Все финалы Эмери в Лиге Европы. Были не только победы, но и драма

Предстоящий финал Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Астон Виллой» станет уже шестым (!) в карьере Унаи Эмери. Экс-тренер «Спартака», действительно, король этого турнира. Статистика в решающих матчах еврокубка у испанца выдающаяся: четыре победы и всего одно поражение. Впрочем, с «Астон Виллой» Эмери Лигу Европы ещё не выигрывал, да и с немцами в финалах не встречался, так что будет и для него что-то новое.

Вспоминаем, как команды Унаи бились за трофей раньше. Первые три финала были у испанского тренера с «Севильей». Затем – по одному с «Арсеналом» и «Вильярреалом».

Самый волнительный финал

Лига Европы – 2013/2014. «Севилья» – «Бенфика» – 0:0 (4:2 пен.)

Делая что-то в первый раз, волнуешься больше всего. Эмери впервые поучаствовал в финале Лиги Европы 12 лет назад, когда его «Севилья» сыграла с «Бенфикой» Жорже Жезуша. Поэтому финал в Турине можно назвать самым волнительным для 42-летнего на тот момент тренера, которого полутора годами ранее уволили из «Спартака».

В 2014-м за «Севилью» против «Бенфики» играли такие люди, как, например, экс-защитник «Спартак» Николас Пареха и Иван Ракитич. А в составе португальцев на поле вышли голкипер Ян Облак, будущий защитник «Зенита» Эсекьель Гарай и будущий тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. Поначалу команда Эмери выглядела сильнее, однако перед перерывом «Бенфика» перехватила инициативу и затем уже доминировала. Лиссабонцы фактически в два раза превзошли «Севилью» по ударам (21:11, в створ – 15:7), а в некоторых эпизодах испанцы чудом избежали пропущенного гола. Команду Эмери выручал голкипер Бету, Пареха выносил мяч с линии ворот, а Гарай прощал соперника. Да и судья в спорных ситуациях был благосклонен к «Севилье».

Несмотря на большое количество ударов и опасных моментов, игра завершилась нулевой ничьей. Победителя определила серия пенальти. «Севилья» не промахнулась ни разу, а Бету выиграл дуэли у Оскара Кардосо и Родриго – португалец стал злым гением «Бенфики» и принёс Эмери его первый кубок Лиги Европы.

Унаи Эмери главный тренер «Севильи» в сезоне-2013/2014 «Хочу посвятить эту победу своей семье, друзьям и тренерскому штабу команды, который проделал большую работу. Мы хорошо поработали с вратарями, это помогло в финале. Мы были готовы к любой ситуации. У наших ворот возникала опасность, а в концовке игроки чувствовали усталость. Но у нас есть опыт – «Севилья» многому научилась».

Самый результативный финал

Лига Европы – 2014/2015. «Днепр» – «Севилья» – 2:3

В 2014-м победа в Лиге Европы ещё не давала путёвку в Лигу чемпионов, так что в следующем сезоне «Севилья» защищала трофей и год спустя снова дошла до финала. Там испанцев ждал днепропетровский «Днепр». Украинскую команду возглавлял Мирон Маркевич, за неё играли несколько бразильцев и известный хорватский форвард Никола Калинич. В составе «Севильи» отсутствовал травмированный Пареха, зато появился будущий хавбек «Локомотива» Гжегош Крыховяк. Герой предыдущего финала Бету сидел на скамейке – место в воротах занял Серхио Рико.

Это был самый результативный финал с участием Эмери. Матч в Варшаве действительно получился ярким и с захватывающей интригой. Теперь «Севилья» больше владела мячом и перебила противника (удары – 18:12, в створ – 5:5). Тем не менее «Днепр» забил быстрый гол на седьмой минуте. Это сделал Калинич ударом головой. Потом команда Эмери поднажала и по истечении получаса уже вела в счёте. Крыховяк переправил мяч в сетку после скидки форварда Карлоса Бакки, а потом и сам колумбиец реализовал выход один на один. Однако перед перерывом «Днепр» отыгрался: Руслан Ротань шикарно исполнил штрафной с 18 метров – обвёл стенку.

Во втором тайме главная звезда матча Бакка оформил дубль – забил победный гол за 20 минут до конца после проникающего паса в штрафную. Затем на поле было много эмоций, а вот запас голов иссяк. Команда Эмери отбилась и сохранила трофей в Севилье.

«Нам пришлось серьёзно потрудиться, – признал Унаи после финала. – Вся команда поработала на славу. У нас были проблемы во всех матчах. В перерыве говорили о том, что нужно ждать своего момента. Мы заслужили этот трофей и теперь наслаждаемся!»

Самый крутой финал от Эмери

Лига Европы – 2015/2016. «Ливерпуль» – «Севилья» – 1:3

В 2016 году успех был для команды Эмери особенно ценным, поскольку победитель, помимо кубка, получал путёвку в Лигу чемпионов. «Севилья» выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в пятый раз за 10 лет и стала первым в истории клубом, который сделал это трижды подряд. На сей раз экс-тренер «Спартака» получил трофей в Базеле, где испанцы одолели «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Немец проводил свой первый неполный сезон во главе англичан и не смог вывести их еврокубки. Финал Лиги Европы оставался для «Ливерпуля» последней надеждой, но Деян Ловрен и компания проиграли «Севилье».

Впрочем, к перерыву казалось, что команда Клоппа отнимет трофей у Эмери. В первом тайме мерсисайдцы заметно превзошли «Севилью» по ударам (5:1, в створ – 3:0) и забили заслуженный гол. Дэниел Старридж открылся в левом полуфланге и завершил комбинацию, технично пробив с 15 метров внешней стороной стопы.

