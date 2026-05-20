Рубка за последние места в РПЛ! «Урал», Махачкала, «Ротор» и «Акрон» бьются в стыках. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сезон в Мир РПЛ закончен, но по составу участников следующего розыгрыша вопросы остались. «Динамо» Махачкала и «Акрон» финишировали в зоне стыков и теперь будут защищать место в элите в VK Видео Переходных матчах с представителями Лиги Pari — «Уралом» и «Ротором».

«Урал» под руководством Василия Березуцкого стал третьим в Первой лиге. В Екатеринбурге всё хорошо с ресурсами, а возвращения в элиту заждались — выйти напрямую вновь не удалось. Но с Махачкалой легко не будет — несмотря на борьбу за выживание, у Евсеева бодрая команда, готовая биться до последнего.

«Ротор» — сюрприз сезона. Ещё год назад это был середняк Первой лиги, а теперь — мощнейшая весна с Парфёновым, уверенное четвёртое место и возможность выйти в РПЛ. «Акрон» же, наоборот, идёт по нисходящей. В решающей встрече с «Крыльями Советов» случился разгром, после которого уволили Тедеева. Спасать команду от вылета будет Мурат Исаков.

На всякий случай напомним: противостояния в стыках двухматчевые. Соответственно, решится всё не сегодня, а в субботу. Но задел для успеха можно сделать уже сейчас, и особенно это важно для команд Первой лиги, которые стартуют дома. Мы же будем следить за обеими встречами в режиме онлайн. Присоединяйтесь!