Топ-события среды: финал Лиги Европы, ЧМ по хоккею и первые матчи за право играть в РПЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 20 мая в Матч-центре
- 🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч
- 🏒 17:20: Чехия — Италия, ЧМ-2026, групповой этап
- ⚽️ 17:30: «Урал» — «Динамо» Махачкала, РПЛ — переходные матчи
- 🏆 🏒 19:00: МХК «Спартак» — «Локо», плей-офф МХЛ, финал, четвёртый матч
- ⚽️ 19:30: «Ротор» — «Акрон», РПЛ — переходные матчи
- 🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч
- 🏒 21:20: Швеция — Словения, ЧМ-2026, групповой этап
- 🏒 21:20: США — Германия, ЧМ-2026, групповой этап
- 🏆 ⚽️ 21:00: «Фрайбург» — «Астон Вилла», Лига Европы, финал
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч
Интрига: кто лучше готов к старту финала Востока?
«Нью-Йорк» разделался с «Филадельфией» слишком легко (4-0) и уже давно ждал своего оппонента по полуфиналу. «Кливленду» потребовались все семь матчей, чтобы обойти «Детройт» (4-3). Сыграет ли длительный перерыв злую шутку с «Никс»?
🏒 17:20: Чехия — Италия, ЧМ-2026, групповой этап
Интрига: поборется ли Чехия за лидерство в группе?
Чешская сборная резво начала турнир, сенсационно проиграв Словении, но одержав две победы, в том числе и над Швецией. Команда включилась в борьбу за первое место, однако просто не будет — всё-таки сражаться придётся в первую очередь с мощнейшими канадцами. Тем не менее победа над Италией сохранит Чехии шансы на первое место.
⚽️ 17:30: «Урал» — «Динамо» Махачкала, РПЛ — переходные матчи
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Урал» сделает шаг к камбэку в РПЛ?
«Урал» покинул РПЛ в 2024-м. Но спустя два года екатеринбуржцы могут вернуться в элитный дивизион. Для этого нужно пройти в стыках крепкое махачкалинское «Динамо». Конечно, команда Вадима Евсеева — фаворит серии. Но «Урал» как минимум способен победить дома и сохранить интригу. А возможно, и снять все вопросы уже в первой встрече в Екатеринбурге.
🏆 🏒 19:00: МХК «Спартак» — «Локо», плей-офф МХЛ, финал, четвёртый матч
Интрига: вернётся ли «Локо» в игру?
Ярославцы забрали первый матч финала, но затем уступили дважды подряд, причём пропустили семь голов. Если «Спартак» одержит победу в четвёртой встрече, то шансы «Локо» отыграться в этой серии будут стремиться к нулю. Всё-таки выиграть три встречи подряд в финале, находясь на краю пропасти, — задача огромной сложности. Для ярославцев именно этот матч — главный в сезоне.
⚽️ 19:30: «Ротор» — «Акрон», РПЛ — переходные матчи
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ротор» разберётся с командой Дзюбы?
В последний раз «Ротор» выступал в РПЛ в сезоне-2020/2021. Но теперь волгоградцы близки к возвращению в элиту. Однако для этого нужно пройти в стыках «Акрон». Тольяттинцы не планируют выступать в Первой лиге, поэтому отдадут 100% сил ради гостевой победы. Артём Дзюба спасёт «Акрон» от неприятностей?
🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч
Интрига: важнейшая игра серии
Сначала ЦСКА находился в ситуации, где дома необходимо было сравнивать счёт в серии. Теперь уже «Локо» проиграл дома и уступает в противостоянии (1-2). Сумеют ли краснодарцы прийти в себя или же армейцы сделают важный шаг на пути в финал?
🏒 21:20: Швеция — Словения, ЧМ-2026, групповой этап
Интрига: совершат ли словенцы ещё одну сенсацию?
Сборная Словении на старте ЧМ неожиданно одолела Чехию в овертайме. И хотя за этим последовало сухое поражение от Норвегии, команда показала, что способна держаться на равных с топ-соперниками. На сей раз им придётся встретиться со Швецией, которая неудачно начала турнир. Сборная проиграла Канаде и Чехии и теперь не входит даже в топ-4. Если шведы и тут провалятся, то поставят под огромное сомнение свои перспективы на этом ЧМ.
🏒 21:20: США — Германия, ЧМ-2026, групповой этап
Интрига: кто выйдет победителем из встречи главных неудачников группы А?
Действующие чемпионы мира потерпели два поражения в трёх матчах на старте ЧМ, в то время как Германия проиграла все три встречи. Теперь немцы занимают последнее место в группе — ниже даже Венгрии и Великобритании. США же идут пятыми, но совершенно не убеждают своей игрой. Возможно, именно в этом матче решится, кто действительно сумеет чего-то добиться на ЧМ-2026, а для кого этот турнир окажется провальным.
🏆 ⚽️ 21:00: «Фрайбург» — «Астон Вилла», Лига Европы, финал
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто станет победителем Лиги Европы?
«Фрайбург» и «Астон Вилла» разыграют между собой трофей Лиги Европы. Обе команды впервые в истории вышли в финал турнира. Однако у «Астон Виллы» есть огромное преимущество в лице Унаи Эмери. Испанец — рекордсмен среди тренеров по количеству побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы (4). Теперь Эмери идёт за пятой «чашкой»!