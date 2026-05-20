Чего ждать от «Ротора» и «Урала»? Полные расклады перед стыковыми матчами

Кажется, у «Акрона» большие проблемы, а есть ли надежда у Березуцкого против Евсеева? Разбираемся в форме и шансах команд.

Решающие двухматчевые противостояния за места в элите и «Лучшей лиге мира» начинаются сегодня, 20 мая. «Урал» примет махачкалинское «Динамо», а «Ротор» дома сыграет с «Акроном». Ответные игры пройдут 23 мая. Дистанция очень сжатая – особенно трудно будет представителям МИР РПЛ, которые совсем недавно потратили кучу сил на финишном отрезке чемпионата.

«Ротор» и «Урал» уже давно обеспечили себе место в стыках в Лиге PARI. Поэтому в последних турах уже сознательно экономили силы под битву с более крепкими соперниками. Разбираем шансы команд.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Урал» весной так и не нашёл себя

Екатеринбуржцы обладают самым большим бюджетом в Первой лиге. И уже второй год ресурсов не хватает на попадание в топ-2. В 2025-м угодили в стыки и не справились с «Ахматом». В домашней игре (2:1) дубль сделал Мартин Секулич, однако Георгий Мелкадзе отыграл один мяч точным ударом со штрафного. На выезде в Грозном «Урал» получил два безответных гола (0:2) – причём Даниил Зорин забил уже в компенсированное время, оставив гостей без серии пенальти. Вопросы тогда были и к судейству, но вспоминают об этом только в Екатеринбурге. А Олег Шатов после тех стыков поставил на паузу свою тренерскую карьеру.

В этом сезоне с командой сначала работал Мирослав Ромащенко – зимой его поменяли на Василия Березуцкого. С грехом пополам «Урал» доехал до стыков, хотя после весенней паузы были шансы даже на чемпионство. Они возродились после кризисного отрезка «Факела», однако Березуцкий самоустранился из борьбы за титул, уступив «Шиннику» (0:1).

У «Урала» много проблем. Ключевые – спорная селекция (не могут заменить уходящих лидеров), травмы и плохая форма лидеров. На повышение летом и зимой уехали Мингиян Бевеев, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов и Максим Воронов. Из новичков вписались только Роман Акбашев, Евгений Харин и бразильский центрхав Лео Кордейро.

При этом «Урал» ошибся с приобретением правого защитника Гонсалу Мигела – португалец просто не вписался в состав. Быстро вылетел из-за травмы ещё один фулбек – Дмитрий Прищепа из «Ротора». Позже в лазарет упали Кордейро и Тимур Аюпов – центр поля выкосило более чем наполовину. Как «Урал» решил проблему зимой? Взял в аренду Дмитрия Иванисеню из «Крыльев Советов», который в последние годы появлялся на поле только по праздникам. Вместо помощи в битве за РПЛ он начал коллекционировать «привозы».

К стыковым матчам Березуцкий подходит без Харина и Акбашева. Недавно вернулись в строй Кордейро и Аюпов, но они ещё не набрали оптимальных кондиций.

У екатеринбуржцев при этом было время на подготовку. Тренер спокойно ротировал состав, чтобы подвести лидеров к игре в оптимальном состоянии. На встречу с «Черноморцем» в финальном туре Первой лиге (1:2) не поехали Секулич, Илья Ишков, Юрий Железнов, Силвие Бегич и Александр Селихов. Всех берегли под Вадима Евсеева и его Махачкалу.

Впрочем, при зашкаливающей ответственности стыковых матчей зачастую решает не физическое состояние, а опыт. Для Евсеева это уже четвёртые стыки, все – с клубами РПЛ. С «Факелом» в 2023-м прошёл «Енисей» (1:0 – в гостях, 2:0 – дома). С «Уфой» в 2019-м одолел «Томь» (2:0 – дома, 0:1 – в гостях). С «Амкаром» в 2018-м победил «Тамбов» (2:0 – дома, 1:0 – на выезде).

