Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Челси — Тоттенхэм — 2:1, обзор матча 37-го тура АПЛ, голы: Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Ришарлисон, статистика, 19 мая 2026

Судьба «Тоттенхэма» в АПЛ решится в последнем туре! В дерби с «Челси» помешал судья?
Никита Паглазов
Отчёт «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1
Комментарии
Команда Де Дзерби уступила, хотя в концовке у неё был мегамомент. А арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев.

«Тоттенхэм» по итогам 37-го тура АПЛ мог обеспечить себе сохранение места в элите. Для этого команде Роберто Де Дзерби была нужна гостевая победа над «Челси». Но за последние 13 матчей «Тоттенхэм» всего один раз обыграл соперника. И прошедшая встреча только подтвердила неудачную тенденцию.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 18'     2:0 Сантос – 67'     2:1 Ришарлисон – 74'    

В последних семи турах «Челси» потерпел шесть поражений и набрал всего одно очко. В прошлой встрече лондонцы сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Да, от «Челси» теперь не всё зависит даже в борьбе за выход в Лигу конференций. Однако на дерби с «Тоттенхэмом» команда Калума Макфарлейна вышла заряженной. Мотивация – сохранить для принципиального соперника нервяк до последнего тура.

Оба тренера не удивили стартовыми составами. Да и ход встречи получился максимально ожидаемым. Минимум реально опасных моментов, зато много борьбы и разрушения. В нынешней ситуации команды попросту не могут действовать иначе. «Тоттенхэм» пока что думает о спасении, а не о красоте. А «Челси» теперь живёт в режиме ожидания Хаби Алонсо.

За первые 45 минут команды набили на двоих 0,31 xG (0,23 у «Челси», 0,09 – у «Тоттенхэма»). Хозяева нанесли два удара в створ, гости – ни одного. В целом, больше не о чем было бы и сказать. Но в первом тайме «Челси» всё же забил: на 19-й минуте Энцо Фернандес принял мяч и издали мощно пробил в угол ворот Антонина Кински. Чешский голкипер запоздал с прыжком и не смог спасти «Тоттенхэм» от проблем.

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После перерыва игра не преобразилась. Хотя «Тоттенхэм» стал ещё чаще владеть мячом (61% на 39% во втором тайме, 51% на 49% – в первом), глобального влияния на игру это не оказало. Ещё и по ходу второго тайма поступила новость о поражении «Манчестер Сити» от «Борнмута». Что это означало для «Челси» и «Тоттенхэма»? Что их давний враг – «Арсенал» – стал чемпионом впервые за 22 года! Конечно, обстановка на «Стэмфорд Бридж» была не самой весёлой.

Матч, в котором «Арсенал» не участвовал. Но он стал для них «золотым»:
«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен
«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен

Хотя на 67-й минуте домашних болельщиков порадовал Андрей Сантос. Рандаль Коло Муани грубо ошибся с передачей в середине поля, «Челси» убежал в контратаку, а Педру Нету навесил с правого фланга на дальнюю штангу. Энцо Фернандес набежал в зону, после чего прострелил в центр, откуда Сантос переправил мяч в створ.

Сдался ли «Тоттенхэм»? Нет! У команды и не было другого выбора. А давление привело к быстрому голу на 74-й минуте. Гости разыграли комбинацию, Сарр после прострела здорово отыграл пяткой на дальнюю штангу, а там оказался Ришарлисон. Бразильцу оставалось только с близкой дистанции расстрелять Роберта Санчеса.

Ришарлисон

Ришарлисон

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Тоттенхэм» только раззадорился после первого забитого мяча. Команда помчалась за ничьей. Сначала убойный момент упустил Джеймс Мэддисон: недавно вернувшийся после тяжёлой травмы полузащитник из отличной позиции бил в ближний угол ворот «Челси», но Йоррел Хато в подкате достал мяч, а Роберт Санчес перевёл его на угловой.

А далее случился скандал. Иначе этот момент не назовёшь: при подаче с углового Марк Кукурелья зацепился за Микки ван де Вена и буквально в регбийном стиле занёс его в свои же ворота. Однако судья Стюарт Атвелл фола не увидел. Аргументы игроков «Тоттенхэма» не сработали – арбитр посчитал это нормальной борьбой. Хотя есть огромные вопросы к правильности решения. А ведь команда Де Дзерби борется за выживание, и даже одно очко серьёзно меняет ситуацию.

Борьба Кукурельи и ван де Вена

Борьба Кукурельи и ван де Вена

Фото: Кадр из трансляции

Борьба Кукурельи и ван де Вена

Борьба Кукурельи и ван де Вена

Фото: Кадр из трансляции

В концовке «Тоттенхэм» устроил штурм штрафной «Челси» – безуспешно. Перед финальным матчем команда Де Дзерби на два очка опережает «Вест Хэм». В 38-м туре «Тоттенхэму» достаточно сыграть не хуже соперника. А в случае ничьей у команды хорошее преимущество по разнице мячей (она в приоритете, -10 против -22). Даже поражение в последнем туре от «Эвертона» не станет катастрофой, если «Вест Хэм» потеряет очки с «Лидсом» дома.

Изучаем таблицу АПЛ
Дикая история из плей-офф Чемпионшипа:
Скандалище в стыках за место в АПЛ! Клуб вышвырнули из финала за шпионаж
Скандалище в стыках за место в АПЛ! Клуб вышвырнули из финала за шпионаж
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android