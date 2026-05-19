Скандалище в стыках за место в АПЛ! Клуб вышвырнули из финала за шпионаж

Безумная новость из Англии! Английская футбольная лига (EFL) сообщила, что «Саутгемптон» исключён из финала плей-офф Чемпионшипа.

Английская футбольная лига заявление «Независимая дисциплинарная комиссия сегодня исключила «Саутгемптон» из плей-офф Чемпионшипа, после того как клуб признал многочисленные нарушения правил EFL, связанных с несанкционированной видеосъёмкой тренировок других клубов. Кроме того, с клуба было снято четыре очка, которые будут учтены в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/2027. В результате сегодняшнего решения «Мидлсбро» возвращается в плей-офф и сыграет в финале с «Халл Сити». Матч по-прежнему запланирован на субботу, 23 мая, время начала встречи будет подтверждено позже».

Почему же клуб лишили участия в решающей встрече сезона? В этом виноват шпионаж со стороны «Саутгемптона»!

Команда Тонды Эккерта в первом раунде плей-офф Чемпионшипа прошла «Мидлсбро» (0:0, 2:1). Перед ответной встречей издание Daily Mail вышло с резонансным эксклюзивом. Источник сообщил, что за одной из тактических тренировок «Мидлсбро» тайно наблюдал человек из штаба «Саутгемптона». Он снимал занятие на телефон, спрятавшись за деревом. Тогда же неизвестного человека обнаружили сотрудники «Мидлсбро», но тот скрылся.

Тот самый человек с телефоном Фото: Кадр из видео

Что же это за шпион? Его быстро вычислили в соцсетях: им оказался один из членов штаба Эккерта – Уильям Солт. Подтверждение личности шпиона косвенно поступило и от «Саутгемптона». В тот же день, когда сфотографировали Солта, Эккерту вручили награду лучшему тренеру апреля. И на общей фотографии штаба «Саутгемптона» не оказалось одного человека. Догадались кого?

После ответной игры тренер «Мидлсбро» Ким Хеллберг пришёл на послематчевую пресс-конференцию в подавленном состоянии – еле сдерживал слёзы и делал паузы, чтобы не сорваться. Получился большой монолог о ситуации:

«Я мог контролировать только тактическую сторону игры. Только то, как лучше помочь своим футболистам. В течение недели или двух ты посвящаешь каждую свободную минуту просмотру матчей «Саутгемптона» – всех, что только можно, – чтобы попытаться получить то преимущество, которое мы действительно можем завоевать.

Ты говоришь семье: «Нет, я не приду домой, пойду посмотрю ещё их матчи». Потому что мне нужно это увидеть. Ты обращаешься к игрокам, которые… И вот в чём дело, если бы мы не поймали того человека, которого они отправили в пятичасовую поездку, вы бы сидели и говорили: «Хорошо сработано в тактическом аспекте игры».

А я бы пошёл домой и почувствовал, что провалился в том аспекте, в котором должен был помочь своим игрокам. И когда это у тебя отнимают таким образом, когда кто-то решает: «Мы не будем смотреть каждую игру, мы вместо этого пошлём кого-то, чтобы снимать тренировку и увидеть всё». И надеяться, что их не поймают. Думаю, именно поэтому у него была сменная одежда и все те вещи, которые я видел по телевизору».

Ким Хеллберг главный тренер «Мидлсбро» «У меня разрывается сердце из-за всего того, во что я верил. И я думаю, в этом-то и дело. И мне всё равно, что в других странах правила другие. Я думаю, что это Англия. Я думаю, что именно здесь футбол – главное. И я считаю, что это позорная война коллег против тренеров. Это очень меня огорчает».

Как отреагировал «Саутгемптон»? Клуб не опроверг инцидент, генеральный директор Фил Парсонс пообещал разобраться в ситуации. А главный тренер Экерт после вопроса о шпионе покинул пресс-конференцию после ответного матча с «Мидлсбро».

Соперник «Саутгемптона» не смирился с ситуацией. А независимая дисциплинарная комиссия лиги начала собственное расследование. «Мы по-прежнему надеемся, что EFL как регулирующий орган будет добиваться такой санкции от дисциплинарной комиссии, чтобы защитить целостность игры, обеспечить безопасность всех клубов-членов и предотвратить любые попытки в будущем получить несправедливое и незаконное преимущество в стремлении к выходу в АПЛ. Клуб оставляет за собой все юридические права», – заявление «Мидлсбро».

«Саутгемптон» против «Мидлсбро» Фото: Warren Little/Getty Images

Возможно, если бы эта история случилась в Англии впервые, то «Саутгемптон» бы отделался легко. Однако несколько лет назад подобный прецедент уже происходил. В 2019-м «Лидс» оштрафовали на 200 тыс. за шпионаж перед встречей с «Дерби Каунти». Марсело Бьелса отправил члена штаба, но клуб якобы ничего не знал. Тогда EFL прописала запрет на шпионаж за соперниками в регламенте. А «Саутгемптон» спустя семь лет после первого инцидента поплатился шансами на выход в АПЛ (и четырьмя очками на старте следующего сезона).

«Мидлсбро» уже выступил с заявлением о ситуации: «Мы приветствуем результаты сегодняшнего заседания дисциплинарной комиссии. Считаем, что это посылает чёткий сигнал для будущего нашего футбола в плане спортивной честности и поведения. Сейчас наш клуб сосредоточен на матче с «Халл Сити» на «Уэмбли» в субботу».

Теперь «Мидлсбро» в случае победы над «Халл Сити» сыграет в АПЛ-2026/2027. И всё это – благодаря шпиону «Саутгемптона».