход Гвардиолы из «Сити» подтвердил один из двух главных инсайдеров мира – Дэвид Орнштейн.

Как всё развивалось:
Верить не хотелось ни в слухи от Daily Mail, ни в последующее подтверждение авторитетного Орнштейна. Всё ещё не хочется. Хотя намёки были ещё в январе! Но новости про «возможный» уход Гвардиолы – из категории тех, которые ты воспринимаешь как безумные. Даже думать о них не хочешь: куда-то откладываешь подальше в своей голове, стараешься забыть, что вообще прочитал такое.

И не верить было логично. Гвардиола же собирает новый «Сити». Да, чемпионство, видимо, отдали «Арсеналу» в матче с «Эвертоном». Но команда Пепа ещё совсем молодая! Артета к своему триумфу шёл годы, а тут всё было пересобрано буквально за сезон – и есть два трофея + борьба за АПЛ до последнего тура. Как уходить после такого?

Кажется, на этом фото Гвардиола отмечает свой последний трофей в «Сити»

Фото: Robin Jones/Getty Images

Это, видимо, стадия отрицания. Может, гнева. Я ещё не определился. Это для болельщиков всё кажется простым (я, кстати, не фанат «Сити» – страдаю из-за «Тоттенхэма»), но устать после 10 лет и решить «хватит» – нормально после любого результата. И даже если есть ощущение, что нынешняя команда готова на большее.

Так что надо переходить к стадии принятия.

«Сити» = Гвардиола. Гвардиола = АПЛ

Принять надо главное, и принять всем. Гвардиола – величайший. Для меня он даже выше Фергюсона и Круиффа. Объяснюсь, прежде чем мне накидают всякого разного в панамку: прайм Гвардиолы я застал, а прайм этих двух – не особо. Ну и чисто по ощущениям: «Сити» доминировал мощнее, а идеи самого Пепа дали футболу гораздо больше. Но про то, как Пеп изменил весь спорт (мы же реально раньше жили без термина «тики-така»!), расписывать не буду. Оставлю пространство тактическим авторам. Здесь больше про эмоции.

В уход Гвардиолы не верится прежде всего потому, что его работа в «Сити» и АПЛ принималась как данность. Есть же какие-то вечные истории? Ну, где-то не меняются президенты, нового Папу в Ватикане выбирают белым дымом, Великобритания занимает последнее место на Евровидении. А Пеп тренирует «Сити».

Гвардиола уже ассоциировался не только с клубом, но и с АПЛ. С футболом.

  • 20 трофеев за 10 лет.
  • 861 очко в 375 матчах АПЛ (2,3 за игру в среднем), разница мячей за этот период – «+571».
  • Первый в истории АПЛ взял 100 очков за сезон.
Какой же Пеп крутой

Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Достижений гораздо больше, это просто несколько примеров, почему есть такая прочная ассоциация с АПЛ. Гвардиола всегда был наверху и боролся за трофеи. Его «Сити» редко не считали фаворитом. Конкретно к нему ехали лучшие футболисты. Его мнение всегда интересовало болельщиков.

А «Сити» благодаря Гвардиоле стал суперклубом. Раньше богатые команды с деньгами шейхов было модно ненавидеть, однако Пеп этот градус ненависти снял. Его футбол нравился, а главное – он менялся, это всегда было увлекательно. «Что там опять придумал лысый шарлатан», – этому выражению ведь уже несколько лет. Его «Сити» был интересен всем и встал в один ряд с «Реалом», «Барсой» или «Баварией». Именно Гвардиолу мы должны благодарить (а кто-то – и винить) в том, что карта суперклубов Европы теперь надолго переделана, а у города Манчестер там находятся две эмблемы.

Где-то услышал мысль, что шейхи, желая вывести «ПСЖ» вверх, решили собрать команду звёзд. А «Сити» взял тренера-звезду. И выиграл всё. «ПСЖ» в итоге тоже достиг своего (победа в ЛЧ), повторив ход «Сити» с тренером – взяли Луиса Энрике. Но «Сити» сделал это раньше.

Главное достижение «Сити» с Гвардиолой

Фото: Craig Mercer/Getty Images

Гвардиолу было нереально ненавидеть. Даже жалобы на судей от него звучали как-то иначе. Хотя сейчас запомнятся шутки, призыв к «Вест Хэму» и, конечно, похвала каждого тренера, который ему знаком и нет. Гвардиола готов возносить до небес любого – так сильно он уважает коллег.

Тренеров с такой харизмой больше не делают. Клопп, Гвардиола – их видео с пресс-конференций можно пересматривать часами. А сколько было мемов? Надо будет постараться и собрать их все в одном материале, чтобы пересматривать и вспоминать, какая зелёная раньше была трава. Из ярких цитат, наверное, тоже можно составить целую книгу. Там будет много иронии, сарказма, приятного чувства юмора.

Великий момент в игре с «Тоттенхэмом» за чемпионство

Фото: Кадры из трансляции

***

Я сижу на двух стульях и пытаюсь понять, какой правильнее. Выбрать один не получится. Грустно, ведь Гвардиола такой один, а значит, футбол (надеюсь, временно) теряет самого яркого и великого тренера. Но если бы он был такой не один – самым-самым мы бы его тоже не считали.

Раньше я потирал руки и отправлял коллегам мем с жуком (вы видели мем с жуком? Там его подбадривают и кричат «Даа, да! Давай! Да!»), читая новости о возвращении в футбол Клоппа. Теперь к нему добавится Гвардиола. Пускай это будет «ПСЖ», «Юве», «Барса» или сборная Испании. Без разницы. Просто Пеп ещё не ушёл, а футбол уже опустел.

Привыкать к футболу, в котором нет Гваридолы, не хочется. Даже на время.

