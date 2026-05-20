Три слова, которые сделали это чемпионство «Арсенала»

«Арсенал» не брал чемпионат Англии 22 года – простая и понятная фраза. Вроде очевидная вещь, о которой все и так знают. Но осознают ли? Столько лет боли, столько лет без больших трофеев. Любой сколько-нибудь просвещённый болельщик знает, что есть две главные «чашки» – национальное первенство и Лига чемпионов. Ну а Кубки Англии и Кубки лиги – это, конечно, славно. Могут подсластить неудачный сезон, но не более.

Всё-таки одно дело, когда Кубок Англии выигрывает «Кристал Пэлас» и это первый серьёзный трофей в истории клуба. Другое – «Арсенал». Команда, которую без преувеличений можно назвать великой. Правда, новое поколение болельщиков может даже не понимать этого. Какой-то Виейра поднял над головой что-то там в 2004-м. Чёрт, уже даже болельщики со стажем могли забыть, как это было. И было ли вообще? Неужели была ещё и дюжина чемпионств до этого?

Тьерри Анри и Патрик Виейра Фото: Clive Mason/Getty Images

22 года. За это время люди рождаются и уходят. Команды переезжают на новые стадионы. Правила футбола в чём-то радикально меняются. «Арсенал» всё это время ждал и терпел. Сначала команду подкалывали, что она вечно четвёртая. Затем – что вечно вторая. А теперь уже особо не постебёшься.

Хотя хейта в футболе едва ли стало меньше, а лидеров будут недолюбливать всегда. Раньше, скорее, злились из-за «Сити»: «денежный мешок», 115 обвинений в нарушениях финансового регламента и всё такое. Теперь «Арсенал» обвиняют в скучном футболе и излишней лояльности арбитров. Как это часто бывает, тут смешиваются объективные претензии и надуманные. В плане судейства далеко за примерами ходить не надо. В 37-м туре Хаверцу повезло не получить красную карточку за попадание шипами в соперника без малейшей попытки сыграть в мяч.

Фол Кая Хаверца Фото: Кадр из трансляции

Кадр из трансляции выглядит совсем жёстко, в динамике казалось помягче, однако это всё равно крайне похоже на красную. И мы много раз видели, как за подобное в АПЛ удаляли. Можно вспомнить и случай из матча с «Эвертоном», когда в ворота «Арсенала» должны были назначить пенальти за фол Салиба. Эту ошибку признала комиссия KMI (Key Match Incidents). Хотя понятно, что при желании можно найти сомнительные решения судей в чемпионском сезоне каждой команды.

Что касается скучного футбола, то эту претензию понять можно. Команда провела великолепный год благодаря в большей степени обороне, нежели атаке. «Арсенал» пропустил меньше всех в топ-5 лигах (по ожидаемым пропущенным – тоже меньше всех). Показательно, что три лучших игрока сезона у «Арсенала» – Райс, Габриэл и Райя, а не кто-то из группы атаки. О стиле «Арсенала» мы писали отдельно, так что не будем повторяться.

Давид Райя и Габриэл Магальяйнс Фото: Gaspafotos/MB Media/Getty Images

Только вот будет справедливо говорить, что «Арсенал» в конце сезона стал играть в более атакующий футбол. Матч с «Сити» во втором круге был достаточно смелым по содержанию. А вскоре получилась и вовсе феерия с «Фулхэмом», где голевых моментов набралось на несколько игр. Но – да. Самый частый результат «Арсенала» в этом сезоне – победа со счётом 1:0 (восемь раз за 38 туров).

Впрочем, критика на этот счёт была бы уместнее, если бы «Арсенал» упустил титул и стал вторым в четвёртый раз подряд. Но теперь это не ущербный подход, а чемпионский. Да, можно говорить о спаде у конкурентов. В АПЛ можно набрать даже 97 очков, но оказаться на второй строчке (привет «Ливерпулю»-2018/2019). Однако, если глянуть статистику за всю историю АПЛ, то можно обнаружить, что в среднем чемпионы набирали 87,6 очка. У «Арсенала» будет 85, если он победит «Пэлас» в последнем туре. Не выдающийся показатель, однако не настолько плохой, как может показаться. Тем более результаты в ЛЧ – это ведь тоже барометр силы.

Впрочем, сейчас меньше всего хочется выискивать повод для претензий к «Арсеналу». Команда добилась своего и будет праздновать, как и миллионы фанатов по всему миру. Настолько долгожданные титулы воспринимаются намного эмоциональнее, чем четвёртое подряд чемпионство «Сити». Это особенный момент для клуба. Для всех, кто верил, несмотря ни на что. В середине апреля «Арсенал» дважды проиграл со счётом 1:2. Сначала «Борнмуту», а затем – «Сити». После этого казалось, что чемпионство снова сбежало от «Арсенала». Но нет – вот же оно.

Микель Артета и Пеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

И тут хочется снова отметить веру боссов «Арсенала» в тренера. При желании его можно было убрать ещё в 2021 году, когда команда закончила сезон на восьмом месте и пролетела мимо еврокубков впервые в XXI веке. Однако тренера поддержали, и со временем родился мем «trust in process» («вера в процесс»). Три слова, которые привели к этому титулу. Они стали мантрой, которую Артета повторял уже тогда, в 2021 году, словно заклинание. В мире, где тренеров, скорее, преждевременно увольняют, чем затягивают с их отставкой, вера в Артету оправдала себя. В каком-то смысле это хорошее чемпионство для всего тренерского сообщества.