Расписание спортивных матчей 20 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: финал Лиги Европы, ЧМ по хоккею и первые матчи за право играть в РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 мая 2026 года
Мощное 20 мая: плей-офф НБА, «Локо-Кубань» — ЦСКА, Кубок Харламова, «Фрайбург» против «Астон Виллы», а также встречи США и Швеции!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч

20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Интрига: кто лучше готов к старту финала Востока?

«Нью-Йорк» разделался с «Филадельфией» слишком легко (4-0) и уже давно ждал своего оппонента по полуфиналу. «Кливленду» потребовались все семь матчей, чтобы обойти «Детройт» (4-3). Сыграет ли длительный перерыв злую шутку с «Никс»?

Превью интереснейшей серии:
«Нью-Йорк» вернётся в финал спустя 27 лет или Митчелл и Харден сотворят историю?
🏒 17:20: Чехия — Италия, ЧМ-2026, групповой этап

20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Италия
Интрига: поборется ли Чехия за лидерство в группе?

Чешская сборная резво начала турнир, сенсационно проиграв Словении, но одержав две победы, в том числе и над Швецией. Команда включилась в борьбу за первое место, однако просто не будет — всё-таки сражаться придётся в первую очередь с мощнейшими канадцами. Тем не менее победа над Италией сохранит Чехии шансы на первое место.

Подробнее о сенсационном матче со Словенией:
Сборная Словении одержала победу над Чехией в овертайме на ЧМ-2026

⚽️ 17:30: «Урал» — «Динамо» Махачкала, РПЛ — переходные матчи

💬 Матч с текстовой трансляцией

20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Интрига: «Урал» сделает шаг к камбэку в РПЛ?

«Урал» покинул РПЛ в 2024-м. Но спустя два года екатеринбуржцы могут вернуться в элитный дивизион. Для этого нужно пройти в стыках крепкое махачкалинское «Динамо». Конечно, команда Вадима Евсеева — фаворит серии. Но «Урал» как минимум способен победить дома и сохранить интригу. А возможно, и снять все вопросы уже в первой встрече в Екатеринбурге.

Список судей, которые будут работать на стыках:
Объявлены судейские назначения на первые переходные матчи за право выступать в РПЛ

🏆 🏒 19:00: МХК «Спартак» — «Локо», плей-офф МХЛ, финал, четвёртый матч

20 мая 2026, среда. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Интрига: вернётся ли «Локо» в игру?

Ярославцы забрали первый матч финала, но затем уступили дважды подряд, причём пропустили семь голов. Если «Спартак» одержит победу в четвёртой встрече, то шансы «Локо» отыграться в этой серии будут стремиться к нулю. Всё-таки выиграть три встречи подряд в финале, находясь на краю пропасти, — задача огромной сложности. Для ярославцев именно этот матч — главный в сезоне.

Как прошла третья встреча финала?
МХК «Спартак» вышел вперёд в финальной серии Кубка Харламова, победив «Локо»

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Акрон», РПЛ — переходные матчи

💬 Матч с текстовой трансляцией

20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Акрон
Тольятти
Интрига: «Ротор» разберётся с командой Дзюбы?

В последний раз «Ротор» выступал в РПЛ в сезоне-2020/2021. Но теперь волгоградцы близки к возвращению в элиту. Однако для этого нужно пройти в стыках «Акрон». Тольяттинцы не планируют выступать в Первой лиге, поэтому отдадут 100% сил ради гостевой победы. Артём Дзюба спасёт «Акрон» от неприятностей?

Кто будет спасать «Акрон» от вылета в Первую лигу?
«Акрон» назвал тренера, который будет руководить командой в стыковых матчах с «Ротором»

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч

20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Интрига: важнейшая игра серии

Сначала ЦСКА находился в ситуации, где дома необходимо было сравнивать счёт в серии. Теперь уже «Локо» проиграл дома и уступает в противостоянии (1-2). Сумеют ли краснодарцы прийти в себя или же армейцы сделают важный шаг на пути в финал?

Обзор третьего матча:
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
🏒 21:20: Швеция — Словения, ЧМ-2026, групповой этап

20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Словения
Интрига: совершат ли словенцы ещё одну сенсацию?

Сборная Словении на старте ЧМ неожиданно одолела Чехию в овертайме. И хотя за этим последовало сухое поражение от Норвегии, команда показала, что способна держаться на равных с топ-соперниками. На сей раз им придётся встретиться со Швецией, которая неудачно начала турнир. Сборная проиграла Канаде и Чехии и теперь не входит даже в топ-4. Если шведы и тут провалятся, то поставят под огромное сомнение свои перспективы на этом ЧМ.

О неудаче сборной Швеции:
Канада дожала шведов на старте ЧМ! Даже помощь Кросби не понадобилась
🏒 21:20: США — Германия, ЧМ-2026, групповой этап

20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
США
Не начался
Германия
Интрига: кто выйдет победителем из встречи главных неудачников группы А?

Действующие чемпионы мира потерпели два поражения в трёх матчах на старте ЧМ, в то время как Германия проиграла все три встречи. Теперь немцы занимают последнее место в группе — ниже даже Венгрии и Великобритании. США же идут пятыми, но совершенно не убеждают своей игрой. Возможно, именно в этом матче решится, кто действительно сумеет чего-то добиться на ЧМ-2026, а для кого этот турнир окажется провальным.

Что не так со сборной США?
Действующего чемпиона вынесли вперёд ногами! Финны целятся на золото ЧМ?
🏆 ⚽️ 21:00: «Фрайбург» — «Астон Вилла», Лига Европы, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Интрига: кто станет победителем Лиги Европы?

«Фрайбург» и «Астон Вилла» разыграют между собой трофей Лиги Европы. Обе команды впервые в истории вышли в финал турнира. Однако у «Астон Виллы» есть огромное преимущество в лице Унаи Эмери. Испанец — рекордсмен среди тренеров по количеству побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы (4). Теперь Эмери идёт за пятой «чашкой»!

Унаи идёт за любимым трофеем:
Тренер «Астон Виллы» Эмери поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА
