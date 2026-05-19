Шоу Анчелотти с заявкой Бразилии на ЧМ! Неймар рыдал от счастья, оба зенитовца тоже едут

В ночь с понедельника на вторник Карло Анчелотти в прямом эфире бразильского телевидения объявил список из 26 игроков, которые попали в основную заявку сборной на ЧМ-2026. Это уже традиция – делать из этого события телевизионное шоу, которое точно занимает высокие места в рейтингах. В этот раз главная интрига легко читалась: до последнего никто не понимал, включит ли итальянский тренер в заявку 34-летнего Неймара. Ведь ещё в марте он не вызывал его на товарищеские матчи.

Решения пришлось ждать почти до самого конца. Карло объявил фамилию Неймара четвёртой с конца. Зал тут же взорвался аплодисментами, Анчелотти даже вынужден был взять паузу. А вот полный список игроков, вызванных для участия на ЧМ-2026.

Состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).

Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).

Так почему в итоге вызвали Неймара?

Отчасти это политическое решение. Ещё с прошлого года на Анчелотти давила общественность с требованием вернуть их любимца в сборную. Сам тренер даже советовался на этот счёт с президентом страны, который порекомендовал вызвать Неймара, если тот будет находиться в хорошей форме. В 2026 году у него 6+4 за «Сантос» в 15 матчах. Несколько микротравм и эмоциональных реакций на сборную. В общем, это всё тот же типичный, хоть уже и 34-летний Неймар.

По данным журналиста Лео Диаса, Анчелотти позвонил Неймару перед объявлением состава. Поэтому сам игрок точно был в курсе происходящего. И даже записал видеоролик, где рвёт бумагу с надписью «Неймар не в списке». Его он выложил сразу после объявления. Так что видео однозначно было готово заранее.

Непосредственно же во время объявления Неймар был с близкими. После слёз пошли звонки Рафинье и отцу.

Интересно было узнать и аргументацию Карло Анчелотти. Вот как он объяснил своё решение.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Мы весь год анализировали ситуацию и поняли, что в этот последний период он демонстрировал стабильность и был в хорошей физической форме. Футбол – это не точная наука. У каждого своё мнение. Нельзя сказать, что одно мнение неверно, а другое – верно. В данном случае решение должен принять я. Мы выбрали Неймара не потому, что считаем его хорошим игроком, который может выйти на замену, а потому, что он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего одну минуту».

То есть посыл от тренера прост: Неймар не едет на турнир в качестве основного игрока. Но своей работой он заслужил быть в этой команде. Даже если появится на поле совсем ненадолго.

Ещё в сборной — два зенитовца: Дуглас Сантос и Луис Энрике

Здесь не так удивительно, если учитывать последние решения главного тренера. С сентября прошлого года он стабильно вызывал обоих: Дуглас пропустил только ноябрьский сбор из-за травмы, однако уже в марте вернулся в обойму. Причём в товарищеских встречах с Францией и Хорватией выходил в стартовом составе. Конкретный сигнал к тому, что основным он может стать и в финальной части.

Энрике, вероятно, рассматривается как альтернатива Рафинье, которого инсайдеры отправляют на правый фланг атаки. С другой стороны, Анчелотти так нахваливал полузащитника «Зенита», что тот может стать и основным.

Тем более трепетный пост о случившемся Энрике уже написал.

Луис Энрике полузащитник сборной Бразилии «Носить футболку сборной Бразилии всегда было для меня чем-то особенным. Невозможно объяснить чувство, которое испытываешь, представляя нашу страну и наш народ. Оглядываясь назад, я вижу того парня из Валле-ду-Карангола, из Петрополиса, из глубинки Рио-де-Жанейро, гоняющегося за мячом и не представляющего, какой долгий путь впереди. Я вижу трудности, дни вдали от дома, моменты сомнений, жертвы моей семьи и всё, с чем мне пришлось столкнуться, чтобы продолжать верить. Каждый шаг моего пути был значимым. Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, который был со мной на этом пути. Парень из Валле-ду-Карангола всё ещё здесь, внутри меня, сейчас он переживает то, что останется с ним на всю жизнь. Ещё одна мечта, которая должна осуществиться. Мы – Бразилия. Вперёд, на чемпионат мира!»

Из Петербурга он, кстати, улетел ещё вчера, не посетив празднование и командный банкет. Перед ЧМ-2026 Бразилия сыграет два товарищеских матча – с Панамой (1 июня) и Египтом (7 июня).

А кто неожиданно остался за бортом?

Например, четвёртый бомбардир АПЛ Жоао Педро (15 голов в 34 играх). Бразилец был стабилен в «Челси» весь сезон, несмотря на кризисный период клуба. И, конечно, рассчитывал попасть в итоговую заявку. Однако Анчелотти предпочёл других нападающих, в том числе из АПЛ.

Ещё одна неожиданность – отсутствие Антони, у которого 14+10 в сезоне за «Бетис». Однако на правом фланге есть Луис Энрике. У Анчелотти, естественно, спросили о невызванных. Тренер отреагировал философски, а ещё порассуждал о перспективе сборной на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Есть индивидуальные особенности футболистов. Мне жаль игроков, которых не включили в состав, таких как Жоао Педро. Он провёл отличный сезон, однако мы выбрали других футболистов. У него и других не попавших в заявку игроков ещё появятся шансы в будущем. Я не волшебник, а трудяга, проработавший в этой сфере 40 лет. У меня есть знания и уверенность, что эта команда может конкурировать с лучшими в мире. Сможем ли мы выиграть чемпионат мира и выйти в финал? Да, мы можем попасть в финал. Но я не знаю, достаточно ли этого. Лучше всего – выйти туда и выиграть».