Кроме того, «Динамо» держит уровень игры всю весеннюю часть. С марта команда допустила лишь два поражения с разницей более чем в один мяч. Минимально уступила «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (1:2), зацепила очки со «Спартаком» (0:0), «Локомотивом» (1:1) и «Балтикой» (2:2). Банда Евсеева – четвёртая в РПЛ по надёжности обороны – суммарно допустила всего 30,71 xGA, по данным Understat. Круче только «Балтика», «Краснодар» и «Зенит». Для «Урала», у которого были проблемы со взломом чужой обороны даже в играх с «Уфой» (0:0) и «Шинником» (0:1), это крайне тревожный звонок.

Самый ожидаемый сценарий от Евсеева – закрыться и смотреть, как «Урал» потеет в позиционных атаках. В отсутствие большого нападающего (есть только Мартин Секулич, который стабильно задыхается, когда нет свободного пространства) ловить тут нечего.

Волгоград очень хочет в РПЛ

А вот в другой паре расстановка сил вообще иная. Для «Акрона» попадание в стыковые матчи – трагедия. Не только из-за отставки главного тренера Заура Тедеева. Спасение было так близко – на зимний перерыв тольяттинцы уходили на девятом месте, наравне с московским «Динамо»! Весной весь гандикап был растерян – набрали всего шесть очков в 12 матчах.

Как ни странно, проблемой для «Акрона» стал Артём Дзюба. Вернее, зависимость от него. В первом сезоне в РПЛ это ощущалось не так остро – команда, например, использовала активный прессинг и заставляла соперника ошибаться (Дзюба даже отрабатывал без мяча). В этом же розыгрыше от высокого давления отказались в пользу тотального упрощения футбола. «Акрон» – первая команда РПЛ по количеству длинных передач (читай – забросов на Дзюбу). Поэтому, если Артём не в лучших кондициях или вообще пропускает матчи из-за травм, дела у тольяттинцев плохи. Последние два матча без него проиграли «Ростову» (1:3) и «Крыльям Советов» (1:4). В стыках Дзюба должен сыграть.

Не меньшей проблемой стала селекция, но текущий состав уже не поменять. Интересно, какой эффект будет от увольнения Тедеева? Исполняющий обязанности главного тренера Мурат Искаков работает в штабе с октября 2024 года. Самостоятельный опыт скромный – почти целый сезон-2018/2019 в «Тамбове» (Первая лига), а также 10 матчей с «Авангардом» с закономерным увольнением из-за слабых результатов.

Вот у «Ротора» всё шикарно. С момента отставки Дениса Бояринцева осенью команда уверенно движется к выходу в РПЛ. С назначением главным тренером Дмитрия Парфёнова поменялось и отношение руководства – под специалиста с опытом вывода команд в элиту (осуществил с «Тосно») привезли соответствующее усиление.

Зимой подписали Александра Трошечкина («Пари НН»), Абу-Саида Эльдарушева (арендовали у «Балтики»), Саида Алиева («Черноморец»), Егора Данилкина («Торпедо») – все игроки с опытом выступлений в высшей лиге или с претензией на этот опыт. Каждый сыграл важную роль весной – Эльдарушев и Алиев на двоих забили 11 голов, Трошечкин связал оборону и атаку, Данилкин начал на скамейке, но, когда появилась нужда, закрыл брешь в центре обороны.

Парфёнову удалось в короткие сроки поставить команде простой футбол с активной игрой вперед без лишнего риска. До нелепого матча с «Уфой» (0:1) волгоградцы шли с серией в 11 матчей без поражений. Причём Парфёнов легко управлял большой обоймой игроков – часто менял игру с помощью замен. В роли джокера раскрылся Алиев. Три гола забил Давид Давидян, получивший 359 минут. На его счету – красивые и важные мячи. Воткнул победный «Соколу» (1:0) и забил «Родине» (2:0). «Нефтехимику» вообще отгрузил вот такое:

Из потерь перед стыками – у правого защитника Вячеслава Бардыбахина вырезали аппендикс. Впрочем, у него есть шансы вернуться на поле. «Ротор» набрал приличную форму. У «Акрона» нет весомых аргументов, кроме Дзюбы и общего уровня состава. Плюс у волгоградцев есть свой стадион, а не позаимствованный у «Крыльев Советов». В Волгограде тольяттинцев ждёт горячий приём.