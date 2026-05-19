Борнмут — Манчестер Сити — 1:1, обзор матча 37-го тура РПЛ, голы: Крупи, Холанд, статистика, Арсенал — чемпион, 19 мая 2026

«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен
Георгий Илющенко
Отчёт «Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:1
«Борнмут» лишил 38-й тур АПЛ главной интриги. А из-за позднего гола Холанда вдобавок остался без шансов на ЛЧ.

«Борнмут» не проигрывал в АПЛ аж с начала января. Продление этой серии в 37-м туре окончательно сделало бы «Арсенал» чемпионом. А оно и сделало! Подумаешь, в соперниках оказался «Манчестер Сити». На следующий день после того, как просочилась информация о скором прощании клуба с Пепом Гвардиолой.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

Быстрого гола не случилось. По крайней мере, легитимного, ведь Семеньо перед точным ударом после закидушки Холанда забрался в офсайд. Ещё Антуан здорово уходил от Трюффера в лицевую и катил на Доку. Тот убрал на замахе Скотта, да вот пробил низом слишком слабо – Петрович без проблем справился.

«Борнмут» бегать вперёд тоже не стеснялся. Как и губить голевые моменты. Эванилсон вот бил в упор, буквально с линии вратарской, вслед за прострелом Таверньера. И умудрился промазать. Такому есть только одно оправдание – тоже вне игры. Позже, правда, бразилец исправился удачным действием в обороне, заблокировав мощнейший выстрел Холанда с подбора.

А вот Крупи отметился впереди! На 40-й минуте француз дождался рывка Таверньера мимо Нунеса с последующей передачей. Эли шедеврально закрутил практически в дальнюю девятку из-под Хусанова и заставил кричать от восторга значительную часть северного Лондона.

Эли Крупи

Фото: AFC Bournemouth via Getty Images

И ведь промежуточное преимущество «Борнмута» точно не назвать незаслуженным: «Сити», конечно, мячом владел больше и бил по воротам чаще, только качеством совсем не выделялся. 0,36 xG за весь первый тайм – не прямо по-чемпионски. Против 0,64 у соперника. Гвардиоле срочно нужно было что-то менять. Или кого-то.

Не прошло и минуты после перерыва, как Холанд устроил О'Райли выход один на один с Петровичем. Победителем эпизода вышел вратарь, потащив тычок низом! Но и Доннарумме пришлось геройствовать, ликвидируя вторую попытку Эванилсона.

Пеп сделал сразу тройную замену, выпустив на подмогу Савио, Фодена и Шерки. Потом и Мармуш вышел. Сверкали не они, а по-прежнему Крупи. Француз был близок к дублю. Райан зарядил в штангу. Эванилсон смело играл пяткой возле чужой штрафной, наплевав на статус соперника.

Ещё Райан едва не положил «свояка» в ближний угол рикошетом от О'Райли. Доннарумма проявил бдительность. Порой складывалось впечатление, будто за чемпионство сражается именно «Борнмут». Настолько хорош он был на фоне скованных звёзд «Сити». Те, конечно, организовали навал. Да только сравнять счёт удалось слишком поздно: Холанд сделал это на 90+5-й минуте при шести добавленных. Ещё и повезло вновь не пропустить перед этим: Брукс попал в штангу с выхода один на один. Впрочем, какая теперь разница?

«Арсенал» – чемпион за тур до финиша! И это не сон! Перерыв продлился 22 года! Гвардиола всё-таки уходит проигравшим. По ходу трансляции показали грустного болельщика «Сити». Того самого, который ранее язвительно показывал, будто пьёт из пустой бутылки с эмблемой «Арсенала». Весьма символично.

Эх…
Футбол опустеет без Гвардиолы. Привыкать к такому страшно не хочется

Ну а «Борнмут» вцепился за возможную путёвку в Лигу чемпионов, однако из-за гола Холанда фактически упустил её. В субботу нужно громить «Ноттингем Форест» на выезде и дождаться крупного поражения «Ливерпуля» от «Брентфорда», чтобы ликвидировать разницу мячей – сейчас «+6» в пользу конкурента. Такой сценарий выглядит совсем уж фантастичным. Зато команда Ираолы гарантировала себе участие в еврокубках – впервые за 127-летнюю историю клуба!

Таблица АПЛ
