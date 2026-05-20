Судьба «Тоттенхэма» в АПЛ решится в последнем туре! В дерби с «Челси» помешал судья?

Команда Де Дзерби уступила, хотя в концовке у неё был мегамомент. А арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев.

«Тоттенхэм» по итогам 37-го тура АПЛ мог обеспечить себе сохранение места в элите. Для этого команде Роберто Де Дзерби была нужна гостевая победа над «Челси». Но за последние 13 матчей «Тоттенхэм» всего один раз обыграл соперника. И прошедшая встреча только подтвердила неудачную тенденцию.

В последних семи турах «Челси» потерпел шесть поражений и набрал всего одно очко. В прошлой встрече лондонцы сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Да, от «Челси» теперь не всё зависит даже в борьбе за выход в Лигу конференций. Однако на дерби с «Тоттенхэмом» команда Калума Макфарлейна вышла заряженной. Мотивация – сохранить для принципиального соперника нервяк до последнего тура.

Оба тренера не удивили стартовыми составами. Да и ход встречи получился максимально ожидаемым. Минимум реально опасных моментов, зато много борьбы и разрушения. В нынешней ситуации команды попросту не могут действовать иначе. «Тоттенхэм» пока что думает о спасении, а не о красоте. А «Челси» теперь живёт в режиме ожидания Хаби Алонсо.

За первые 45 минут команды набили на двоих 0,31 xG (0,23 у «Челси», 0,09 – у «Тоттенхэма»). Хозяева нанесли два удара в створ, гости – ни одного. В целом, больше не о чем было бы и сказать. Но в первом тайме «Челси» всё же забил: на 19-й минуте Энцо Фернандес принял мяч и издали мощно пробил в угол ворот Антонина Кински. Чешский голкипер запоздал с прыжком и не смог спасти «Тоттенхэм» от проблем.

Энцо Фернандес Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После перерыва игра не преобразилась. Хотя «Тоттенхэм» стал ещё чаще владеть мячом (61% на 39% во втором тайме, 51% на 49% – в первом), глобального влияния на игру это не оказало. Ещё и по ходу второго тайма поступила новость о поражении «Манчестер Сити» от «Борнмута». Что это означало для «Челси» и «Тоттенхэма»? Что их давний враг – «Арсенал» – стал чемпионом впервые за 22 года! Конечно, обстановка на «Стэмфорд Бридж» была не самой весёлой.

Хотя на 67-й минуте домашних болельщиков порадовал Андрей Сантос. Рандаль Коло Муани грубо ошибся с передачей в середине поля, «Челси» убежал в контратаку, а Педру Нету навесил с правого фланга на дальнюю штангу. Энцо Фернандес набежал в зону, после чего прострелил в центр, откуда Сантос переправил мяч в створ.

Сдался ли «Тоттенхэм»? Нет! У команды и не было другого выбора. А давление привело к быстрому голу на 74-й минуте. Гости разыграли комбинацию, Сарр после прострела здорово отыграл пяткой на дальнюю штангу, а там оказался Ришарлисон. Бразильцу оставалось только с близкой дистанции расстрелять Роберта Санчеса.

Ришарлисон Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Тоттенхэм» только раззадорился после первого забитого мяча. Команда помчалась за ничьей. Сначала убойный момент упустил Джеймс Мэддисон: недавно вернувшийся после тяжёлой травмы полузащитник из отличной позиции бил в ближний угол ворот «Челси», но Йоррел Хато в подкате достал мяч, а Роберт Санчес перевёл его на угловой.

А далее случился скандал. Иначе этот момент не назовёшь: при подаче с углового Марк Кукурелья зацепился за Микки ван де Вена и буквально в регбийном стиле занёс его в свои же ворота. Однако судья Стюарт Атвелл фола не увидел. Аргументы игроков «Тоттенхэма» не сработали – арбитр посчитал это нормальной борьбой. Хотя есть огромные вопросы к правильности решения. А ведь команда Де Дзерби борется за выживание, и даже одно очко серьёзно меняет ситуацию.

Борьба Кукурельи и ван де Вена Фото: Кадр из трансляции

В концовке «Тоттенхэм» устроил штурм штрафной «Челси» – безуспешно. Перед финальным матчем команда Де Дзерби на два очка опережает «Вест Хэм». В 38-м туре «Тоттенхэму» достаточно сыграть не хуже соперника. А в случае ничьей у команды хорошее преимущество по разнице мячей (она в приоритете, -10 против -22). Даже поражение в последнем туре от «Эвертона» не станет катастрофой, если «Вест Хэм» потеряет очки с «Лидсом» дома.