Однако во второй половине соперники словно поменялись формами. Доминировала уже «Севилья» (удары – 10:5, в створ – 4:1), за которую играли Крыховяк и будущий защитник «Сочи» Адиль Рами, а мячи влетали только в ворота «Ливерпуля». Кевину Гамейро хватило всего 16 секунд, чтобы сравнять счёт. Мариано совершил впечатляющий проход, а форвард выиграл позицию во вратарской. Затем дубль оформил Коке. На 64-й минуте капитан, поддержав атаку с ходу, мощно выстрелил с 17 метров. В середине тайма Коке завершил ещё один контрвыпад «Севильи». На камбэк у «Ливерпуля» уже не хватило энергии.

«Счастлив за всех болельщиков «Севильи»! Испанские команды бьются на поле страстно. Мы обожаем Лигу Европы. Очень-очень хотим её выигрывать, это наш турнир… «Ливерпуль» – великая команда, они забили первыми, и это придало им уверенности. Но то же почувствовали и мы, когда забили первый мяч. Я сказал своим игрокам, что мы должны получить удовольствие от сегодняшнего финала, однако мы получим в два раза больше удовольствия, если выиграем. Психологические моменты помогли нам изменить тактический рисунок игры – мы пошли вперёд, раскрепостились, и во втором тайме «Севилья» вновь стала собой», – сказал Эмери после третьей подряд победы в финале Лиги Европы.

Самый обидный финал

Лига Европы – 2018/2019. «Челси» – «Арсенал» – 4:1

После трёх подряд побед в Лиге Европы Эмери ушёл в «ПСЖ», а в финал своего любимого турнира вернулся три года спустя – уже как тренер «Арсенала». Там лондонцев, финишировавших пятыми в АПЛ, ждало дерби с «Челси», который занял третье место в чемпионате Англии. Оппонентом испанского тренера был Маурицио Сарри. И итальянец – пока единственный, кто превзошёл Эмери в битве за трофей ЛЕ.

«Арсенал» сыграл в Баку без Генриха Мхитаряна – армянский хавбек не прилетел в столицу Азербайджана по политическим причинам. Другой любопытный факт, связанный с тем финалом: это был последний матч для голкипера «канониров» Петра Чеха, который большую часть карьеры провёл в «Челси».

В первом тайме соперники осторожничали – футболу недоставало зрелищности. Зато после перерыва всё поменялось. Команды Сарри и Эмери забили пять мячей в течение 23 минут.

Начало феерии положил Оливье Жиру в дебюте второго тайма. Француз здорово пробил в падении головой после кросса слева. На исходе часа матча очередную атаку «Челси» по левому флангу завершил Педро – ударом в касание с 13-14 метров. Вскоре Жиру заработал пенальти, а Эден Азар его реализовал – Чех не угадал, куда отправит мяч бельгиец.

Игра была сделана. Хотя Алекс Айуоби классным дальним ударом ненадолго заставил болельщиков «Арсенала» поверить в чудо, Азар тут же оформил дубль и закрыл этот голевой фонтан. Бельгиец поставил точку в быстрой атаке, разыграв «двоечку» с Жиру. Интересно, что, одержав крупную победу, «Челси» уступил по ударам – 14:15 (но в створ – 8:2).

«Мы знали, что будет тяжело, старались, работали, однако сейчас «Челси» сильнее, – сказал после поражения Эмери. – Мои поздравления сопернику. Мы хорошо играли в первом тайме, и «Челси» не создал почти ничего, кроме удара с сейвом Чеха. Но они сыграли эффективно, и первый гол значил очень многое. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны».

Самый драматичный финал

Лига Европы – 2020/2021. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 (11:10 пен.)

Уйдя из «Арсенала», Эмери вернулся на родину и в 2021 году довёл до финала Лиги Европы «Вильярреал». С испанцами завоевал свой четвёртый трофей. В Гданьске его команда победила «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Это была настоящая драма! Вместе с трофеем Унаи добыл «Вильярреалу» место в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» нанесли в финале 26 ударов (14:12 в пользу англичан), но только три – в створ (2:1). И два из этих попаданий завершились голами. Команда Эмери достаточно хорошо провела первый тайм, выиграла его. Свой гол испанцы забили благодаря розыгрышу стандарта. Дани Парехо забросил мяч к вратарской, а освободившийся от опеки Альберто Морено переправил его в сетку.

Однако удержать преимущество у «Вильярреала» не получилось. В дебюте второго тайма «Манчестер Юнайтед» отыгрался. Причём манкунианцам также помог стандарт. После углового мяч заметался по штрафной и отскочил к Эдинсону Кавани, и уругвайцу оставалось только не промахнуться с линии вратарской по открытой цели. Вратари Херонимо Рульи и Давид де Хеа не стали героями этих 120 минут, зато в серии пенальти именно в их дуэли всё и решилось. Полевые игроки с «точки» не мазали – реализовали все 20 (!) попыток. Дело дошло до голкиперов. Рульи вколотил мяч в сетку ворот де Хеа, а вот испанец не самым сильным ударом оставил аргентинцу шансы на сейв. Херонимо потащил.

«Я очень счастлив! Мы гордимся «Вильярреалом». Думаю, это заслуженная победа. Нам противостоял «Манчестер Юнайтед», но мы были очень конкурентоспособны… Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями», – так прокомментировал свою последнюю на сегодняшний день победу в Лиге Европы испанский тренер.

Наверное, более сумасшедшего финала в карьере Эмери уже не будет.